08. 17.
vasárnap
08. 17.
vasárnap
Most érkezett: Trumpék lemondták a tárgyalásokat

2025. augusztus 17. 08:41

Augusztusra tervezték, de nem lesz belőle semmi.

2025. augusztus 17. 08:41
null

Az amerikai kereskedelmi tárgyalók augusztus 25-29-re tervezett újdelhi látogatását lemondták, ami késlelteti a tervezett kétoldalú kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat – jelentette szombaton az indiai üzleti és pénzügyi hírhálózat, az NDTV Profit.

A jelentés szerint a tervezett kétoldalú kereskedelmi megállapodásról folyó tárgyalások valószínűleg egy másik időpontra halasztódnak, ami eloszlatja azokat a reményeket, hogy az indiai árukra kivetett újabb vámok augusztus 27-i hatálybalépése előtt valamilyen enyhítésre kerül sor.

A hónap elején Donald Trump amerikai elnök további 25 százalékos vámot vetett ki az indiai árukra, hivatkozva India orosz olajimportjának folytatására. Az intézkedés jelentősen fokozta a két ország közötti feszültséget.

Az augusztus 27-én hatályba lépő importvám-rendelkezés egyes indiai exporttermékek vámját 50 százalékra emeli, ami az Egyesült Államok kereskedelmi partnerei között a legmagasabbak közé tartozik.

Az öt fordulóban zajló tárgyalások után Újdelhi és Washington között megszakadtak a kereskedelmi tárgyalások, mert nem sikerült megegyezni India hatalmas mezőgazdasági és tejipari szektorának megnyitásáról és az orosz olajvásárlás leállításáról.

India külügyminisztériuma szerint az országot igazságtalanul büntetik azért, mert orosz olajat vásárol, miközben az Egyesült Államok és az Európai Unió továbbra is importál árukat Oroszországból.

(MTI)

Nyitókép forrása: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Himiko
2025. augusztus 17. 10:40
Naponta jelennek meg cikkek, hogy India megtagadja, illetve mégis tovább folytatja az Orosz olaj vásárlását. Modi 5 év után Kínába ment tárgyalni. Lehetséges, hogy onnan akarja majd behozni az Orosz olajat? Kínát nem meri szankcionálni az Orosz olaj miatt Amerika.
Mich99
2025. augusztus 17. 10:39
India: nem jó az USA-tól függeni...
letsgobrandon-2
2025. augusztus 17. 10:38
semmi gond az usa fegyvereken kívül már nem sok mindennel tud kereskedni trump csak próbálja védeni a gazdaságukat... de már késő
Mich99
2025. augusztus 17. 10:12
Trumpli, természetesen, folytatja az ÁTVERÉS politikáját...
