Ft
Ft
37°C
19°C
Ft
Ft
37°C
19°C
08. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
dezinformáció Kreml (Moszkva) Oroszország

Eljutottunk oda, hogy esetenként már a Kreml veszi át a fideszes dezinformációkat

2025. augusztus 16. 10:35

Megdőlt egy teória: az összeesküvés-elméletek nem nyújtanak pszichológiai vigaszt az embereknek. Ellenkezőleg.

2025. augusztus 16. 10:35
null
Krekó Péter
Népszava

Az orosz titkosszolgálat közleménye fölöttébb emlékeztet a fideszes propagandára. Ki tanul kitől? A Fidesz a putyini Oroszországtól, vagy fordítva?

Nyilvánvaló, hogy a Fidesz sokkal többet tanult Oroszországtól, a két ország között aszimmetrikus a viszony. De: már nem csak arról van szó, hogy a magyar kormány és a kormányzati média átveszi a Kreml narratíváit, eljutottunk oda, hogy időnként már a Kreml veszi át a fideszes dezinformációs narratívákat. Az orosz kommunikációban mindig is kiemelt fontosságot kaptak azok a politikai szereplők – így Orbán Viktor –, akik a nyugati szövetségi rendszeren belül kritikusak a Nyugattal szemben. Egyébként pedig ne higgyük, hogy ennyiből fog állni az orosz beavatkozás.

Mi jöhet még?

Ha az SZVR, a külső hírszerzésért és elhárításért felelős orosz szolgálat fogalmaz meg olyan tartalmú közleményt, amiről beszélünk, akkor ez kvázi feljogosítja az orosz államszervezetet arra, hogy beavatkozzon a magyar választásba. Ugyanis már vélt orosz állambiztonsági érdekekről van szó. A közlemény egyfajta bejelentésként értelmezhető azzal kapcsolatban, hogy itt másfajta eszközök is megengedettek. Az információs térben Oroszország szerepe nálunk korlátozott, és léteznek ugyan álruhába bújt orosz profilok a közösségi médiában, ezek elérése elenyésző a fideszes médiához képest, amely szintén az orosz narratívát szajkózza. Ha nem információs eszközökben gondolkodunk, akkor elég sok minden szóba jöhet, első helyen az energia.

Nem akarom az ördögöt a falra festeni, de az »aktív intézkedéseknek« széles tárházát láthattuk a Kreml részéről az elmúlt években.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
22-es csapdája
2025. augusztus 16. 12:03
A szegény deep-state ügynök nyöszörgései cilkus újabb darabja. Tolja a globalista agendát, változatlanul. Nulla sportértékkel.
Válasz erre
0
0
tajoska
2025. augusztus 16. 12:03
Mire gondol ez a hajdan szebb napokat látott politológus? Az oroszok embargót fognak Magyarországgal szemben alkalmazni az energiahordozókra? Amúgy mi újdonságot tartalmazott az SZVR közleménye? Mannfred, Ursula és haverjaik ugyanezt mondogatják, sőt, a nagyeszű Kollár Kinga néhány hónapja meg is köszönte.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. augusztus 16. 12:01
"már nem csak arról van szó, hogy a magyar kormány és a kormányzati média átveszi a Kreml narratíváit, eljutottunk oda, hogy időnként már a Kreml veszi át a fideszes dezinformációs narratívákat" Vagy oda jutottunk, hogy már annyira sok valóságtól tangenciálisan távolodó faszságot hortok össze, hogy az ilyen mesebeli megfejtések már másnak is feltűnnek, "a kreml fideszes dezinformációkat vesz át" ez mégis mi az apád fasza te kretén barom? Ugyan miért tenne ilyet??
Válasz erre
1
0
farkas bea
2025. augusztus 16. 11:58
IOnkább el sem olvasom – kímélem az agyam (Krekó:).
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!