„Az orosz titkosszolgálat közleménye fölöttébb emlékeztet a fideszes propagandára. Ki tanul kitől? A Fidesz a putyini Oroszországtól, vagy fordítva?

Nyilvánvaló, hogy a Fidesz sokkal többet tanult Oroszországtól, a két ország között aszimmetrikus a viszony. De: már nem csak arról van szó, hogy a magyar kormány és a kormányzati média átveszi a Kreml narratíváit, eljutottunk oda, hogy időnként már a Kreml veszi át a fideszes dezinformációs narratívákat. Az orosz kommunikációban mindig is kiemelt fontosságot kaptak azok a politikai szereplők – így Orbán Viktor –, akik a nyugati szövetségi rendszeren belül kritikusak a Nyugattal szemben. Egyébként pedig ne higgyük, hogy ennyiből fog állni az orosz beavatkozás.

Mi jöhet még?

Ha az SZVR, a külső hírszerzésért és elhárításért felelős orosz szolgálat fogalmaz meg olyan tartalmú közleményt, amiről beszélünk, akkor ez kvázi feljogosítja az orosz államszervezetet arra, hogy beavatkozzon a magyar választásba. Ugyanis már vélt orosz állambiztonsági érdekekről van szó. A közlemény egyfajta bejelentésként értelmezhető azzal kapcsolatban, hogy itt másfajta eszközök is megengedettek. Az információs térben Oroszország szerepe nálunk korlátozott, és léteznek ugyan álruhába bújt orosz profilok a közösségi médiában, ezek elérése elenyésző a fideszes médiához képest, amely szintén az orosz narratívát szajkózza. Ha nem információs eszközökben gondolkodunk, akkor elég sok minden szóba jöhet, első helyen az energia.

Nem akarom az ördögöt a falra festeni, de az »aktív intézkedéseknek« széles tárházát láthattuk a Kreml részéről az elmúlt években.”