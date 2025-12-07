Ft
12. 07.
vasárnap
ENSZ Oroszország szankciók dilettantizmus Európai Unió

Az oroszok kiszámolták a kegyetlen valóságot: az Európai Unió 1600 milliárd eurót veszített eddig a szankciókon

2025. december 07. 11:26

Lesz ez még több is. Az állampolgárok fizetik meg az uniós vezetők dilettantizmusának az árát.

2025. december 07. 11:26
null

Az orosz külügyminisztérium szombaton közölte: 

az európai országok gazdasága 2022-től és 2025-tel bezárólag 1600 milliárd eurót veszített az Oroszország ellen bevezetett szankciók miatt.

„Az elmúlt években Oroszország példátlan gazdasági nyomásnak volt kitéve a nyugati országok részéről. Ennek ellenére 

az orosz gazdaság nagyfokú stabilitást és alkalmazkodóképességet mutatott,

 és továbbra is biztos növekedést ért el. Nyilvánvalóvá vált, hogy az egyoldalú kényszerítő intézkedések súlyos károkat okoznak maguknak a kezdeményezőknek” – áll a közleményben, amelyet az ENSZ egyoldalú kényszerítő intézkedések elleni nemzetközi napja alkalmából adott ki az orosz diplomáciai tárca.

Az orosz külügyminisztérium szerint 

az efféle nyomásgyakorlás komolyan akadályozza a méltányos és egyenlő jogú, többközpontú világrend kialakulását.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábban azt hangoztatta, hogy a szankció kétélű fegyver és Oroszország az ilyen egyoldalú lépéseket illegálisnak tartja.

(MTI)

Nyitókép: Dursun Aydemir / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

