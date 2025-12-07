Az Egyesült Államok új megközelítést keres a területi kérdések rendezésére, Zelenszkij folyamatosan vitatkozik

A TASZSZ az Axios forrásaira hivatkozva arról ír, hogy

az Egyesült Államok új megközelítést próbál találni a területi kérdések megoldására az ukránokkal folytatott tárgyalásokon.

Mint kiderült, a Steven Witkoff, az Egyesült Államok elnöki megbízottja és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner vállalkozó, valamint ukrán részről Andrij Ignatov, az ukrán fegyveres erők vezérkari főnöke és Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára között december 6-án lezajlott háromnapos megbeszélés egy Volodimir Zelenszkijjel folytatott telefonbeszélgetéssel zárult.