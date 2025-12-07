Ft
Rusztem Umerov Steve Witkoff béke orosz-ukrán háború Donald Trump Volodimir Zelenszkij Jared Kushner

Az Egyesült Államok új megközelítést keres a területi kérdések rendezésére, Zelenszkij folyamatosan vitatkozik

2025. december 07. 07:53

Nem lesz könnyű, de lehetséges a béke.

2025. december 07. 07:53
null

A TASZSZ az Axios forrásaira hivatkozva arról ír, hogy 

az Egyesült Államok új megközelítést próbál találni a területi kérdések megoldására az ukránokkal folytatott tárgyalásokon.

Mint kiderült, a Steven Witkoff, az Egyesült Államok elnöki megbízottja és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner vállalkozó, valamint ukrán részről Andrij Ignatov, az ukrán fegyveres erők vezérkari főnöke és Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára között december 6-án lezajlott háromnapos megbeszélés egy Volodimir Zelenszkijjel folytatott telefonbeszélgetéssel zárult.

A kétórás beszélgetésen 

a felek a területi kérdésekre és Ukrajna biztonsági garanciáira összpontosítottak, 

tudjuk meg. Az Axios forrása szerint a területi kérdésekről folytatott megbeszélés „nehéz volt”, az amerikai képviselők „új ötleteket próbálnak kidolgozni a nézeteltérések leküzdésére”.

Kijev biztonsági garanciáinak kérdésében a felek

 „jelentős előrelépést tettek, és közelebb kerültek a megállapodáshoz”, de „további munka van még hátra annak biztosítására, hogy mindkét fél ugyanúgy értelmezze a tervezetet”

 – tudjuk meg.

Nyitókép: MTI/EPA/STRINGER

 

Összesen 17 komment

lendvaiildiko
2025. december 07. 09:30
Felesleges dolog. Újévre meg kell ukrajnát szüntetni. Akár évszazados béke is jöhetne Európára, de azt azért látni kell, még kb 20 esztendő. Megalakulnak a nyugati iszlám államok, kalifátusok. Az azért jár még majd némi háborúskodással. Ha legalább ukrajna felől biztos világ lenne, az jót tenne Közép-Európának. Vélhetően egy orosz, szlovák, magyar, szerb korridor lenne egyben az iszlám, a keresztény világ nyugati határa. Gondolom a Vatican is felkészül az isztambuli körülményekre, az Orthodox Egyháznak óriási tapasztalatai vannak az oszmán - török időkből.
Csigorin
2025. december 07. 09:18
majd betomik a lepcses pofajat
CsG76
2025. december 07. 09:01
Zelenszkij addig fog vitatkozni, amíg végül már nem lesz miért vitatkozzon, ugyanis minden ilyen játéka egy részébe kerül Ukrajnának, de innen látni, hogy csak a seggét védi a “nemzet megmentője” égisze alatt..
szavazo
2025. december 07. 08:54
Minek az ukránoknak olyan föld leigázása amit nem ukránok laknak hanem oroszok???...ez nagyon erkölcstelen és igazságtalan Az oroszok oroszokat védenek orosz területen, és már most megnyerték ezt a háborút erkölcsileg. Nem lehet egy olyan TISZA Pártra szavazni, ami csatlakozott az agresszor Európai Unióhoz. Ezt a háborút a "háborús bűnös" agresszor Európai Unió robbantotta ki a törvénytelen maidani puccs államcsíny és továbbiak pénzelésével. Az agresszor Európai Unió fegyverkezik , és ez veszély az egész világra.
