Az Egyesült Államok új megközelítést keres a területi kérdések rendezésére, Zelenszkij folyamatosan vitatkozik

Előre kell gondolkodni – Orbán Viktor szerint Magyarország felkészült a háború utáni új gazdasági helyzetre
A miniszterelnök Kecskeméten arról is beszélt, hogy az új térben az fog tudni leginkább érvényesülni, aki előre felkészül a változásra.
Nem lesz könnyű, de lehetséges a béke.
A TASZSZ az Axios forrásaira hivatkozva arról ír, hogy
az Egyesült Államok új megközelítést próbál találni a területi kérdések megoldására az ukránokkal folytatott tárgyalásokon.
Mint kiderült, a Steven Witkoff, az Egyesült Államok elnöki megbízottja és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner vállalkozó, valamint ukrán részről Andrij Ignatov, az ukrán fegyveres erők vezérkari főnöke és Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára között december 6-án lezajlott háromnapos megbeszélés egy Volodimir Zelenszkijjel folytatott telefonbeszélgetéssel zárult.
A kétórás beszélgetésen
a felek a területi kérdésekre és Ukrajna biztonsági garanciáira összpontosítottak,
tudjuk meg. Az Axios forrása szerint a területi kérdésekről folytatott megbeszélés „nehéz volt”, az amerikai képviselők „új ötleteket próbálnak kidolgozni a nézeteltérések leküzdésére”.
Kijev biztonsági garanciáinak kérdésében a felek
„jelentős előrelépést tettek, és közelebb kerültek a megállapodáshoz”, de „további munka van még hátra annak biztosítására, hogy mindkét fél ugyanúgy értelmezze a tervezetet”
– tudjuk meg.
