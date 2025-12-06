Ft
12. 06.
szombat
Háborúellenes Gyűlés Magyarország orosz-ukrán háború Orbán Viktor miniszterelnök

Előre kell gondolkodni – Orbán Viktor szerint Magyarország felkészült a háború utáni új gazdasági helyzetre

2025. december 06. 19:10

A miniszterelnök Kecskeméten arról is beszélt, hogy az új térben az fog tudni leginkább érvényesülni, aki előre felkészül a változásra.

2025. december 06. 19:10
null

„Előre kell gondolkodni, mert a háborúnak, ha a Jóisten megsegít bennünket, úgy lesz vége, hogy nem sodródunk bele, az amerikai elnök tegyük fel, hogy sikerrel jár, visszaintegrálják az oroszokat, és egy másik gazdasági térben találjuk magunkat” – figyelmeztetett Orbán Viktor a kecskeméti háborúellenes gyűlésen. A miniszterelnök elmondta, Magyarország most mind az amerikai, mind az orosz féllel tárgyalásokat folytat arról, milyen gazdasági együttműködések születhetnek meg a háborút követően és a szankciók feloldása után.

„Ha az amerikai–orosz megállapodás megvan, a tér kitágul, és aki felkészült, az tud majd leginkább teret nyerni és kihasználni a lehetőségeket”

 – vázolta fel a miniszterelnök.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

neszteklipschik
2025. december 06. 20:28
„Ha az amerikai–orosz megállapodás megvan, a tér kitágul, és aki felkészült, az tud majd leginkább teret nyerni és kihasználni a lehetőségeket” De hát ez "fasizmus"! Csak azt szabad megtenni, amit a Pfizerkúrva megenged és jóváhagy! -lippsik
templar62
2025. december 06. 19:24
Egy totális háborúban az első , hogy fizikailag kiiktatják a műholdakat .
kalmanok
2025. december 06. 19:22
Orbán Viktor: A jövő évi lesz a háború előtti utolsó választás! Ha itt háború lesz, akkor nem lesz utána Figyelj már oda Gumicsizmás.
templar62
2025. december 06. 19:20
Kőbaltát , mamutagyarért !
