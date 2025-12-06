Előre kell gondolkodni – Orbán Viktor szerint Magyarország felkészült a háború utáni új gazdasági helyzetre

„Előre kell gondolkodni, mert a háborúnak, ha a Jóisten megsegít bennünket, úgy lesz vége, hogy nem sodródunk bele, az amerikai elnök tegyük fel, hogy sikerrel jár, visszaintegrálják az oroszokat, és egy másik gazdasági térben találjuk magunkat” – figyelmeztetett Orbán Viktor a kecskeméti háborúellenes gyűlésen. A miniszterelnök elmondta, Magyarország most mind az amerikai, mind az orosz féllel tárgyalásokat folytat arról, milyen gazdasági együttműködések születhetnek meg a háborút követően és a szankciók feloldása után.

„Ha az amerikai–orosz megállapodás megvan, a tér kitágul, és aki felkészült, az tud majd leginkább teret nyerni és kihasználni a lehetőségeket”

– vázolta fel a miniszterelnök.