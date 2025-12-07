Mindemellett Európának arra is kell ügyelnie, hogy a »hajlandók koalíciója« vagy valamilyen más NATO-alternatíva szervezésével ne koptassák még inkább azokat a kötelékeket, amelyek az USA-t a NATO-hoz kötik.

A diplomáciát előtérbe helyező orosz nagystratégia készségesen kiszolgálja a Trump-adminisztráció igényét arra, hogy a háború lezárását ne amerikai stratégiai veszteségként, hanem amerikai gazdasági főnyereményként tegye eladhatóvá. Mivel a közelgő félidős választások az amerikai gazdaság állapotán és kilátásain fognak megfordulni, és nem azon, hogy mi az orosz–ukrán front pillanatnyi állapota, valószínűleg jó irányban tapogatóznak.

Az orosz és az amerikai stratégiák koevolúciója ugyanakkor igen szűk pályát határoz meg Oroszország számára. Egyrészt el kell kerülnie azt a hibát, hogy »túltolja« a dolgot, és ezzel az USA-t visszalöki a kemény feltartóztatók táborába. Másrészt a hazai közönség előtt is produkálnia kell, és mindenáron el kell kerülnie a látszatát annak, hogy olcsón árusítják ki Oroszország kínkeservvel megszerzett sikereit.”