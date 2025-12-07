Ft
12. 07.
vasárnap
Az ukrajnai háború nagy kérdőjelei

2025. december 07. 08:03

Az európai kemény feltartóztató stratégia hihetetlenül költséges.

2025. december 07. 08:03
null
Robert C. Castel
Robert C. Castel
Magyar Nemzet

„A Trump-adminisztráció jelentős mértékben magáévá tette a magyar perspektívát a háború befejezését illetően. A legfontosabb cél: a háború minél hamarabbi lezárása. Az ­európaiak kemény feltartóztató stratégiája viszont garantáltan meghosszabbítja azt, mivel nem áll mögötte elég erő ahhoz, hogy Oroszországot a háború lezárására kényszerítse.

Ebből a felismerésből fakad az amerikai átállás egy érdekszféra-­alapú stratégiára, ami – a kiszervezés stratégiájá­val társítva – egy politikai és gazdasági win-win szituációt kreált az USA-nak.

A nyugati és az orosz stratégiák koevolúció­ja igen bonyolult helyzetet teremtett Európa számára.

Világos, hogy a fent említett stratégiáknak nemcsak logikája és hatékonysági mutatója van, hanem ára is. Egyértelmű, hogy a »puha« stratégiák kevésbé költségesek – legalábbis rövid távon –, mint a »kemény« megfelelőik. Az amerikai érdekszférákon alapuló és kiszervezőstratégiák pénzt hoznak/hozhatnak a házhoz. Ezzel szemben az európai kemény feltartóztató stratégia hihetetlenül költséges, mivel három igénynek kell eleget tennie. Az első: Ukrajna háborúban tartása. A második: az ukránoknak nyújtott támogatás miatt kiürült európai fegyverraktárak feltöltése az »itt és most« eszközeivel. A harmadik pedig az európai hadiipar felfuttatása és az európai társadalmak remilitarizálása.

Mindemellett Európának arra is kell ügyelnie, hogy a »hajlandók koalíciója« vagy valamilyen más NATO-alternatíva szervezésével ne koptassák még inkább azokat a kötelékeket, amelyek az USA-t a NATO-hoz kötik.

A diplomáciát előtérbe helyező orosz nagystratégia készségesen kiszolgálja a Trump-adminisztráció igényét arra, hogy a háború lezárását ne amerikai stratégiai veszteségként, hanem amerikai gazdasági főnyereményként tegye eladhatóvá. Mivel a közelgő félidős választások az amerikai gazdaság állapotán és kilátásain fognak megfordulni, és nem azon, hogy mi az orosz–ukrán front pillanatnyi állapota, valószínűleg jó irányban tapogatóznak.

Az orosz és az amerikai stratégiák koevolúciója ugyanakkor igen szűk pályát határoz meg Oroszország számára. Egyrészt el kell kerülnie azt a hibát, hogy »túltolja« a dolgot, és ezzel az USA-t visszalöki a kemény feltartóztatók táborába. Másrészt a hazai közönség előtt is produkálnia kell, és mindenáron el kell kerülnie a látszatát annak, hogy olcsón árusítják ki Oroszország kínkeservvel megszerzett sikereit."

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

 

