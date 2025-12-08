Kimondták: az amerikaiaknak nagyon elegük van az EU kétszínűségéből

Egyre inkább látszódik, hogy az Európai Unió amerikai politikája nem vált be, és a Trump kormányzat tagjai kemény kritikákat fogalmaznak meg Brüsszellel szemben.

Most Christopher Landau, a külügyminiszter-helyettes olvasott be az EU vezetőinek, amiért két különböző arcukat mutatják Amerikának.

A külügyminiszter-helyettes arról írt a bejegyzésében, hogy nemrég Brüsszelben járt, és ez a látogatás tanulságosnak bizonyult, feltűnt neki milyen ellentmondásos Amerika kapcsolata a NATO-val és az EU-val.