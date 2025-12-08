Ft
Brüsszel érdek EU szuverenitás Egyesült Államok

Kimondták: az amerikaiaknak nagyon elegük van az EU kétszínűségéből

2025. december 08. 13:16

Az amerikai külügyminiszter-helyettes nem rejtette véka alá a véleményét.

2025. december 08. 13:16
Egyre inkább látszódik, hogy az Európai Unió amerikai politikája nem vált be, és a Trump kormányzat tagjai kemény kritikákat fogalmaznak meg Brüsszellel szemben. 

Most Christopher Landau, a külügyminiszter-helyettes olvasott be az EU vezetőinek, amiért két különböző arcukat mutatják Amerikának. 

A külügyminiszter-helyettes arról írt a bejegyzésében, hogy nemrég Brüsszelben járt, és ez a látogatás tanulságosnak bizonyult, feltűnt neki milyen ellentmondásos Amerika kapcsolata a NATO-val és az EU-val.

 „Mindkét szervezetben szinte ugyanazok az országok vannak. 

Amikor ezek az országok NATO-tagként lépnek fel, azt hangoztatják, hogy a transzatlanti együttműködés a kölcsönös biztonságunk alapja. De amikor ezek az országok az EU-s szerepüket töltik be, akkor mindenféle olyan célokat követnek, amelyek gyakran teljesen ellentétesek az Egyesült Államok érdekeivel és biztonságával

 – ideértve a cenzúrát, a gazdasági öngyilkosságot/klímafanatizmust, a nyitott határokat, a nemzeti szuverenitás megvetését/a multilaterális kormányzás és adózás előmozdítását, a kommunista Kuba támogatását stb” – írta. 

A Trump adminisztráció tagja leszögezte, hogy ez fenntarthatatlan állapot. 

„Ez az ellentmondás nem maradhat fenn. Vagy Európa nagy nemzetei partnereink a tőlük örökölt nyugati civilizáció védelmében, vagy nem. De nem tehetünk úgy, mintha partnerek lennénk, miközben ezek a nemzetek megengedik, hogy az EU nem választott, nem demokratikus és nem reprezentatív brüsszeli bürokráciája civilizációs öngyilkosságot jelentő politikát folytasson” – jelentette ki.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

Orange79
2025. december 08. 13:21
"Az EU nem választott, nem demokratikus és nem reprezentatív brüsszeli bürokráciája civilizációs öngyilkosságot jelentő politikát folytat." Tűpontos.
