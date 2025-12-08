Kimondták: az amerikaiaknak nagyon elegük van az EU kétszínűségéből

Ebbe beleremeghet az Európai Bizottság: Donald Trump Magyarországról beszélt, nem is akárhogyan
Súlyos kritika érte az EU vezetőit.
Az amerikai külügyminiszter-helyettes nem rejtette véka alá a véleményét.
Egyre inkább látszódik, hogy az Európai Unió amerikai politikája nem vált be, és a Trump kormányzat tagjai kemény kritikákat fogalmaznak meg Brüsszellel szemben.
Most Christopher Landau, a külügyminiszter-helyettes olvasott be az EU vezetőinek, amiért két különböző arcukat mutatják Amerikának.
A külügyminiszter-helyettes arról írt a bejegyzésében, hogy nemrég Brüsszelben járt, és ez a látogatás tanulságosnak bizonyult, feltűnt neki milyen ellentmondásos Amerika kapcsolata a NATO-val és az EU-val.
„Mindkét szervezetben szinte ugyanazok az országok vannak.
Amikor ezek az országok NATO-tagként lépnek fel, azt hangoztatják, hogy a transzatlanti együttműködés a kölcsönös biztonságunk alapja. De amikor ezek az országok az EU-s szerepüket töltik be, akkor mindenféle olyan célokat követnek, amelyek gyakran teljesen ellentétesek az Egyesült Államok érdekeivel és biztonságával
– ideértve a cenzúrát, a gazdasági öngyilkosságot/klímafanatizmust, a nyitott határokat, a nemzeti szuverenitás megvetését/a multilaterális kormányzás és adózás előmozdítását, a kommunista Kuba támogatását stb” – írta.
A Trump adminisztráció tagja leszögezte, hogy ez fenntarthatatlan állapot.
„Ez az ellentmondás nem maradhat fenn. Vagy Európa nagy nemzetei partnereink a tőlük örökölt nyugati civilizáció védelmében, vagy nem. De nem tehetünk úgy, mintha partnerek lennénk, miközben ezek a nemzetek megengedik, hogy az EU nem választott, nem demokratikus és nem reprezentatív brüsszeli bürokráciája civilizációs öngyilkosságot jelentő politikát folytasson” – jelentette ki.
Ezt is ajánljuk a témában
Súlyos kritika érte az EU vezetőit.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP