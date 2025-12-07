„Nekünk három emberünk van, nekik harminc” – így roppan össze Ukrajna a Putyin-gépezet alatt

Trump megdöbbentő figyelmeztetése: „Európa húsz éven belül eltűnhet abban a formában, ahogyan ma ismerjük”
Már a nyugati sajtó is belátja, hogy a fronton egyre nagyobb terület kerül orosz kézre.
A fronthelyzet egyre súlyosabb Ukrajnában, miközben Donald Trump béketervét Washington és Moszkva egyaránt mérlegeli – írta meg The New York Times. Az elmúlt hetekben az orosz erők több ponton is előrenyomultak: a Donyecki területen Pokrovszk nagy része orosz kézre került, Myrnohrad majdnem bekerítés alatt áll, és a Zaporizzsjai frontszakaszon is gyorsabb az orosz tempó. Bár a hivatalos kijelentések sokszor túlzóak, a tendencia világos:
Moszkva a terepen erősödik, és ez közvetlenül befolyásolja a tárgyalások hangulatát.
Elemzők szerint Ukrajna még messze van az összeomlástól, de „elég gyengének tűnik ahhoz, hogy az oroszok úgy gondolják, feltételeket diktálhatnak”. Emil Kastehelmi finn katonai szakértő szerint
a „jövő elképesztően sötétnek tűnik” Ukrajna számára.
Mindeközben Putyin már elrendelte a hadseregnek a téli harcokra való felkészülést, és jelezte: nem hajlandó engedni a kemény követeléseiből. A tárgyalások közepette Oroszország 650 drónt és 51 rakétát indított ukrán városok ellen – ez egyértelmű üzenet volt, hogy a fronton a nyomás fokozódik.
A harcok emberi ára drámai: Pokrovszk utcáin már „civil és katonai holttestek keverednek”, miközben a sűrű ködben a lőpor és az égett szén szaga terjeng.
Ukrán katonák arról számolnak be, hogy a drónok áradata, az állandó tüzérségi csapások és az orosz élőerő fölény lassan felőrli a védelmet.
„Ha nekünk három emberünk van, nekik harminc” – mondta egy szakaszparancsnok. A Zaporizzsjai szektorban az oroszok novemberben 75 négyzetmérföldnyi területet foglaltak el.
Mindeközben a háttérben béketárgyalások zajlanak. Steve Witkoff amerikai különmegbízott hosszú egyeztetéseket folytatott a Kremlben, majd Miamiban Zelenszkij delegációjával. A felek szerint „konstruktív” a párbeszéd, de a fronton minden jel arra utal, hogy Oroszország még nem akar megállni: ahogy egy ukrán drónpilóta fogalmazott, a béketerv „csak blöff” – amíg Moszkva képes nyomást gyakorolni, nyomni is fog.
