„Nekünk három emberünk van, nekik harminc” – így roppan össze Ukrajna a Putyin-gépezet alatt

a „jövő elképesztően sötétnek tűnik” Ukrajna számára.

Mindeközben Putyin már elrendelte a hadseregnek a téli harcokra való felkészülést, és jelezte: nem hajlandó engedni a kemény követeléseiből. A tárgyalások közepette Oroszország 650 drónt és 51 rakétát indított ukrán városok ellen – ez egyértelmű üzenet volt, hogy a fronton a nyomás fokozódik.

A harcok emberi ára drámai: Pokrovszk utcáin már „civil és katonai holttestek keverednek”, miközben a sűrű ködben a lőpor és az égett szén szaga terjeng.

Ukrán katonák arról számolnak be, hogy a drónok áradata, az állandó tüzérségi csapások és az orosz élőerő fölény lassan felőrli a védelmet.

„Ha nekünk három emberünk van, nekik harminc” – mondta egy szakaszparancsnok. A Zaporizzsjai szektorban az oroszok novemberben 75 négyzetmérföldnyi területet foglaltak el.