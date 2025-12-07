Ft
fronthelyzet Ukrajnában béketerv Oroszország Donald Trump

„Nekünk három emberünk van, nekik harminc” – így roppan össze Ukrajna a Putyin-gépezet alatt

2025. december 07. 10:32

Már a nyugati sajtó is belátja, hogy a fronton egyre nagyobb terület kerül orosz kézre.

2025. december 07. 10:32
null

A fronthelyzet egyre súlyosabb Ukrajnában, miközben Donald Trump béketervét Washington és Moszkva egyaránt mérlegeli – írta meg The New York Times. Az elmúlt hetekben az orosz erők több ponton is előrenyomultak: a Donyecki területen Pokrovszk nagy része orosz kézre került, Myrnohrad majdnem bekerítés alatt áll, és a Zaporizzsjai frontszakaszon is gyorsabb az orosz tempó. Bár a hivatalos kijelentések sokszor túlzóak, a tendencia világos: 

Moszkva a terepen erősödik, és ez közvetlenül befolyásolja a tárgyalások hangulatát.

 

Elemzők szerint Ukrajna még messze van az összeomlástól, de „elég gyengének tűnik ahhoz, hogy az oroszok úgy gondolják, feltételeket diktálhatnak”. Emil Kastehelmi finn katonai szakértő szerint 

a „jövő elképesztően sötétnek tűnik” Ukrajna számára. 

Mindeközben Putyin már elrendelte a hadseregnek a téli harcokra való felkészülést, és jelezte: nem hajlandó engedni a kemény követeléseiből. A tárgyalások közepette Oroszország 650 drónt és 51 rakétát indított ukrán városok ellen – ez egyértelmű üzenet volt, hogy a fronton a nyomás fokozódik.

A harcok emberi ára drámai: Pokrovszk utcáin már „civil és katonai holttestek keverednek”, miközben a sűrű ködben a lőpor és az égett szén szaga terjeng. 

Ukrán katonák arról számolnak be, hogy a drónok áradata, az állandó tüzérségi csapások és az orosz élőerő fölény lassan felőrli a védelmet.

 „Ha nekünk három emberünk van, nekik harminc” – mondta egy szakaszparancsnok. A Zaporizzsjai szektorban az oroszok novemberben 75 négyzetmérföldnyi területet foglaltak el.

Mindeközben a háttérben béketárgyalások zajlanak. Steve Witkoff amerikai különmegbízott hosszú egyeztetéseket folytatott a Kremlben, majd Miamiban Zelenszkij delegációjával. A felek szerint „konstruktív” a párbeszéd, de a fronton minden jel arra utal, hogy Oroszország még nem akar megállni: ahogy egy ukrán drónpilóta fogalmazott, a béketerv „csak blöff” – amíg Moszkva képes nyomást gyakorolni, nyomni is fog.

Nyitókép: OLEG PETRASIUK / AFP

