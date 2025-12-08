„Mivel az amerikaiak béketervükben többek között javasolták Oroszország visszavételét a G8-as csoportba, Kaja Kallas észt politikus, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője azonnal tiltakozott a terv ellen. Macron már európai béketervet vizionált, kihagyva ebből Washingtont.

Közben Brüsszelben időlegesen letartóztattak korrupció vádjával három vezető uniós politikust, köztük Kallas elődjét. Érdekes módon túl sok dolog nem történt, és voltak olyanok az Európai Parlamentben, akik a letartóztatottak eddigi érdemeit hangsúlyozták ki.