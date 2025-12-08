Kész, vége: pisloghat Von der Leyen, Magyarország a legszorosabb szövetségesével viszi a bíróság elé a piszkos ügyét
Végképp betelt a pohár Szijjártó Péternél.
Az orosz–ukrán háború több irányban is továbbgyűrűzött.
„Mivel az amerikaiak béketervükben többek között javasolták Oroszország visszavételét a G8-as csoportba, Kaja Kallas észt politikus, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője azonnal tiltakozott a terv ellen. Macron már európai béketervet vizionált, kihagyva ebből Washingtont.
Közben Brüsszelben időlegesen letartóztattak korrupció vádjával három vezető uniós politikust, köztük Kallas elődjét. Érdekes módon túl sok dolog nem történt, és voltak olyanok az Európai Parlamentben, akik a letartóztatottak eddigi érdemeit hangsúlyozták ki.
Az Európai Unió – maga Von der Leyen is – mindent megtesz, hogy a Nyugat-Európában lévő orosz vagyont átadják az ukránoknak. Véleményük szerint a pénzt Ukrajna a háborút követő orosz jóvátételből fizetné vissza. E terv alapja, hogy Oroszország elveszíti a háborút, azonban ennek az esélye minimális.”
Ezt is ajánljuk a témában
Végképp betelt a pohár Szijjártó Péternél.
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP
***