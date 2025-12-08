Ft
háború Von der Leyen béketerv Oroszország Kaja Kallas Európai Unió

A világ nem lett biztonságosabb

2025. december 08. 12:48

Az orosz–ukrán háború több irányban is továbbgyűrűzött.

2025. december 08. 12:48
Nógrádi György
Nógrádi György
Magyar Nemzet

„Mivel az amerikaiak béketervükben többek között javasolták Oroszország visszavételét a G8-as csoportba, Kaja Kallas észt politikus, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője azonnal tiltakozott a terv ellen. Macron már európai béketervet vizionált, kihagyva ebből Washingtont.

Közben Brüsszelben időlegesen letartóztattak korrupció vádjával három vezető uniós politikust, köztük Kallas elődjét. Érdekes módon túl sok dolog nem történt, és voltak olyanok az Európai Parlamentben, akik a letartóztatottak eddigi érdemeit hangsúlyozták ki.

Az Európai Unió – maga Von der Leyen is – mindent megtesz, hogy a Nyugat-Európában lévő orosz vagyont átadják az ukránoknak. Véleményük szerint a pénzt Ukrajna a háborút követő orosz jóvátételből fizetné vissza. E terv alapja, hogy Oroszország elveszíti a háborút, azonban ennek az esélye minimális.”

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

***

