Magyar férje miatt kellett magyarázkodnia a Fradi-játékosnak Németországban

Magyar férje miatt volt kénytelen magyarázkodni a Fradi kézilabdázója

A Magyar Nemzet szerint az FTC irányító-átlövőjét ugyanakkor nemcsak a meccsről, hanem a nevéről is kérdezték. Mint ismert, a Vogel Simon vízilabdázóval kötött nyári esküvőjét követően Bölk hivatalosan Emily Vogelre változtatta a nevét a magyar férje után, így néhány hónapja már ez szerepel a mezén is. A németeknek azonban újdonság volt, a Bild pedig rá is kérdezett erre.