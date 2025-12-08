Ft
12. 08.
hétfő
Vogel Simon Emily Bölk női kézi-vb Németország Ferencváros

Magyar férje miatt kellett magyarázkodnia a Fradi-játékosnak Németországban

2025. december 08. 11:32

A német Bildet jobban érdekelte a névcsere, mint a ferencvárosi kézilabdázó és a válogatott teljesítménye. Magyar férje miatt volt kénytelen magyarázkodni Emily Vogel.

2025. december 08. 11:32
null

Miközben ellenfelét várja a magyar válogatott a női kézilabda-világbajnokság negyeddöntőjében, addig a társházigazda Németország már korábban hibátlan mérleggel jutott a legjobb nyolc közé, ahol Brazíliával találkozik. A középdöntő utolsó fordulójában így tét nélkül léphettek pályára Spanyolország ellen a németek, akik azt a meccset is megnyerték 29–25-re, a mérlegük tehát immár 6/6. Csapatuk egyik legjobbja a hat gólig jutó ferencvárosi Emily Bölk, vagyis hivatalosan immáron Emily Vogel volt.

BÖLK, Emily, Emily Vogel, magyar, Vogel Simon
Magyar férje nevét vette fel Emily Vogel – a németek rácsodálkoztak

Magyar férje miatt volt kénytelen magyarázkodni a Fradi kézilabdázója

A Magyar Nemzet szerint az FTC irányító-átlövőjét ugyanakkor nemcsak a meccsről, hanem a nevéről is kérdezték. Mint ismert, a Vogel Simon vízilabdázóval kötött nyári esküvőjét követően Bölk hivatalosan Emily Vogelre változtatta a nevét a magyar férje után, így néhány hónapja már ez szerepel a mezén is. A németeknek azonban újdonság volt, a Bild pedig rá is kérdezett erre. 

A mezre írt kettős nevekért egyáltalán nem rajongok. Azt szerettem volna, hogy a saját kis családom és később a gyermekeink teljesen hagyományosan egyetlen nevet viseljenek. Vicces, hogy a Vogel névvel most még németebb lettem, mint amilyen eddig voltam

– reagált a Fradi kézilabdázója a vezetéknevét firtató kérdésre.

A Magyar Nemzet hozzáteszi: a német lap nem elégedett meg a válasszal, tovább firtatta a dolgot azzal, hogy mégiscsak Bölk néven vált Németországban ismertté. 

Legkésőbb a hazai világbajnokság végére mindenkinek tudnia kell, ki vagyok

– vágta rá a 27 éves Emily Vogel, akinek az édesanyja, Andrea Bölk 1993-ban nyert vb-t.

Nyitókép: MTI/AP/DPA/Marijan Murat

