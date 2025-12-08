Magyar férje miatt kellett magyarázkodnia a Fradi-játékosnak Németországban

„Nem megsértve itt a polgári jogot” – megint kibabráltak a magyar válogatott legjobbjával
A német Bildet jobban érdekelte a névcsere, mint a ferencvárosi kézilabdázó és a válogatott teljesítménye. Magyar férje miatt volt kénytelen magyarázkodni Emily Vogel.
Miközben ellenfelét várja a magyar válogatott a női kézilabda-világbajnokság negyeddöntőjében, addig a társházigazda Németország már korábban hibátlan mérleggel jutott a legjobb nyolc közé, ahol Brazíliával találkozik. A középdöntő utolsó fordulójában így tét nélkül léphettek pályára Spanyolország ellen a németek, akik azt a meccset is megnyerték 29–25-re, a mérlegük tehát immár 6/6. Csapatuk egyik legjobbja a hat gólig jutó ferencvárosi Emily Bölk, vagyis hivatalosan immáron Emily Vogel volt.
A Magyar Nemzet szerint az FTC irányító-átlövőjét ugyanakkor nemcsak a meccsről, hanem a nevéről is kérdezték. Mint ismert, a Vogel Simon vízilabdázóval kötött nyári esküvőjét követően Bölk hivatalosan Emily Vogelre változtatta a nevét a magyar férje után, így néhány hónapja már ez szerepel a mezén is. A németeknek azonban újdonság volt, a Bild pedig rá is kérdezett erre.
A mezre írt kettős nevekért egyáltalán nem rajongok. Azt szerettem volna, hogy a saját kis családom és később a gyermekeink teljesen hagyományosan egyetlen nevet viseljenek. Vicces, hogy a Vogel névvel most még németebb lettem, mint amilyen eddig voltam
– reagált a Fradi kézilabdázója a vezetéknevét firtató kérdésre.
A Magyar Nemzet hozzáteszi: a német lap nem elégedett meg a válasszal, tovább firtatta a dolgot azzal, hogy mégiscsak Bölk néven vált Németországban ismertté.
Legkésőbb a hazai világbajnokság végére mindenkinek tudnia kell, ki vagyok
– vágta rá a 27 éves Emily Vogel, akinek az édesanyja, Andrea Bölk 1993-ban nyert vb-t.
