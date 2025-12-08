„Nem megsértve itt a polgári jogot” – megint kibabráltak a magyar válogatott legjobbjával

Szerdán játszik ismét a magyar válogatott

Bár a Ferencváros 21 éves irányítója kiválóan pótolta a betegséggel küszködő Vámos Petrát, mégis kicsit mérgesnek érezte magát a lefújást követően. „Voltam már kezdő a Bajnokok Ligájában, tudtam, hogyan készüljek fel, próbáltam a legjobb teljesítményemet nyújtani. Szeretem, ha nagy a nyomás. Kicsit csalódott vagyok, mert legalább egy pontot legalább megérdemeltünk volna. A japánok elleni meccs után úgy éreztük, kell egy kis löket, ezért is sikerülhetett egy-két extra megmozdulás. Örülök, hogy felszabadultan játszottunk, adott egy löketet a következő meccsre” – nyilatkozta a találkozó után az M4 Sportnak Simon, aki kicsit dühös volt még, de jó emlék lesz neki, hogy megválasztották a meccs emberének.

Mint kiderült, a Fradi kézilabdázója nemcsak a pályán remekel, a Nemzeti Sportnak például jogi tanulmányairól beszélt, miután a torna alatt kellett vizsgáznia.