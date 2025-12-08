Ft
magyar válogatott Simon Petra női kézi-vb Dánia jog

„Nem megsértve itt a polgári jogot” – megint kibabráltak a magyar válogatott legjobbjával

2025. december 08. 07:51

Simon Petrának nemcsak a pályán kell teljesítenie. A magyar válogatott fiatal irányítója ismét úgy tud le egy világversenyt, hogy közben tanulnia kell.

2025. december 08. 07:51
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Dánia ötgólos hátrányból felállva, 28–27-re nyert a magyar válogatott ellen a női kézilabda-világbajnokság középdöntőjében, a mieink így csoportmásodikként jutottak tovább a legjobb nyolc közé.

A mérkőzés legjobbjának Simon Petrát választották, aki 11 kísérletből nyolc gólt szerzett (73 százalékos lövőteljesítmény) és 47 percet töltött a pályán.

SIMON Petra, magyar válogatott, Dánia, mérkőzés legjobbja
Simon Petra nemcsak a magyar válogatott, hanem a meccs legjobbja is lett Dánia ellen

Bár a Ferencváros 21 éves irányítója kiválóan pótolta a betegséggel küszködő Vámos Petrát, mégis kicsit mérgesnek érezte magát a lefújást követően. „Voltam már kezdő a Bajnokok Ligájában, tudtam, hogyan készüljek fel, próbáltam a legjobb teljesítményemet nyújtani. Szeretem, ha nagy a nyomás. Kicsit csalódott vagyok, mert legalább egy pontot legalább megérdemeltünk volna. A japánok elleni meccs után úgy éreztük, kell egy kis löket, ezért is sikerülhetett egy-két extra megmozdulás. Örülök, hogy felszabadultan játszottunk, adott egy löketet a következő meccsre” – nyilatkozta a találkozó után az M4 Sportnak Simon, aki kicsit dühös volt még, de jó emlék lesz neki, hogy megválasztották a meccs emberének.

Mint kiderült, a Fradi kézilabdázója nemcsak a pályán remekel, a Nemzeti Sportnak például jogi tanulmányairól beszélt, miután a torna alatt kellett vizsgáznia.

Nyilván nagyon nehéz volt a zh, de ez a mérkőzés nehezebb volt egy kicsit, nem megsértve a itt a polgári jogot, vagy valami ilyesmi.

Simon Petrával nem először fordul elő, hogy egy nagy világverseny közben kell tanulnia. A tavalyi Európa-bajnoki bronzérmet sem tudta megünnepelni rendesen, mert a franciák elleni helyosztó másnapján vizsgáznia kellett.Szívesen ünnepeltem volna a lányokkal a bronzérem megszerzése után, mert tényleg jó közösséggé váltunk és nagy sikert értünk el, de jönnöm kellett haza. Eredetileg próbáltam a jogi alaptan vizsgát későbbi időpontra foglalni, de végül nem maradt más választásom, mint a hétfő reggel nyolc. Épp Debrecenből tartottunk Bécsbe, amikor megkaptam erről az értesítést – hát, nem voltam boldog, de ha már így alakult, akkor utána tízre foglaltam közgazdaságtant. A jog sima volt, az szerintem négyes vagy ötös lesz, a közgazdaságtanon viszont izgulhatok, hogy meglegyen” – nyilatkozta akkor az FTC fiatalja.

A magyar válogatott legközelebb szerdán játszik a hétfő esti Franciaország–Hollandia összecsapás győztesével.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotók: MTI/Szigetváry Zsolt 

 

