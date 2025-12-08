„Nem megsértve itt a polgári jogot” – megint kibabráltak a magyar válogatott legjobbjával

Nem sikerült a bravúr: ötgólos előnyről kapott ki a magyar válogatott a vb-n
A mieink nagyon közel voltak ahhoz, hogy pontot szerezzenek az esélyesebb Dánia ellen.
Simon Petrának nemcsak a pályán kell teljesítenie. A magyar válogatott fiatal irányítója ismét úgy tud le egy világversenyt, hogy közben tanulnia kell.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Dánia ötgólos hátrányból felállva, 28–27-re nyert a magyar válogatott ellen a női kézilabda-világbajnokság középdöntőjében, a mieink így csoportmásodikként jutottak tovább a legjobb nyolc közé.
A mérkőzés legjobbjának Simon Petrát választották, aki 11 kísérletből nyolc gólt szerzett (73 százalékos lövőteljesítmény) és 47 percet töltött a pályán.
Bár a Ferencváros 21 éves irányítója kiválóan pótolta a betegséggel küszködő Vámos Petrát, mégis kicsit mérgesnek érezte magát a lefújást követően. „Voltam már kezdő a Bajnokok Ligájában, tudtam, hogyan készüljek fel, próbáltam a legjobb teljesítményemet nyújtani. Szeretem, ha nagy a nyomás. Kicsit csalódott vagyok, mert legalább egy pontot legalább megérdemeltünk volna. A japánok elleni meccs után úgy éreztük, kell egy kis löket, ezért is sikerülhetett egy-két extra megmozdulás. Örülök, hogy felszabadultan játszottunk, adott egy löketet a következő meccsre” – nyilatkozta a találkozó után az M4 Sportnak Simon, aki kicsit dühös volt még, de jó emlék lesz neki, hogy megválasztották a meccs emberének.
Mint kiderült, a Fradi kézilabdázója nemcsak a pályán remekel, a Nemzeti Sportnak például jogi tanulmányairól beszélt, miután a torna alatt kellett vizsgáznia.
Nyilván nagyon nehéz volt a zh, de ez a mérkőzés nehezebb volt egy kicsit, nem megsértve a itt a polgári jogot, vagy valami ilyesmi.
Simon Petrával nem először fordul elő, hogy egy nagy világverseny közben kell tanulnia. A tavalyi Európa-bajnoki bronzérmet sem tudta megünnepelni rendesen, mert a franciák elleni helyosztó másnapján vizsgáznia kellett. „Szívesen ünnepeltem volna a lányokkal a bronzérem megszerzése után, mert tényleg jó közösséggé váltunk és nagy sikert értünk el, de jönnöm kellett haza. Eredetileg próbáltam a jogi alaptan vizsgát későbbi időpontra foglalni, de végül nem maradt más választásom, mint a hétfő reggel nyolc. Épp Debrecenből tartottunk Bécsbe, amikor megkaptam erről az értesítést – hát, nem voltam boldog, de ha már így alakult, akkor utána tízre foglaltam közgazdaságtant. A jog sima volt, az szerintem négyes vagy ötös lesz, a közgazdaságtanon viszont izgulhatok, hogy meglegyen” – nyilatkozta akkor az FTC fiatalja.
A magyar válogatott legközelebb szerdán játszik a hétfő esti Franciaország–Hollandia összecsapás győztesével.
