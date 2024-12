Elmaradt az ünneplés: ezért kellett hazasietnie az Eb egyik legjobb magyar játékosának

Nem állíthatjuk, hogy kivételeznek Simon Petrával az ELTE jogi karán. Legalábbis nem erre vall, hogy a vasárnap délutáni helyosztó után Budapest felé kellett vennie az irányt, mert hétfő reggel már vizsgáznia kellett.

„Szívesen ünnepeltem volna a lányokkal a bronzérem megszerzése után, mert tényleg jó közösséggé váltunk és nagy sikert értünk el, de jönnöm kellett haza.

Eredetileg próbáltam a jogi alaptan vizsgát későbbi időpontra foglalni, de végül nem maradt más választásom, mint a hétfő reggel nyolc.

Épp Debrecenből tartottunk Bécsbe, amikor megkaptam erről az értesítést – hát, nem voltam boldog, de ha már így alakult, akkor utána tízre foglaltam közgazdaságtant. A jog sima volt, az szerintem négyes vagy ötös lesz, a közgazdaságtanon viszont izgulhatok, hogy meglegyen” – nyilatkozta a fradi.hu-nak.

Simon Petra az Eb-n Golovin Vlagyimir együttesének mind a kilenc meccsén játszott, illetve remekelt. A Ferencváros 20 éves irányítója 26 gólt tett bele a közösbe, betöréseivel és passzaival kulcsember volt. Olyannyira, hogy a gólkirálynő, Klujber Katrinnal és a szélső, Győri-Lukács Viktóriával bekerült a torna All-Star, azaz álomcsapatába. Szombaton az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) gáláján átvehette a kontinens legjobb fiatal női játékosának járó díjat. Adódik a kérdés, hogy tudott a tanulásra is koncentrálni a felkészüléssel együtt sokhetes válogatott program közepette.

„Edzések között, a szabad időkben tanultam, tulajdonképpen úgy, ahogy szoktam év közben is, szóval ebben nem volt nagy újdonság.

Egyáltalán nem teherként élem meg, mert engem kikapcsol a tanulás, szinte még örülök is, hogy az agyamat is lefárasztom ilyenkor, nemcsak a testemet.

Bevallom, Bécsből hazafelé is próbáltam tanulni, de ott nem voltam már a topon, elfáradtam addigra… Kedden két vizsga vár rám, aztán januárban még három – persze akkor csak ennyi, ha mindegyiken átmegyek elsőre. A római jog a meredek, az januárban lesz, attól mindenki retteg, és meg is értem, picit én is tartok tőle, de van azért még idő a karácsonyi szünetben.”