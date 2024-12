A magyar lányokat csodálják Bécsben is: ezüstvasárnapi bronzcsatában verte Magyarország a világbajnokot!

Az első félidőben 19 lövésből 8-t hárító Szemerey Zsófi kapus a női kézilabda Európa-bajnokság harmadik helyéért játszott Franciaország - Magyarország mérkőzésen a Wiener Stadthalléban 2024. december 15-én.

MTI/Tóth Zsombor

Háromgólos előny

A klubszinten 4 hazánkban játszó játékossal felálló francia válogatott a szünet után sem lassított, ám a dánok ellen elvesztett elődöntő hatása érződött a játékán. a magyar lányokon pedig az, hogy itt a nagy esély, és ennek megfelelő elszántsággal és bátorsággal kézilabdáztak. Győri-Lukács 3. találatával mi nyitottuk a játékrészt, Nze Minko felet. Klujber – a tornán 55. – góljára viszont nem válaszoltak, Kuczora Csenge felugrásból a rövid sarokba vágta a labdát – ma már ötödször tett hozzá (16-13). Fokozatosan dolgozták le hátrányukat Orlane Kanorék, az FTC-balátlövő az 50. percben egyenlített (16-16).

Mindkét csapat fáradni látszott (a 9. mérkőzésükön léptek pályára bő két hét alatt), Vámos Petrának begörcsölt a lába, Klujber Katrin azonban elöl tartotta a lelket a mieinkben (7 gólnál járt).

Fej-fej mellett haladtak a felek, Szemerey Zsófi hatalmas bravúrral hárított egy büntetőt, Győri-Lukács Viktória ziccerben nem hibázott (20-19). Jöttek a cserék is kényszerből és frissíteni a csapatukat. Márton Gréta góllal nyitott, ám átvette a vezetés Franciaország az utolsó 10 percbe lépve (21-22).

Drámai hajrá

Még a harmadik számú kapusukat, Floriane Andét is bevetették a franciák egy hetesre, Klujber Katrint nem zavarta meg, a negyediket is értékesítette, összességében 8-at lőtt. A harmadik Álomcsapat-tag, Simon Petra is újra a pályára lépett, egyéni akcióból elért találatával megint mi álltunk jobban 6 perccel a vége előtt (23-22). Bordás Réka kapott kétperces kiállítást, miután meggyötörte Kanort, Granier jobbról egalizált (23-23). Levittük a kapust, eladott labdánk után Klujber óvta meg az üres kapunkat a góltól, Szemerey szélső-ziccert fogott. Klujber hetesből továbbra sem hibázott (24-23), de azonnal jött a válasz (24-24).

Másfél perc maradt hátra.

Bő fél perces támadás végén Győri-Lukács Viktória szélről belépett, és visszahúzta a rövid sarokra klubtársa, Hatadou Sako mellett a labdát (25-24).

Időt kértek a franciák. Nagyon akartak, olyannyira, hogy Laura Flippes belement a védőfalunkba – támadó szabálytalanság. Golovin Vlagyimir időt kért az utolsó 3 másodpercre, azaz csak meg kellett tartani a labdát! Ez nem okozott gondot, a kontinenstorna meglepetéscsapata, Magyarország megszerezte a bronzérmet!