magyar válogatott Alessandro Chiappini Európa-bajnokság röplabda

Kijutott az Eb-re a magyar válogatott – a szövetségi kapitány egyből kiteregette a szennyest

2025. augusztus 11. 10:39

A magyar női röplabda-válogatott zsinórban hatodik alkalommal is kivívta az Európa-bajnoki szereplést, a kondicionális állapottal ugyanakkor voltak gondok...

2025. augusztus 11. 10:39
null

A magyar női röplabda-válogatott vasárnap a Dánia felett aratott sima, 3:0-s Eb-selejtezős győzelemmel sikeresen kvalifikálta magát a jövő évi Európa-bajnokságra, ami egyúttal azt is jelenti, hogy 

sorozatban hatodszor vehet részt a kontinensbajnokságon.

A mieink nyerő embere ezúttal a 24 pontig jutó Németh Anett volt Alessandro Chiappini szövetségi kapitány irányítása mellett. Az olasz szakember a sorsdöntő mérkőzés után az MTI-nek érthetően elégedetten értékelt, ugyanakkor egy komoly, építő jellegű kritikát is megfogalmazott tanítványaival szemben.

„Sokat dolgoztunk, sokszor kellett túllépniük a játékosoknak a fáradtságon, ez kulcsfontosságú volt. Nagyon büszke vagyok arra, amit a lányok elértek ezen a nyáron. (...) Beszélgetünk arról, hogy a szezon közben is valahogy tudjunk edzőtáborozni, de ha ez nem jön össze, akkor is a távolból figyelemmel fogom követni a játékosok teljesítményét. Az viszont a lányok felelőssége, hogy addig elvégezzék a megfelelő edzésmunkát. 

A mostani edzőtábort sokan nagyon rossz kondicionális állapotban kezdték, elmondtam a játékosoknak, hogy rajtuk múlik, ha kell, akkor menjenek extra kondiedzésre is. Remélem, a jövő nyári kezdésre mindenki megfelelő állapotban lesz, mert az, hogy mi itt néhány hónapig keményen dolgozunk, nem elég az előrelépésre, ahhoz mindenkinek egész évben keményen kell edzenie!

 Nagy a különbség köztünk, és a többi csapat között, ami azt jelenti, hogy ha nem dolgozunk náluk keményebben, soha nem fogjuk utolérni őket.”

A magyarok 3/1-es győzelmi mutatóval zártak a B csoportban – amelynek harmadik tagja Belgium volt –, és az öt legjobb második egyikeként biztosították helyüket a 2026. augusztus 21. és szeptember 6. közötti, török, azeri, cseh, svéd közös rendezésű kontinenstornán.

(Nyitókép: MTI/Balázs Attila)

