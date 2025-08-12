Hatalmas felújításon esett át a hatvani kórház

Újjászületett a Dandár – továbbra is ez Budapest legolcsóbb gyógyfürdője
Az elmúlt időszak statisztikáiból kiderült, hogy egyre több fiatal és külföldi is felfedezte magának a ferencvárosi fürdőt.
Korszerűsödtek a szakrendelők és sürgősségi osztály.
A hatvani Albert Schweitzer Kórház több rendelője és rendszere is megújult – olvasható Magyarország Kormánya Facebook oldalán.
A beruházás keretein belül
új és akadálymentesített szakrendelőkkel és liftekkel, valamint korszerű sürgősségi osztállyal és megújult informatikai rendszerekkel
vált modernebbé a kórház.
