Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Kormány Albert Schweitzer Kórház Hatvan felújítás modernizálás

Hatalmas felújításon esett át a hatvani kórház

2025. augusztus 12. 15:11

Korszerűsödtek a szakrendelők és sürgősségi osztály.

2025. augusztus 12. 15:11
null

A hatvani Albert Schweitzer Kórház több rendelője és rendszere is megújult – olvasható Magyarország Kormánya Facebook oldalán.

A beruházás keretein belül 

új és akadálymentesített szakrendelőkkel és liftekkel, valamint korszerű sürgősségi osztállyal és megújult informatikai rendszerekkel

 vált modernebbé a kórház.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

***

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sanya55-2
2025. augusztus 12. 16:09
Petike átvette, mindent rendbe talált, ………………….az APJA FASZÁT
Válasz erre
0
0
Jóbarát
2025. augusztus 12. 16:05
Hahó Poloska Péter, várjuk a dicsérő posztot.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. augusztus 12. 15:59
Mehet szaglászni a lófaszdoktor meg az apáczamessiás.
Válasz erre
1
0
szilvarozsa
2025. augusztus 12. 15:27
Ez biztos nem így van. Kérdezzétek meg a fossiást, majd ő megmondja, hogy megújult-e, vagy összeomlott!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!