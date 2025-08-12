Hatalmas felújításon esett át a hatvani kórház

Lehet-e értékes, ami illékony? – a Netflix új romantikus mozija szerint biztosan nem

Az oxfordi évem nemhogy nem hozza el a műfaj feltámadását, de a középszert is alig súrolja. Helyette óriási közhelyparádét kapunk, amit csak a viktoriánus költőktől vett melankolikus idézetek és a hamisítatlan angol kulissza ment némileg.