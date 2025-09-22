Kétszer háromsávosra bővül az M1-es autópálya

Robbant a hír: megváltozik a fél ország közlekedése, történelmi átalakítás kezdődik
Az ország egyik legnagyobb autópálya-építése veszi kezdetét.
Jövőre regionális matricát vezetnek be az M1-es teljes szakaszára négy vármegyében.
Míg 2010-ben három, ma tíz autópálya éri el az országhatárt, miközben 2010-ben kevesebb mint 1300 kilométernyi gyorsforgalmi út volt hazánkban, ma pedig hosszuk eléri az 1900 kilométert – mondta Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közlekedésért felelős államtitkára Bicskén, az M1-es autópálya bővítéséről tartott hétfői sajtótájékoztatón.
Az M1-es autópálya 78 kilométer hosszan kétszer három sávra bővül az M0-s és a 94-es km-nél található Concó pihenő között.
Ezen felül oldalanként egy-egy teljesértékű forgalmi sávként használható, intelligens leállósáv is épül, amely baleset, munkavégzés vagy nagyobb forgalom idején megnyitható lesz a közlekedők számára, így akár kétszer négy sávon is haladhat a forgalom Budapest és Győr között.
Az államtitkár kiemelte: a következő években a közúthálózat fejlesztésében nagyobb fordulatra kapcsolnak, a létrejött koncessziós szerződés alapján 530 kilométernyi útfelújítás, 270 kilométernyi új autópálya és hasonló volumenű gyorsforgalmi hálózatbővítés is megvalósul.
Az államtitkár jelezte, hogy az M1-es autópálya fejlesztésének első üteme európai léptékkel is jelentős, hiszen nem csak bővítés lesz, hanem teljes szerkezeti újjáépítés is, ami sokkal kényelmesebb, biztonságosabb közlekedést tesz majd lehetővé.
Nagy Bálint megerősítette, hogy
2026-tól regionális autópálya matricát vezetnek be az M1-es teljes szakaszára négy vármegye vonatkozásában.
Az évente mintegy 30 ezer forintba kerülő vármegyei matricák helyett az érintett vármegyékben élők számára 15 ezer forintba fog kerülni az éves matrica.
Németh Tamás, az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy az ország eddigi legnagyobb közúti infrastruktúrát érintő projektje évtizedekre meghatározza majd a gyorsforgalmi úthálózat fejlődését. Megjegyezte, a munkálatok idején mindvégig biztosítják a kétszer kétsávos forgalmat az autópályán.
Hozzátette, hogy az MKIF Zrt. az M1-es autópálya teljes bővítését saját erőből és hitelből finanszírozza az állammal kötött koncessziós szerződés alapján. A beruházás része egy tízéves programnak, amelyben 2025-34 között az M1-es mellett az M7-es és az M3-as autópályákat is bővítik, illetve 279 kilométer új gyorsforgalmi utat is építenek.
Mikesz Csaba, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a felújítás idején a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépkocsik nem hagyhatják el az autópályát, táblákat helyeznek ki ennek érdekében.
Váczi Viktor, a MÁV-csoport szóvivője közölte, hogy
az autóbuszos helyközi közlekedésben és a vasúti fővonalakon az elővárosi vonatok kapacitását növelték, ezzel segítik az autóról közösségi közlekedésre váltókat.
Az MKIF az állammal kötött koncessziós szerződés szerint az M0-s és a Bicske közötti szakaszt 2028 augusztus végéig, a Concó pihenőig tartó szakaszt pedig 2029 augusztus végéig építi meg. A Hegyeshalomig tartó szakasz is bővül majd egy későbbi időpontban.
A tervek alapján 72 meglévő alul- és felüljárót építenek át, 11 meglévő csomópontot korszerűsítenek és 4 új külön szintű csomópontot is kialakítanak. Hét szintbeni alcsomópontot korszerű, körforgalmi csomópontokká alakítanak, 6 komplex pihenőhelyet teljesen átépítenek, a többi pihenőhelyet bővítik és modernizálják, mintegy 300 új kamionparkolót alakítanak ki. Bicske és Komárom mérnökségi telepeit bővítik, korszerűsítik, korszerű vízelvezető és víztározó rendszereket építenek ki, valamint jelentősen növelik a zajvédő falak hosszát és azok magasságát is.
Nyitókép: Az M1-es autópálya felújítási munkálatai miatti útterelés az Óbarok lehajtónál 2025. szeptember 22-én. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán