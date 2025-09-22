Kétszer háromsávosra bővül az M1-es autópálya

Míg 2010-ben három, ma tíz autópálya éri el az országhatárt, miközben 2010-ben kevesebb mint 1300 kilométernyi gyorsforgalmi út volt hazánkban, ma pedig hosszuk eléri az 1900 kilométert – mondta Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közlekedésért felelős államtitkára Bicskén, az M1-es autópálya bővítéséről tartott hétfői sajtótájékoztatón.

Az M1-es autópálya 78 kilométer hosszan kétszer három sávra bővül az M0-s és a 94-es km-nél található Concó pihenő között.

Ezen felül oldalanként egy-egy teljesértékű forgalmi sávként használható, intelligens leállósáv is épül, amely baleset, munkavégzés vagy nagyobb forgalom idején megnyitható lesz a közlekedők számára, így akár kétszer négy sávon is haladhat a forgalom Budapest és Győr között.

Az államtitkár kiemelte: a következő években a közúthálózat fejlesztésében nagyobb fordulatra kapcsolnak, a létrejött koncessziós szerződés alapján 530 kilométernyi útfelújítás, 270 kilométernyi új autópálya és hasonló volumenű gyorsforgalmi hálózatbővítés is megvalósul.

Az államtitkár jelezte, hogy az M1-es autópálya fejlesztésének első üteme európai léptékkel is jelentős, hiszen nem csak bővítés lesz, hanem teljes szerkezeti újjáépítés is, ami sokkal kényelmesebb, biztonságosabb közlekedést tesz majd lehetővé.