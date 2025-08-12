Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány Financial Times kulcsszerep békeidő Magyarország fegyvergyár

Minden szem Magyarországra szegeződik: már a Financial Times is arról ír, hogy kulcsszerepet fogunk játszani, mégpedig a kormány döntése miatt

2025. augusztus 12. 14:54

Történelmi újrafegyverkezés Európában – Várpalota a fegyvergyártás új központja.

2025. augusztus 12. 14:54
fegyvergyártás

Európa fegyvergyárai a békeidőkhöz képest háromszoros ütemben bővülnek, több mint 7 millió négyzetméternyi új ipari területet lefedve, ami történelmi léptékű újrafegyverkezést jelent – írta meg a Financial Times. A lap elemzése szerint az építkezési tevékenység az európai fegyvergyártó telephelyeken az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése óta drámai mértékben felgyorsult. A FT radar műholdas adatokon alapuló elemzést készített, amelyben 37 vállalat 150 létesítményét vizsgálták.

A legnagyobb bővítések között szerepel a német Rheinmetall és a magyar állami N7 Holding közös projektje, amely hatalmas lőszer- és robbanóanyaggyárat épített Várpalotán. 

Az első üzem 2024 júliusában készült el, 30 mm-es lőszereket gyártva a Rheinmetall KF41 Lynx gyalogsági harcjárműhöz.

A cég tájékoztatása szerint a gyár a jövőben 155 mm-es tüzérségi lövedékeket és 120 mm-es lőszert is gyárt majd a Leopard 2 és – esetleg – a Panther harckocsikhoz, továbbá egy robbanóanyaggyár is épül.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

A nyitókép illusztráció
Forrás: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ma is bukik a Zorbán...
2025. augusztus 12. 15:59
Az EU-s bolsevik terrorista rezsimek az "oroszok meg fogják támadni az EU-t" kampányukkal a lakosság elszegényítéséhez vezető utat látják a fegyverkezésben (a korábbi módszerek, pl. klímahiszti csak részben jöttek be). A fegyverkezésre elköltendő óriási mennyiségű pénzt csak a lakosság kifosztásával, vagy hitelből/pénznyomtatásból tudják előteremteni. Utóbbi kettőnek szintén elszegényedés lesz a vége. Itt jön majd be a Soros-féle örökhitel a képbe. És akkor itt vagyunk mi, ahol valóban a haza védelme a szempont. Ugyanis az EU-ban jelenleg egyetlen ország van, amelynek támadással, invázióval kell számolnia, ez mi vagyunk. Egyetlen tisztességes és normális EU-tagként sajnos komolyan fennáll a veszélye, hogy a bolsevista vadállatok az elmegyógyintézetből előbb-utóbb megtámadnak bennünket (ha nem tudják megbuktatni a patrióta kormányt, és bábrezsimet a nyakunkra ültetni). Szóval, ugyanazt kell csinálnunk, amit az internácik csinálnak, pedig a mi motivációnk teljesen más, mint az övék.
Válasz erre
0
1
Potymog
2025. augusztus 12. 15:35
"A legnagyobb bővítések között szerepel a német Rheinmetall és a magyar állami N7 Holding közös projektje, amely hatalmas lőszer- és robbanóanyaggyárat épített Várpalotán. " Fegyvereket gyártani nem dicsőség. Az energiákat inkább az "általános és teljes leszerelés" megvalósításába kéne fektetni.
Válasz erre
1
0
gyzoltan-2
2025. augusztus 12. 15:29
A fene sem tudja! Annyi minden értelmesebb beruházásra is költhetnénk a pénzt..! Ez igaz! -de mégis, akár tapsolhatok is..! Figyelembe véve a körülményeket, az általános helyzetet, helyben kell hagynunk ezeket a hadiipari fejlesztéseket! Sőt! -akár még kevesellhetem is az ez irányú fejlesztéseket, a magyarság védelmi képességét! -mert kevesellem is! -de ez hosszú, és más...
Válasz erre
1
0
chief Bromden
2025. augusztus 12. 15:11
Mi a helyzet a Dunai vasművel? Gondolom egy kis acél is elkelne a fegyvergyártáshoz.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!