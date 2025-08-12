Minden szem Magyarországra szegeződik: már a Financial Times is arról ír, hogy kulcsszerepet fogunk játszani, mégpedig a kormány döntése miatt

Európa fegyvergyárai a békeidőkhöz képest háromszoros ütemben bővülnek, több mint 7 millió négyzetméternyi új ipari területet lefedve, ami történelmi léptékű újrafegyverkezést jelent – írta meg a Financial Times. A lap elemzése szerint az építkezési tevékenység az európai fegyvergyártó telephelyeken az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése óta drámai mértékben felgyorsult. A FT radar műholdas adatokon alapuló elemzést készített, amelyben 37 vállalat 150 létesítményét vizsgálták.

A legnagyobb bővítések között szerepel a német Rheinmetall és a magyar állami N7 Holding közös projektje, amely hatalmas lőszer- és robbanóanyaggyárat épített Várpalotán.

Az első üzem 2024 júliusában készült el, 30 mm-es lőszereket gyártva a Rheinmetall KF41 Lynx gyalogsági harcjárműhöz.

A cég tájékoztatása szerint a gyár a jövőben 155 mm-es tüzérségi lövedékeket és 120 mm-es lőszert is gyárt majd a Leopard 2 és – esetleg – a Panther harckocsikhoz, továbbá egy robbanóanyaggyár is épül.

