A rendőrök 11 liter ayahuascát, 117 San Pedro kaktuszt, több üveg varangymérget, valamint vad ruta és mimóza pudica növényi anyagokat foglaltak le – mind olyan szerek, amelyek Spanyolországban tiltottak, mert erős pszichoaktív hatásuk miatt kiszámíthatatlan, sőt életveszélyes következményekkel járhatnak. Persze nem hiányzott a gyógyszerpiacról származó készlet sem: 945 Ritalin-tabletta került elő. Ezek sem véletlenül keveredtek a varázsszerek mellé – mind részei voltak a »tudattágító« programnak.

A központ három- és öt napos »élménycsomagokat« árult, fejenként átlagosan 1000 euróért (mintegy 400 ezer forint). Az ár tartalmazta a szállást, a kísérést és természetesen a tiltott drogokat. A résztvevők – akár 20 fő egy csoportban – hat »spirituális vezető« irányításával merültek bele a »megvilágosodásba«. Csakhogy nem volt orvosi személyzet, nem volt sürgősségi felszerelés, ha valaki rosszul lett volna, a legjobb esetben is a szerencsére bízták volna az életét. Ugyanez játszódott le hazánkban is, nem is olyan rég, egy ismert celebbel, akit számos műtéttel és hosszas orvosi kezeléssel tudtak valamennyire helyre hozni. A szervezők heti rendszerességgel tartottak ilyen eseményeket, évente több százezer eurós bevételt termelve, nagyrészt készpénzben, adóbevallás nélkül. Nemzetközi bankszámlákon forgatták a pénzt, hogy eltüntessék a nyomokat. Ez nem spirituális közösség, hanem egy tudatos, üzletszerűen működtetett, határokon átnyúló bűnözői hálózat. .A három fő szervezőt – két férfit és egy nőt – most kábítószer-kereskedelemmel, pénzmosással és bűnszervezetben való részvétellel gyanúsítanak. További öt »vezető« ellen is folyik a nyomozás.

Az állam feladata világos: ha az egészségügyi kockázat ilyen magas, és a törvény egyértelműen tiltja a szerek birtoklását, akkor a végrehajtásnak könyörtelennek kell lennie. A nyugati társadalmakban gyakran hivatkoznak a személyes szabadságra, amikor pszichoaktív szerek használatáról van szó. De a szabadság nem jelentheti mások életének kockáztatását. Aki nyereségért ad veszélyes, illegális drogokat, az nem »gyógyít«, hanem rombol, és a börtönben van a helye. A spanyol hatóságok most jó példát mutattak azzal, hogy lebuktatták ezt a veszélyes hálózatot. De ha a bírósági ítéletek nem lesznek elrettentő erejűek, akkor csak idő kérdése, hogy új »megvilágosodás-központok« nyíljanak – újabb életeket kockáztatva a profitért.”

Nyitókép: Sai Aung MAIN / AFP

