Skóciában olcsó a droghalál

2025. augusztus 12. 15:00

Egész városrészek kerülhetnek a kábítószer-bűnözés uralma alá.

2025. augusztus 12. 15:00
Téglásy Kristóf
Téglásy Kristóf
Dogkutató Intézet

„A számok önmagukért beszélnek, és a kép, amit festenek, lesújtó. Tavaly 1 065 ember halt meg drogtúladagolásban Skóciában – ez a legsúlyosabb adat egész Európában. Miközben a temetők telnek, a bíróságok százszámra engedik szabadon azokat, akik ezt a pusztítást az utcára öntik. A kábítószer-kereskedők egy része mindössze 499 fontos (nem egész 250 ezer forintos) átlagbírsággal »bűnhődik« – kevesebbel, mint amennyit egy hétvégi városi vacsora kóstál egy középkategóriás étteremben. Az üzenet világos: bűnözni Skóciában kifizetődő.

A rendőrségi adatok szerint 2022 és 2023 között 1 489 drogdíler ellen indult eljárás. Kevesebb mint harmaduk került börtönbe. A többiek közmunkával vagy pénzbírsággal megúszták – a pénzbírság ráadásul sokszor aprópénz egy jól menő díler számára. Gondoljunk csak bele: egyetlen nap alatt megkereshetik ennek többszörösét. Ez nem igazságszolgáltatás – ez meghívó a folytatáshoz. A skót utcákon ma már nem a »régi« heroin a fő veszély, hanem annak ipari erősségű, szennyezett változatai. Fentanil, nitazének, sőt citromsav keverékek teszik teljesen kiszámíthatatlanná a hatást. A Skót Közegészségügy adatai szerint már előfordult, hogy a túladagolt áldozatot 13 adag naloxonnal lehetett csak visszahozni az életbe. Ez nem pusztán közegészségügyi kérdés – ez háború a közösség, a családok, a skót társadalom ellen.

A tragédiák mögött arcok és nevek állnak. Linda McVean, aki fiát vesztette el túladagolásban, így fogalmazott: »A függőket együttérzéssel kell kezelni, de a kereskedők halált és szenvedést árulnak – nekik börtönben a helyük.« Egy anya fájdalma, aki látja, hogy a bíróságok nem a közösség oldalán állnak, hanem – akarva-akaratlanul – a dílerek oldalán. A liberális joggyakorlat hívei az újrakezdés esélyéről beszélnek. Csakhogy ezek az emberek nem»újrakezdők«, hanem hideg számítással működő bűnözők, akik az emberi nyomorúságból húznak hasznot. Mivel a törvény nem képes világos üzenetet küldeni, a bűnözők küldik majd helyette: »Skóciában biztonságban üzletelhetsz.«

A társadalom biztonsága nem a gyengék kiváltsága, hanem a jogalkotók kötelessége. A skót média megkongatta a vészharangot: »Ha ma nem állítjuk meg ezt az önfeladást, holnap már egész városrészek kerülhetnek a kábítószer-bűnözés uralma alá«.”

Nyitókép: ANDY BUCHANAN / AFP

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

herbert
2025. augusztus 12. 16:07
Kristóf, tényleg kutasd inkább a dogokat!
zrx8
2025. augusztus 12. 15:44
»A függőket együttérzéssel kell kezelni, de a kereskedők halált és szenvedést árulnak – nekik börtönben a helyük.« Tévedés. Bitón.
survivor
•••
2025. augusztus 12. 15:17 Szerkesztve
"Az élet nem habos torta" A világ NEM azért van hogy a TE seggedet kinyalja. Kb. nyolcmilliárd konkurensed van, aki ELLENÉRDEKELT a te létezésedben. Darwin dolgozik. A vakszerencse/isteni gondviselés 5-6 alkalommal megmentette az életemet 70 év alatt. Nem mindenkinek adatik meg. Valaki szeret engem. Vagy az Isten vagy a Sátán....
survivor
2025. augusztus 12. 15:13
Nem. A függőt ott kell hagyni a picsába. Túléli-nem éli. Nemigen lesz tüdőrákos öreg korára. A dealert tarkón lőni. (Duterte technika)
