A rendőrségi adatok szerint 2022 és 2023 között 1 489 drogdíler ellen indult eljárás. Kevesebb mint harmaduk került börtönbe. A többiek közmunkával vagy pénzbírsággal megúszták – a pénzbírság ráadásul sokszor aprópénz egy jól menő díler számára. Gondoljunk csak bele: egyetlen nap alatt megkereshetik ennek többszörösét. Ez nem igazságszolgáltatás – ez meghívó a folytatáshoz. A skót utcákon ma már nem a »régi« heroin a fő veszély, hanem annak ipari erősségű, szennyezett változatai. Fentanil, nitazének, sőt citromsav keverékek teszik teljesen kiszámíthatatlanná a hatást. A Skót Közegészségügy adatai szerint már előfordult, hogy a túladagolt áldozatot 13 adag naloxonnal lehetett csak visszahozni az életbe. Ez nem pusztán közegészségügyi kérdés – ez háború a közösség, a családok, a skót társadalom ellen.

A tragédiák mögött arcok és nevek állnak. Linda McVean, aki fiát vesztette el túladagolásban, így fogalmazott: »A függőket együttérzéssel kell kezelni, de a kereskedők halált és szenvedést árulnak – nekik börtönben a helyük.« Egy anya fájdalma, aki látja, hogy a bíróságok nem a közösség oldalán állnak, hanem – akarva-akaratlanul – a dílerek oldalán. A liberális joggyakorlat hívei az újrakezdés esélyéről beszélnek. Csakhogy ezek az emberek nem»újrakezdők«, hanem hideg számítással működő bűnözők, akik az emberi nyomorúságból húznak hasznot. Mivel a törvény nem képes világos üzenetet küldeni, a bűnözők küldik majd helyette: »Skóciában biztonságban üzletelhetsz.«

A társadalom biztonsága nem a gyengék kiváltsága, hanem a jogalkotók kötelessége. A skót média megkongatta a vészharangot: »Ha ma nem állítjuk meg ezt az önfeladást, holnap már egész városrészek kerülhetnek a kábítószer-bűnözés uralma alá«.”

Nyitókép: ANDY BUCHANAN / AFP

