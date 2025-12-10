Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország drogliberalizáció kábítószer

Új ópiumháború készül?

2025. december 10. 16:28

Ezúttal Magyarország ellen?

2025. december 10. 16:28
Kötter Tamás
Kötter Tamás
„Új ópiumháború készül?

Ahogy évszázaddal ezelőtt, lassan korunkban is, a kábítószer-kereskedelmet egyes államok, illetve szinte már állami jogokkal felvértezett hatalmas vállalatok birtokolják. Ahogy annak idején a Brit Kelet-indiai Társaság, vagy a holland és francia társaságok, úgy manapság, elsősorban a tengeren túli monopolhelyzetben lévő társulások, hatalmas jövedelmet húznak a kábítószer liberalizálásból, ezért a piacok bővítése és a profit növelése érdekében megpróbálják az állami szabályozást lebontani vagy legalábbis lazítani. Ám manapság ezek a cégek, már nem ágyúnaszádokba, hanem politikai pártokba, civil szervezetekbe és médiába fektetnek komoly összegeket, hogy elérjék a céljaikat. Lehet, hogy tegnap egy új ópiumháború vette kezdetét ezúttal Magyarország ellen? Nem állítom, csak kérdem.”

Nyitókép: Bodnár Boglárka / MTI

szavazo
2025. december 10. 17:09
A liberális politikusok, liberális művészek, liberális újságírók kábítószerfüggése nyilvánvaló, látszik rajtuk még a holdról is. Erre kell az a rengeteg pénz amit megszereznek. Ez az Európai Unió nyitott határainak kártékony hatása , egyetlen megnyilvánulása.......
nemecsekerno-007-01
2025. december 10. 16:48
Előfordulhat, észnél kell lenni.
