„Új ópiumháború készül?

Ahogy évszázaddal ezelőtt, lassan korunkban is, a kábítószer-kereskedelmet egyes államok, illetve szinte már állami jogokkal felvértezett hatalmas vállalatok birtokolják. Ahogy annak idején a Brit Kelet-indiai Társaság, vagy a holland és francia társaságok, úgy manapság, elsősorban a tengeren túli monopolhelyzetben lévő társulások, hatalmas jövedelmet húznak a kábítószer liberalizálásból, ezért a piacok bővítése és a profit növelése érdekében megpróbálják az állami szabályozást lebontani vagy legalábbis lazítani. Ám manapság ezek a cégek, már nem ágyúnaszádokba, hanem politikai pártokba, civil szervezetekbe és médiába fektetnek komoly összegeket, hogy elérjék a céljaikat. Lehet, hogy tegnap egy új ópiumháború vette kezdetét ezúttal Magyarország ellen? Nem állítom, csak kérdem.”