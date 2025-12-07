A Jóisten a tenyerén hordozza – Néhány gondolat Curtis védelmében

Imponál, ahogyan Orbán kiáll a nemzeti érdekekért – Curtis a Mandinernek
Mi adja a hitelességet a rapben? Honnan a kapcsolata Szijjártó Péterrel? Mennyit segített a talpra állásában a hit? Interjú az ország egyik legnépszerűbb rapperével.
Ha Majka kapott volna hasonló támogatást, ma zászlajukra tűznék a progresszív oldalon: „művészet”, „életút”, „fontos társadalmi téma”. De Curtis más úton jár. És úgy tűnik, ma ez elég ahhoz, hogy ellenzéki politikusok és álprofilok százai essenek neki.
Poók Szilvia írása
A barátok dolga az – az én hitvallásom szerint –, hogy kiálljanak egymásért, ha igaztalanul bántják a másikat. Ezt teszem most én is. Amikor a magyar filmgyártásban milliárdok mennek el évente,
különös látni, milyen indulatokat képes kiváltani 120 millió forint támogatás egy dokumentumfilmre.
Főleg akkor, ha az alkotás nem öncélú, hanem edukációs céllal készül: megmutatni a fiataloknak, mit tesz az emberrel a tudatmódosító szerek használata, és milyen emberfeletti erő kell ahhoz, hogy valaki felálljon a saját mélypontjai után. Curtis életének legnehezebb időszakait soha nem titkolta. Nem próbált többnek látszani, nem épített mítoszt maga köré – vállalta a hibáit, a felelősséget, a következményeket.
Ezért is hiteles. És talán ezért is zavaró jelenség azoknak, akik most politikai alapon bántják.
A támadások ugyanis nem a filmről szólnak. Nem is az összegről. A pályázat már tavasszal bent volt az NFI-nél. Akkor, amikor az október 23-i fellépés – amelyet most pajzsként lengetnek – még meg sem történt. A forrás akkor egyszerűen elfogyott. Ha nem fogy el, már akkor megkapta volna. A történet tehát nem az időzítésről szól, hanem a politikai értékrendről.
Curtis a közelmúltban nyíltan beszélt a hitéről, az újrakezdés nehézségeiről.
A Mandiner hasábjain mesélte el, hogyan segítette át ezen az időszakon a Jóisten – és hogy az édesanyja által készített terítő máig ott van egy újpesti templomban. Ezek az apró, személyes részletek sokat elárulnak arról, ki ő valójában. De a baloldali kritikusok szemében éppen ez a legnagyobb bűne:
hogy nem állt be a sorba, hogy nem az általuk „helyesnek” vélt politikai oldal támogatását keresi, hogy vannak saját értékei – család, nemzet, hit –, és ezeket nem is rejti véka alá.
Érdemes feltenni a kérdést azoknak, akik most habzó szájjal támadják őt ès az NFI döntését: mikor született meg a film ötlete? Mióta forgatja már ezt a filmet? Mennyi ideje van bent a pályázata? Mert ezek a tények – valamiért – kevésbé érdekelnek bárkit. A karaktergyilkosság a lényeg, mert nem píszi, nem a mi kutyánk kölyke. A cél pedig szentesíti az eszközt. A közéletben ez a legegyszerűbb módszer: rásütni valakire a politikai bélyeget, aztán úgy tenni, mintha minden más – a teljesítmény, a valós motiváció, az emberi történet – érdektelen lenne.
Ha Majka kapott volna hasonló támogatást, ma zászlajukra tűznék a progresszív oldalon: „művészet”, „életút”, „fontos társadalmi téma”.
De Curtis más úton jár. És úgy tűnik, ma ez elég ahhoz, hogy ellenzéki politikusok és álprofilok százai essenek neki. Megrendelésre. Miközben a film épp arról szólna, hogyan lehet kikeveredni abból a világból, amely ma annyi fiatalt beszippant. Hogyan lehet felállni? Hogyan lehet változni? Curtis-nek sikerült. Tehetséges, mint a nap, és közben nem feledte el, honnan jött, kik fontosak neki, és mit szeretne átadni az új generációnak.
Demokráciában élünk: mindenkinek joga van ahhoz, hogy eldöntse, melyik politikai közösséghez tartozik.
És mindenkinek joga van ahhoz is, hogy film készüljön róla, ha vélemènyformáló, kvázi példakép – pláne akkor, ha ennek a filmnek társadalmi haszna lehet. Talán mielőtt bárki ítélkezni kezd, nem ártana körbenézni a saját háza táján is. ,,Ne ítélj, hogy ne ítéltess" – mondja a Biblia. A moralizálás könnyű műfaj, a felelősségvállalás sokkal nehezebb. Megtisztelő, hogy Széki Attila barátja lehetek, és bár nem szorul a védelmemre, most mégis kénytelen voltam billentyűzetet ragadni, mert az a mérhetetlen igazságtalanság, ami vele történik, még az én lelkemet is megviseli.
Curtis mindig ott van azok mellett, akik bajban vannak, rá mindig lehet számítani, ezért úgy éreztem, most nekem is meg kell szólalnom,
mert mindenkinek tudnia kell az igazat. Hálás vagyok a barátságáért, a dalszövegeiért, mindazért amit ad nekünk, mindannyiunknak.
***
(Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád)