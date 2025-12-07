A Jóisten a tenyerén hordozza – Néhány gondolat Curtis védelmében

Érdemes feltenni a kérdést azoknak, akik most habzó szájjal támadják őt ès az NFI döntését: mikor született meg a film ötlete? Mióta forgatja már ezt a filmet? Mennyi ideje van bent a pályázata? Mert ezek a tények – valamiért – kevésbé érdekelnek bárkit. A karaktergyilkosság a lényeg, mert nem píszi, nem a mi kutyánk kölyke. A cél pedig szentesíti az eszközt. A közéletben ez a legegyszerűbb módszer: rásütni valakire a politikai bélyeget, aztán úgy tenni, mintha minden más – a teljesítmény, a valós motiváció, az emberi történet – érdektelen lenne.

Ha Majka kapott volna hasonló támogatást, ma zászlajukra tűznék a progresszív oldalon: „művészet”, „életút”, „fontos társadalmi téma”.

De Curtis más úton jár. És úgy tűnik, ma ez elég ahhoz, hogy ellenzéki politikusok és álprofilok százai essenek neki. Megrendelésre. Miközben a film épp arról szólna, hogyan lehet kikeveredni abból a világból, amely ma annyi fiatalt beszippant. Hogyan lehet felállni? Hogyan lehet változni? Curtis-nek sikerült. Tehetséges, mint a nap, és közben nem feledte el, honnan jött, kik fontosak neki, és mit szeretne átadni az új generációnak.