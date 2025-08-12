Véget ért a karrierje jelenlegi klubjában a Szoboszlaiék által kiszemelt világklasszisnak

Az átigazolási hírekben megbízhatónak számító brit sportújságíró, David Ornstein információi szerint Alexander Isak úgy döntött:

nem kíván többször pályára lépni a Newcastle labdarúgócsapatában, karrierjének ezt a szakaszát már lezártnak tekinti,

noha 2028-ig érvényes szerződése van a klubbal.

🚨 Alexander Isak adamant he will not play for Newcastle again. Even if window closes without exit 25yo views #NUFC career over + no wish to reintegrate. Club say not for sale but exploring market amid Liverpool interest & striker wants #LFC @TheAthleticFC https://t.co/0z6Ry0nZrU — David Ornstein (@David_Ornstein) August 12, 2025

A 25 éves svéd klasszis és a Szarkák között azóta áll a bál, hogy a három magyart, Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool képbe került. Korábban megírtuk, Isak az utóbbi időben nem csak az edzéseket, de már a közös étkezéseket sem látogathatja a Newcastle-nél amiatt, hogy combsérülésre hivatkozva kihagyta az edzőtábort.

A Premier League-ben eddig 86 meccsen 54 gólt szerző és 10 asszisztot kiosztó, azaz 122 percenként betaláló támadóért a hírek szerint eddig egyszer tettek ajánlatot a Vörösök, ám a 110 millió font akkor kevésnek bizonyult. Úgy tudni, kezdetben 150 millió fontban szabták meg Alexander Isak árát, de most már 130 millió plusz bónuszokért is elengednék.

Egy biztos, a Newcastle United már eltávolította Isak képét a klubshopból, az Adidas pedig jelentős visszaesést regisztrált a nevével ellátott mezek eladásaiban.

Azt ugyanakkor sokan kétségbe vonják, hogy a 2026-os világbajnokság előtt a svéd csatár tényleg sztrájkba kezdjen, ne játsszon, így valószínűleg a Newcastle jár majd a legrosszabbul, amely nem lépett időben, és ezzel a legjobbját is elveszítheti, illetve a többi gólvágóról is lemarad.