Véget ért a karrierje jelenlegi klubjában a Szoboszlaiék által kiszemelt világklasszisnak

A hírek szerint Alexander Isak kerek perec kijelentette: bármi történjen, ő nem kíván többet pályára lépni a Newcastle csapatában.
Az átigazolási hírekben megbízhatónak számító brit sportújságíró, David Ornstein információi szerint Alexander Isak úgy döntött:
nem kíván többször pályára lépni a Newcastle labdarúgócsapatában, karrierjének ezt a szakaszát már lezártnak tekinti,
noha 2028-ig érvényes szerződése van a klubbal.
A 25 éves svéd klasszis és a Szarkák között azóta áll a bál, hogy a három magyart, Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool képbe került. Korábban megírtuk, Isak az utóbbi időben nem csak az edzéseket, de már a közös étkezéseket sem látogathatja a Newcastle-nél amiatt, hogy combsérülésre hivatkozva kihagyta az edzőtábort.
A Premier League-ben eddig 86 meccsen 54 gólt szerző és 10 asszisztot kiosztó, azaz 122 percenként betaláló támadóért a hírek szerint eddig egyszer tettek ajánlatot a Vörösök, ám a 110 millió font akkor kevésnek bizonyult. Úgy tudni, kezdetben 150 millió fontban szabták meg Alexander Isak árát, de most már 130 millió plusz bónuszokért is elengednék.
Egy biztos, a Newcastle United már eltávolította Isak képét a klubshopból, az Adidas pedig jelentős visszaesést regisztrált a nevével ellátott mezek eladásaiban.
Azt ugyanakkor sokan kétségbe vonják, hogy a 2026-os világbajnokság előtt a svéd csatár tényleg sztrájkba kezdjen, ne játsszon, így valószínűleg a Newcastle jár majd a legrosszabbul, amely nem lépett időben, és ezzel a legjobbját is elveszítheti, illetve a többi gólvágóról is lemarad.
Fotó: Andy Buchanan / AFP