Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
newcastle united Liverpool Alexander Isak Szoboszlai Dominik

Véget ért a karrierje jelenlegi klubjában a Szoboszlaiék által kiszemelt világklasszisnak

2025. augusztus 12. 15:03

A hírek szerint Alexander Isak kerek perec kijelentette: bármi történjen, ő nem kíván többet pályára lépni a Newcastle csapatában.

2025. augusztus 12. 15:03
null

Az átigazolási hírekben megbízhatónak számító brit sportújságíró, David Ornstein információi szerint Alexander Isak úgy döntött: 

nem kíván többször pályára lépni a Newcastle labdarúgócsapatában, karrierjének ezt a szakaszát már lezártnak tekinti, 

noha 2028-ig érvényes szerződése van a klubbal. 

A 25 éves svéd klasszis és a Szarkák között azóta áll a bál, hogy a három magyart, Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool képbe került. Korábban megírtuk, Isak az utóbbi időben nem csak az edzéseket, de már a közös étkezéseket sem látogathatja a Newcastle-nél amiatt, hogy combsérülésre hivatkozva kihagyta az edzőtábort.

A Premier League-ben eddig 86 meccsen 54 gólt szerző és 10 asszisztot kiosztó, azaz 122 percenként betaláló támadóért a hírek szerint eddig egyszer tettek ajánlatot a Vörösök, ám a 110 millió font akkor kevésnek bizonyult. Úgy tudni, kezdetben 150 millió fontban szabták meg Alexander Isak árát, de most már 130 millió plusz bónuszokért is elengednék.

Egy biztos, a Newcastle United már eltávolította Isak képét a klubshopból, az Adidas pedig jelentős visszaesést regisztrált a nevével ellátott mezek eladásaiban.

Azt ugyanakkor sokan kétségbe vonják, hogy a 2026-os világbajnokság előtt a svéd csatár tényleg sztrájkba kezdjen, ne játsszon, így valószínűleg a Newcastle jár majd a legrosszabbul, amely nem lépett időben, és ezzel a legjobbját is elveszítheti, illetve a többi gólvágóról is lemarad. 

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Andy Buchanan / AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lististerc
2025. augusztus 12. 16:03
A Newcastle az angol bajnokság tiszteletre méltó klubja.( Nem vagyok a szurkolójuk, de ez ettől tény) Hogy meri kijelenteni egy takonyorrú, hogy szerződése ellenére nem lép pályára a csapattal?Egy kiváló csapattal.Az angol szövetség helyében eltiltanám,menjen, ahova akar. Bár lesz még itt kisebb is az arc!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!