gazdaság átlagkereset bér Magyarország Kormányának közlemény jövedelem minimálbér

Hivatalosan is bejelentette a kormány: ennyi lesz a minimálbér 2026-ban

2025. augusztus 12. 14:08

Hivatalos közleményt adott ki a kormány a bérminimum emelkedéséről.

A gazdaság növekedésével együtt a jövedelmeknek is emelkedniük kell, ezért a kormány célja, hogy a minimálbér mielőbb 400 ezer forintra, míg az átlagkereset 1 millió forintra emelkedjen – olvasható Magyarország Kormányának közleményében.

Ennek érdekében több lépcsős minimálbér-emelési programot hirdetnek ki hazánkban, aminek köszönhetően a minimálbér 2025-ben 9 százalékkal, 290 800 forintra, 2026-ban 13 százalékkal, 328 600 forintra, 2027-re 14 százalékkal, 374 600 forintra emelkedik. Ezen bérek nettó értéke a különféle adókedvezményeknek köszönhetően (25 év alattiak szja-mentessége, családi adókedvezmények vagy anyai adómentesség) még magasabb lehet.

Hogy ez megvalósulhasson a kormány a bérmegállapodás biztosítása érdekében segíti azokat a munkáltatókat, akik minimálbéren foglalkoztatnak munkavállalókat, akiknek lehetősége nyílik majd csúsztatva befizetni a szociális hozzájárulási adót: tehát 2025-ben a 2024-est, 2026-ban a 2025-öst, míg 2027-ben a 2026-os értéknek megfelelően.

A kormány beszámolója szerint ez az intézkedés segíti majd azt, hogy nagymértékben emelkedjen a fizetések vásárlóereje,

hiszen 2025-ben a minimálbér 9 százalékos emelkedése, és a dinamikus bérnövekedés jelentősen meghaladhatja a 3-4 százalékra várható infláció mértékét. Mindez növelni fogja a magyar gazdaság abszolút teljesítményét, ami így 2025-ben meghaladhatja a 3 százalékos növekedést.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

llnnhegyi
2025. augusztus 12. 14:25
Hasít a NER! Egyre közelebb az újabb kettőharmadhoz. ( Magyar Júdás Péter és a TISZA párt mennek a levesbe)
Válasz erre
0
0
oberennsinnen49
•••
2025. augusztus 12. 14:20 Szerkesztve
Megvan a pénz, amit Orbánék elloptak. A honvédség új eszközeiben. Meg kell nézni a magyar emberek rezsiszámláit. ...a budapesti Liszt Ferenc repülőtér tulajdoni lapját. ...a magyarok reáljövedelmét 2010-államcsődkor és ma. az eladósított önkormányzatok megmentésében. Kórházak, rendelőintézetek, iskolák rekonstrukcióiban. A tömegközlekedés finanszírozásában, bizony.... Családtámogatási adómentesség, ingyenes iskolai étkeztetés. Ezek egyenként is, mind egy-egy fizetési bónusz a magyarok zsebébe... ...Estébék, sok-sok száz hasonló... A minimálbér 2010-ben 73 500 forint volt bruttóban. 2025-ben 290 800 forintra emelkedik. 73 ezer a 290 ezerhez. Ez a két számérték a zombicsőcselék ballib Magyar Péterék gyalázásában: "Orbán lop", "A Fideszesek szétlopják az országot", "Orbán és családja mindent ellop", "Matolcsy György, Mészáros Lőrinc, Tiborcz István és a többiek háboríthatatlanul fosztogathatják az országot" "Az állami projektekből háborítatlanul tűnik el a pénz".
Válasz erre
0
0
UgyeletesFoApolo
2025. augusztus 12. 14:19
Na, vergődés a fóbiásoknál iiiinduuuuul!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!