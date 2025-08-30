Hivatalosan is bejelentette a kormány: ennyi lesz a minimálbér 2026-ban

A gazdaság növekedésével együtt a jövedelmeknek is emelkedniük kell, ezért a kormány célja, hogy a minimálbér mielőbb 400 ezer forintra, míg az átlagkereset 1 millió forintra emelkedjen – olvasható Magyarország Kormányának közleményében.

Ennek érdekében több lépcsős minimálbér-emelési programot hirdetnek ki hazánkban, aminek köszönhetően a minimálbér 2025-ben 9 százalékkal, 290 800 forintra, 2026-ban 13 százalékkal, 328 600 forintra, 2027-re 14 százalékkal, 374 600 forintra emelkedik. Ezen bérek nettó értéke a különféle adókedvezményeknek köszönhetően (25 év alattiak szja-mentessége, családi adókedvezmények vagy anyai adómentesség) még magasabb lehet.

Hogy ez megvalósulhasson a kormány a bérmegállapodás biztosítása érdekében segíti azokat a munkáltatókat, akik minimálbéren foglalkoztatnak munkavállalókat, akiknek lehetősége nyílik majd csúsztatva befizetni a szociális hozzájárulási adót: tehát 2025-ben a 2024-est, 2026-ban a 2025-öst, míg 2027-ben a 2026-os értéknek megfelelően.

A kormány beszámolója szerint ez az intézkedés segíti majd azt, hogy nagymértékben emelkedjen a fizetések vásárlóereje,

hiszen 2025-ben a minimálbér 9 százalékos emelkedése, és a dinamikus bérnövekedés jelentősen meghaladhatja a 3-4 százalékra várható infláció mértékét. Mindez növelni fogja a magyar gazdaság abszolút teljesítményét, ami így 2025-ben meghaladhatja a 3 százalékos növekedést.