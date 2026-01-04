Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gyed betegszabadság jogviszony jövedelem táppénz minimálbér

Fontos változásokat hozott 2026 – így érintik a gyedet és a táppénzt

2026. január 04. 11:58

A szakértők hangsúlyozták, a „végtelen táppénz” továbbra sem reális lehetőség.

2026. január 04. 11:58
null

Az év elején megemelt minimálbér közvetlenül hat a táppénz összegére is: a napi ellátás továbbra is a korábbi jövedelem 50–60 százaléka, viszont a napi maximum 2026-ban már nagyjából 21 500 forint körül alakul – írta az Origo.

Ez egy hosszabb betegállomány esetén érezhető különbséget jelenthet, még ha nem is fedezi a teljes kieső jövedelmet. Ugyanez az emelés érinti 

  • a gyedet, 
  • a csedet, 
  • a diplomás gyedet 
  • és a gyermekek otthongondozási díját is

– sorolta a lap.

Nem mindegy, mikor jár táppénz és mikor betegszabadság

A témával a Kemma is foglalkozott. Ismertették, hogy a legtöbb munkavállalónál az első 15 munkanap betegszabadság, amelyre a munkáltató a bér 70 százalékát fizeti. Csak ezt követően jár táppénz, amelyet már az egészségbiztosítás fedez. 

Az egyéni vállalkozóknál és megbízási jogviszonyban dolgozóknál viszont nincs betegszabadság, náluk – biztosítási jogviszony esetén – az első naptól táppénz jár.

A táppénz ugyanakkor legfeljebb egy évig folyósítható egy biztosítási jogviszonyban, de ez nem automatikus. A jogosultság a biztosításban töltött időhöz igazodik, és 

a rendszer folyamatosan ellenőrzi a feltételek fennállását. 

Hosszabb betegállományhoz komoly, dokumentált egészségügyi ok szükséges, egy megfázás jellemzően csak néhány napos keresőképtelenséget indokol. Bár 2026-ban több pénz jár, a „végtelen táppénz” továbbra sem reális lehetőség – húzta alá a Komárom-Esztergom vármegyei hírportál.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

