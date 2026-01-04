Fontos változásokat hozott 2026 – így érintik a gyedet és a táppénzt

Nem mindegy, mikor jár táppénz és mikor betegszabadság

A témával a Kemma is foglalkozott. Ismertették, hogy a legtöbb munkavállalónál az első 15 munkanap betegszabadság, amelyre a munkáltató a bér 70 százalékát fizeti. Csak ezt követően jár táppénz, amelyet már az egészségbiztosítás fedez.

Az egyéni vállalkozóknál és megbízási jogviszonyban dolgozóknál viszont nincs betegszabadság, náluk – biztosítási jogviszony esetén – az első naptól táppénz jár.

A táppénz ugyanakkor legfeljebb egy évig folyósítható egy biztosítási jogviszonyban, de ez nem automatikus. A jogosultság a biztosításban töltött időhöz igazodik, és