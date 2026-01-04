Fontos változásokat hozott 2026 – így érintik a gyedet és a táppénzt

Kijöttek a friss számok: ezt már garantáltan minden magyar pénztárcája érezni fogja
Az is kiderült, mi a kormány igazi célja.
A szakértők hangsúlyozták, a „végtelen táppénz” továbbra sem reális lehetőség.
Az év elején megemelt minimálbér közvetlenül hat a táppénz összegére is: a napi ellátás továbbra is a korábbi jövedelem 50–60 százaléka, viszont a napi maximum 2026-ban már nagyjából 21 500 forint körül alakul – írta az Origo.
Ez egy hosszabb betegállomány esetén érezhető különbséget jelenthet, még ha nem is fedezi a teljes kieső jövedelmet. Ugyanez az emelés érinti
– sorolta a lap.
A témával a Kemma is foglalkozott. Ismertették, hogy a legtöbb munkavállalónál az első 15 munkanap betegszabadság, amelyre a munkáltató a bér 70 százalékát fizeti. Csak ezt követően jár táppénz, amelyet már az egészségbiztosítás fedez.
Az egyéni vállalkozóknál és megbízási jogviszonyban dolgozóknál viszont nincs betegszabadság, náluk – biztosítási jogviszony esetén – az első naptól táppénz jár.
A táppénz ugyanakkor legfeljebb egy évig folyósítható egy biztosítási jogviszonyban, de ez nem automatikus. A jogosultság a biztosításban töltött időhöz igazodik, és
a rendszer folyamatosan ellenőrzi a feltételek fennállását.
Hosszabb betegállományhoz komoly, dokumentált egészségügyi ok szükséges, egy megfázás jellemzően csak néhány napos keresőképtelenséget indokol. Bár 2026-ban több pénz jár, a „végtelen táppénz” továbbra sem reális lehetőség – húzta alá a Komárom-Esztergom vármegyei hírportál.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay
Ezt is ajánljuk a témában
Az is kiderült, mi a kormány igazi célja.