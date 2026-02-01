Ft
02. 01.
vasárnap
betegszabadság költségvetési hiány Románia bezzegrománia

Bezzegrománia: rekordméretű a költségvetési hiány, ezúttal a betegeken csattan az ostor

2026. február 01. 16:08

A rekordméretű költségvetési hiány lefaragása érdekében az egészségügyi kormányzat már tavaly nyáron hadat üzent a betegszabadsággal történő visszaéléseknek.

2026. február 01. 16:08
null

Romániában nem fizetik többé a betegszabadság első napját, az erről szóló sürgősségi kormányrendelet február elsején lépett hatályba. A jogszabály értelmében a betegszabadság második és hatodik napja közötti juttatást a munkáltató, míg a hetedik naptól a gyógyulásig járó összeget az egészségbiztosítási alap fedezi. 

A betegszabadság idején járó juttatások is csökkennek Romániában:

a legfeljebb hétnapos betegszabadság esetén bére 55 százalékát, 8 és 14 nap közötti betegszabadság esetén annak 65 százalékát kapja meg a keresőképtelenné vált munkavállaló és csak a 15 napot meghaladó betegszabadság esetekben kapja meg az eddig – a betegszabadság hosszától függetlenül alkalmazott – 75 százalékos térítést. 

Ezt is ajánljuk a témában

A jövő év végéig hatályos rendelkezéssel a bukaresti kormány a fiktív betegségekre kiírt betegszabadságok számát akarja tovább korlátozni. A rekordméretű költségvetési hiány lefaragása érdekében az egészségügyi kormányzat már tavaly nyáron hadat üzent a betegszabadsággal történő visszaéléseknek, ellenőrzéseket és büntetéseket helyezett kilátásba. 

A figyelmeztetések nyomán tavaly a második félévben 28 százalékkal kevesebb pénzt kellett betegszabadságra kifizetni, mint az előző év azonos időszakában. A szaktárca számtásai szerint ez évi 1,5 milliárd lejes (112 milliárd forint) megtakarítást eredményez az egészségbiztosítási pénztár számára, lehetővé téve 41 új gyógyszer felvételét az ártámogatott gyógyszerek listájára. 

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter korábban rámutatott, hogy

 gyanúsan sokan betegszenek meg Romániában a hosszú hétvégék előtti, vagy utáni napokon, a karácsonyi ünnepek és szilveszter között, illetve más hivatalos munkaszüneti napok környékén. 

A tárcavezető szerint azonban lehetetlen ellenőrzésekkel kiszűrni a visszaéléseket, ezért folyamodtak ahhoz a módszerhez, amelyet más európai országok is alkalmaznak a rövid időtartamú, fiktív betegszabadságok számának visszaszorítására. 

A rendszeres egészségügyi beavatkozásokra szoruló krónikus betegek tiltakozása nyomán a tárcavezető azt ígérte: módosítják a jogszabályt oly módon, hogy az ne vonatkozzon a havonta vagy negyedévente kezelésre, vizsgálatokra, ellátásra járó krónikus betegekre. 

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Andreas SOLARO / AFP


 

 

masikhozzaszolo
2026. február 01. 17:16
Ez hülyeség. Nálunk az önfoglalkoztató BT-ben 30 napig nem kapsz semmit, illetve a BT-d visszafizeti amit kapsz táppénzt, de mint BT tag, te vagy az, alkalmazott híján. Közben meg az intenzíven vagy, és akkor épp biztos nem tervezel röngengépet. Jól csak akkor jöhetsz ki, mint önfoglalkoztató Bt-s, ha a megbetegedéskor azonnal meghalsz, és nem kérsz táppénzt. Akkor nem kell visszafizetni.
tapir32
2026. február 01. 17:14
A renitens EU tagállamok nem álltak be a háború ellenzői, a Patrióták és Orbán Viktor mögé. Józan ésszel és az európai kultúra értékei alapján az volt az elvárható, hogy az EU mielőbbi békét akar ahelyett, hogy kiélezi és elmélyíti a konfliktust és bármi áron támogatja a háborút. Azt a problémát kell megoldani, hogy az ukrán nép ne nyomorogjon tovább és ne haljanak meg további százezrek.
nemecsekerno-007-01
2026. február 01. 16:58
Hosszútávon nem lehet összetartani egy országot amit egy magashegység vág ketté. Lehet vele próbálkozni, de kb. olyan mint halászléből halat csinálni.
rocktoberi-2
2026. február 01. 16:56
“A figyelmeztetések nyomán tavaly a második félévben 28 százalékkal kevesebb pénzt kellett betegszabadságra kifizetni, mint az előző év azonos időszakában. A szaktárca számtásai szerint ez évi 1,5 milliárd lejes (112 milliárd forint) megtakarítást eredményez az egészségbiztosítási pénztár számára, lehetővé téve 41 új gyógyszer felvételét az ártámogatott gyógyszerek listájára. “ Meglepődött ezen valaki?
