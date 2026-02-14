Ezt már nem lehet félreérteni: Magyar Péter brüsszeli főnöke elvenné Magyarországtól a vétójogot

Von der Leyen szerint az EU-nak gyorsabban és hatékonyabban kell reagálnia a biztonsági kihívásokra. „Ezért kell közösen felkészülnünk. Gyorsabban kell döntéseket hoznunk. Ez pedig azt jelentheti, hogy a minősített többség eredményére kell hagyatkoznunk az egyhangúság helyett” – mondta, hozzátéve, hogy ehhez nem szükséges a szerződések módosítása.

„Azt kell használnunk, amink van. És kreatívnak kell lennünk.”

A beszéd egyik legmarkánsabb mondata így hangzott: „Ahogy Ukrajnában mondják, változol vagy meghalsz. Nekünk is át kell vennünk ezt a mantrát.”

A bizottsági elnök szerint az Európai Uniónak új, átfogó biztonsági stratégiára van szüksége. „Úgy vélem, sürgősen újra kell kalibrálnunk a teljes politikai eszköztárunk használatának módját. Kereskedelem, pénzügy, szabványok, adatok, kritikus infrastruktúrák, technológiai platformok és információk. Lényegében minden egyes politikánknak egyértelmű biztonsági dimenzióra van szüksége ebben az új világrendben.”

Hozzátette: Európának készen kell állnia arra, hogy erejét határozottan és proaktívan használja fel saját érdekeinek védelmében. „Ehhez új doktrínára van szükségünk – egyszerű céllal: annak biztosítására, hogy Európa mindenkor megvédhesse saját területét, gazdaságát, demokráciáját és életmódját. Mert végső soron ez a függetlenség igazi jelentése.”