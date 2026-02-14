Ft
magyar péter ursula von der leyen európai uniónak

Ezt már nem lehet félreérteni: Magyar Péter brüsszeli főnöke elvenné Magyarországtól a vétójogot

2026. február 14. 14:28

„Változol vagy meghalsz” – idézte az ukrajnai mondást Ursula von der Leyen, amikor az Európai Unió jövőjéről beszélt Münchenben.

2026. február 14. 14:28
null

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a Müncheni Biztonsági Konferencián tartott beszédében világos üzenetet küldött: 

az Európai Uniónak aktiválnia kell a kölcsönös védelmi záradékot, és új biztonsági doktrínát kell kialakítania a gyorsan változó geopolitikai környezetben.

„Úgy vélem, eljött az ideje, hogy életre keltsük Európa kölcsönös védelmi záradékát. A kölcsönös védelem nem opcionális az EU számára. Kötelezettség a saját Szerződésünkben – a 42. cikk (7) bekezdésében” – fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy az unió kollektív kötelezettsége, hogy agresszió esetén egymás mellett álljon. 

Vagy egyszerűen fogalmazva: egy mindenkiért, mindenki egyért. Ez Európa jelentése. De ennek az elkötelezettségnek csak akkor van súlya, ha bizalmon és képességeken alapul.”

Von der Leyen szerint az EU-nak gyorsabban és hatékonyabban kell reagálnia a biztonsági kihívásokra. „Ezért kell közösen felkészülnünk. Gyorsabban kell döntéseket hoznunk. Ez pedig azt jelentheti, hogy a minősített többség eredményére kell hagyatkoznunk az egyhangúság helyett” – mondta, hozzátéve, hogy ehhez nem szükséges a szerződések módosítása. 

„Azt kell használnunk, amink van. És kreatívnak kell lennünk.” 

A beszéd egyik legmarkánsabb mondata így hangzott: „Ahogy Ukrajnában mondják, változol vagy meghalsz. Nekünk is át kell vennünk ezt a mantrát.”

A bizottsági elnök szerint az Európai Uniónak új, átfogó biztonsági stratégiára van szüksége. „Úgy vélem, sürgősen újra kell kalibrálnunk a teljes politikai eszköztárunk használatának módját. Kereskedelem, pénzügy, szabványok, adatok, kritikus infrastruktúrák, technológiai platformok és információk. Lényegében minden egyes politikánknak egyértelmű biztonsági dimenzióra van szüksége ebben az új világrendben.”

Hozzátette: Európának készen kell állnia arra, hogy erejét határozottan és proaktívan használja fel saját érdekeinek védelmében. „Ehhez új doktrínára van szükségünk – egyszerű céllal: annak biztosítására, hogy Európa mindenkor megvédhesse saját területét, gazdaságát, demokráciáját és életmódját. Mert végső soron ez a függetlenség igazi jelentése.”

Nyitókép:  SVEN HOPPE / AFP

survivor
2026. február 14. 15:09
ha az EU-nak magának kell gondoskodni a védelméről--AKKOR MINEK A NATO ? Akkor az USA-Kanada -Izland-Törökország ki is szállhat, nem ?
survivor
2026. február 14. 15:07
„Ahogy Ukrajnában mondják, változol vagy meghalsz. INKÁBB HALJ MEG.
alenka
2026. február 14. 14:57
Nem változtam, nem is szeretnék: mégis élek és virulok!... Ez az én "mantrám".
