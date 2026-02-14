Nem néhány radikális: így vált Bandera kultusza kváziállami projekté

Rácz András szerint nincs itt különösebb ügy, legfeljebb némi politikai túlzás és félreértelmezett retorika. A történet középpontjában azonban egy olyan ukrán főtiszt áll, akit Volodimir Zelenszkij elnök is kitüntetett, és aki nyilvánosan fogalmazott meg Magyarországot érintő fenyegető kijelentéseket.

Rácz egy hosszú Facebook-bejegyzésben igyekezett relativizálni a botrányt, amely az ukrán tiszt megszólalásai nyomán robbant ki. A Zelenszkij által elismert Jevhen Karasz ügyét szerinte a magyar kormány „hamis extrapolációval” felnagyítja, miközben állítása szerint „nem, Ukrajna nem fenyegeti katonai lerohanással Magyarországot”.

A bejegyzés érvelése azonban már a kiindulópontnál ellentmondásba ütközik.