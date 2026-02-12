„Valóban fenyegetőzött egy kicsit…” – ez már sok, Rácz András minden határt átlépett Ukrajna érdekében

Rácz András hosszú Facebook-bejegyzésben igyekezett lesöpörni az asztalról a botrányt, amely egy ukrán főtiszt kijelentései nyomán robbant ki. A Zelenszkij által is kitüntetett Jevhen Karasz ügyét szerinte a kormány „hamis extrapolációval” nagyítja fel, és valójában „nem, Ukrajna nem fenyegeti katonai lerohanással Magyarországot”.

Csakhogy a bejegyzés logikája már az első sorokban megbicsaklik. Rácz ugyanis maga írja le, hogy „egy ukrán őrnagy, bizonyos Jevhen Karasz egy nacionalista rendezvényen valóban fenyegetőzött egy kicsit”. Egy kicsit. Idézzük csak fel, mit mondott az ukrán katon: