„Valóban fenyegetőzött egy kicsit…” – ez már sok, Rácz András minden határt átlépett Ukrajna érdekében

Bemutatjuk a Zelenszkij által kitüntetett ukrán neonáci katonát, aki megfenyegette Magyarországot: ő Jevhen Karasz!
Jevhen Karasz neve korábban radikális mozgalmak, utcai akciók és vitatott büntetőeljárások kapcsán is felmerült.
Rácz András szerint nincs itt semmi látnivaló, legfeljebb némi politikai túlzás. A történet középpontjában azonban egy, a Zelenszkij által is kitüntetett főtiszt áll, aki nyilvánosan fenyegetőzött. Ha ez valóban jelentéktelen ügy, miért kell egyszerre tagadni és relativizálni?
Rácz András hosszú Facebook-bejegyzésben igyekezett lesöpörni az asztalról a botrányt, amely egy ukrán főtiszt kijelentései nyomán robbant ki. A Zelenszkij által is kitüntetett Jevhen Karasz ügyét szerinte a kormány „hamis extrapolációval” nagyítja fel, és valójában „nem, Ukrajna nem fenyegeti katonai lerohanással Magyarországot”.
Csakhogy a bejegyzés logikája már az első sorokban megbicsaklik. Rácz ugyanis maga írja le, hogy „egy ukrán őrnagy, bizonyos Jevhen Karasz egy nacionalista rendezvényen valóban fenyegetőzött egy kicsit”. Egy kicsit. Idézzük csak fel, mit mondott az ukrán katon:
„Mit fog tenni akkor Orbán, ez a kis csahos? Most a 118. dandár két perc alatt odaérne, ha Orbán nyíltan kimondaná: »KGB-ügynök vagyok«. Mi történne akkor Orbánnal? Mi történne?” Később hozzátette: „Mindegy, hogy ez 5 év múlva vagy 10 év múlva valósul meg – ezt terveznünk kell.”
Ha ez a „kicsi” fenyegetés, milyen lehet a komolyabb?
Rácz érvelésének központi eleme, hogy Karasz a legalacsonyabb főtiszti rendfokozatban szolgál, nem állami vezető, és nem számít túl sokat, hogy mit mond. Sőt, szerinte mindössze arról van szó, hogy
egy nem túl magas rendfokozatú katona hülyeségeket beszélt, ennyi történt.
Ha egy, a hadsereg kötelékében szolgáló főtiszt – még ha csak őrnagy is – nyilvánosan fenyegetőzik egy szomszédos állammal szemben, az több puszta magánvéleménynél. Egy demokratikus, normális országban a fegyveres erők tagjai nem nyilatkoznak szabadon külpolitikai és katonai kérdésekben, különösen nem fenyegető hangnemben.
A hadsereg hierarchikus szervezet, ahol a megszólalásnak rendje és felelőse van.
Rácz szerint a rendezvény nem állami rendezvény, sőt marginális, szélsőséges nacionalista csoport konferenciája volt. Ez azonban nem válasz arra, hogy egy szolgálatban álló főtiszt miként engedheti meg magának az efféle kijelentéseket. Ha valóban jelentéktelen figura, akkor a felettesei miért nem határolódnak el? Miért nem teszi világossá az illetékes védelmi minisztérium, hogy a hadsereg állományába tartozó tiszt nem beszélhet következmények nélkül?
A bejegyzés végkövetkeztetése szerint „Nincs tehát semmiféle valós katonai veszély.”
Felmerül a kérdés: ha egyszer maga Rácz ismeri el, hogy fenyegetőzés történt, akkor miért kell ugyanabban a szövegben bagatellizálni annak jelentőségét?
