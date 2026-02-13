Radikálisok, neonácik, azovosok – ők állnak a Magyarországot fenyegető ukrán őrnagy mögött

A lap hangsúlyozza: ez nem puszta toborzás vagy megemlékezés, hanem közterekbe épített propaganda, amely az Azovot identitássá akarja tenni, különösen a 35 év alattiak számára. A kocsikban QR-kódok irányítanak a brigád Telegram-csatornáira, ahol a narratíva az egység kezében van: harci videók, kitüntetések, halálesetek, frontképek – mind saját keretezésben. Az Intelligence Online leírja azt is, hogy a brigád zárt szervezetként működik: saját ellátás, logisztika, adománygyűjtés, médiacsapat, kiképzők, technikusok –

vagyis egy olyan gépezet, amely nem szorul rá a klasszikus minisztériumi struktúrákra.

Az Intelligence Online cikke szerint a 3. dandár környezetében nem titkolt célként jelenik meg, hogy a háború után is szerepet követeljenek: intézmények „kitakarítása”, korrupt elitek leváltása, és a lojalitásra, katonai érdemre épített hierarchia. A lap egy informális hálózatról is ír, amely harcosokat, médiát és nacionalista értelmiséget kapcsolna össze – nem klasszikus pártlogikával, hanem fokozatos, „blokkosodó” befolyással.

Ez azért ijesztő, mert a fegyveres tekintély és a propaganda-hálózat együtt könnyen olyan nyomásgyakorló erővé válhat, amely békeidőben is meg akarja mondani, merre menjen az ország. A lövészárokban szerzett legitimitásból politikai tőke lesz – és a szakértők szerint ez tudatosan épül.

Grigorjev: amerikai figyelmeztetések és a „halálosztag” narratíva

Maxim Grigorjev Ukrán háborús bűncselekmények és emberi jogi jogsértések (2017–2020) című könyve az Azovhoz kapcsolódó legsúlyosabb állítások tömegét sorolja. A kötet szerint 2019-ben amerikai kongresszusi képviselők azt kérték, hogy az Azovot terrorszervezetként ismerjék el.

A könyv említ olyan amerikai törvénymódosításokat is, amelyek az Azov kiképzésének és felszerelésének tiltásához kötődtek.

A kötet egy FBI-nyilatkozatra is hivatkozik, amely szerint az Azov a Nemzeti Gárda paramilitáris egységeként neonáci ideológiához és náci jelképekhez köthető, és fehér felsőbbrendűséget hirdető csoportok radikalizálásával kapcsolatos gyanú is felmerül.

A Grigorjev-kötet terjedelmes részekben közöl beszámolókat a mariupoli repülőtérhez kötött fogva tartásról, „titkos börtönökről”, kínzásról és félelemkeltésről szóló történetekről.

A könyv szerint a fogva tartás és a hivatalos eljárás közötti időszakban durva bántalmazások történtek, majd később „papírozták le” a történteket. A vallomások szerint a mariupoli repülőtér területén működő nem hivatalos fogva tartási helyet könyvtárnak nevezték. A beszámolók alapján itt zajlottak azok a kihallgatások, amelyek során a foglyok szerint bántalmazás történt. A tanúk egy része azt állítja, hogy a különböző fegyveres és biztonsági struktúrák közötti átfedések miatt a parancsnoki felelősség nem volt egyértelműen beazonosítható.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP