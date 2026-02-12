Oroszország továbbra is azt az álláspontot képviseli, hogy Sztepan Bandera náci kollaboráns volt, aki a németekkel összejátszva több orosz, lengyel és zsidó civil haláláért felelős. Az egyébként a háborúban Ukrajna oldalán álló lengyelek is osztják ezt az álláspontot, csakúgy, mint Izrael, amely többször is konfliktusba került az ukrán hatóságokkal amiatt, hogy Kijev nem lép fel Bandera hőskultuszával szemben, sőt, erősíti azt.

Bandera meghalt, de a banderizmus még mindig él

Ahogy a cikk elején is felidéztük, Ukrajnában továbbra is él, sőt egyre növekszik a Bandera-kultusz. Ukrajna 1991-es függetlenné válása után az országban kétféle narratíva alakult ki vele kapcsolatban: a nyugati részeken felszabadító nemzeti hősként tisztelték, a keleti területeken viszont náci kollaboránsként tekintettek rá.

Az országban 1991 és 2015 között összesen 42 emlékművet állítottak neki, 2010. január 22-én pedig az akkori elnök, Viktor Juscsenko Ukrajna hőse posztumusz címmel tüntette ki.

A díjat az Európai Parlament, Oroszország, Lengyelország és több zsidó politikus is elítélte, ami jól mutatja Bandera nemzetközi megítélését.

2022-ben nagy nemzetközi visszhangot váltott ki, amikor Ukrajna németországi nagykövete, Andrij Melnik egy interjúban arról beszélt, hogy Bandera nem felelős a lengyel és zsidó származású civilek ellen elkövetett népirtásért. A kijelentésre Lengyelország és Izrael is reagált, felhívva a figyelmet arra, hogy az ukrán diplomata „bagatellizálta a holokausztot, és megsértette azok emlékét, akikkel Bandera emberei végeztek” . Bár az ukrán külügy később elhatárolódott a nagykövet kijelentéseitől, más retorzió nem érte: Volodimir Zelenszkij nem sokkal később külügyminiszter-helyettessé nevezte ki, és azóta is aktív diplomáciai szereplő.

Ukrajnában több ma is működő szervezet a Bandera-féle nacionalista ideológiát viszi tovább. Érdemes megemlíteni az Azov ezredet, amely egy 2014-ben létrejött önkéntes alakulatból vált az ukrán Nemzeti Gárda részévé. Bár az ukrán állam hivatalosan nem náci szervezetként kezeli, hanem reguláris katonai egységként működteti, tagjai között többen a náci ideológia hívei, és több alkalommal is használtak a nácizmushoz köthető jelképeket. A másik fontos szervezet a C14, amelynek vezetője a Magyarországot megfenyegető Jevhen Karasz. Ez egy szélsőséges, ultranacionalista aktivista szervezet, amelynek alapítói közül többen történelmi inspirációként hivatkoznak Banderára.

Nemzetközi felháborodás, fogyó türelem

Mivel Banderáék szélsőséges tevékenységének legfőbb elszenvedője a lengyel és a zsidó lakosság volt, a két nemzet vezetői újra és újra felszólítják Ukrajnát, hogy ítélje el a náci politikus tevékenységét, és ne ünnepeljék nemzeti hősként. Kijev azonban látszólag nem próbál eleget tenni ezeknek a felszólításoknak, ami ahhoz vezethet, hogy a nemzetközi szereplők lassan elveszítik a türelmüket.

Lengyelország és Izrael többször is figyelmeztette az ukrán vezetést, hogy a legkevésbé sincs rendjén, hogy egy idegengyűlölő, antiszemita politikust dicsőítenek.

2022-ben egy lengyel tisztviselő arra szólította fel Kijevet, hogy nyilvánítsa az UPA tevékenységét népirtásnak, ami szerinte olyan történelmi tény, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Legutóbb augusztusban Nawrocki elnök nem volt hajlandó aláírni egy, a Lengyelországban élő ukránok megsegítéséről szóló törvényt. Hangsúlyozta: ahhoz, hogy a két ország között továbbra is fennmaradjon a kölcsönös tiszteleten alapuló jó kapcsolat, be kell ismerni, amit Bandera követői tettek a második világháború alatt, és le kell számolni a banderizmussal. Megjegyezte, ezt is bele kellene foglalni az ukránok megsegítéséről szóló törvény szövegébe.

És itt még nem ért véget azon tisztességtelenségek sora, amellyel az ukrán nacionalisták megsértik és megsértették a Bandera-féle gyilkosságok áldozatait és családjaikat.

Miközben Ukrajna Nyugattól folyamatosan anyagi és katonai támogatást követel, figyelmen kívül hagyja azok érdekeit és méltóságát, akiktől segítséget vár. Zelenszkijék nemcsak az Ukrajna energiaellátásának nagy részét biztosító Magyarországgal szemben bánnak tiszteletlenül, hanem

a háború kezdete óta egyik legnagyobb katonai támogatójuknak számító Lengyelországgal szemben sem adják meg a minimális tiszteletet, amikor látványosan figyelmen kívül hagyják Varsó érdekeit és kéréseit.

Vagyis Lengyelország azt kapja jutalmul az Ukrajnára áldozott rengeteg pénzért és politikai kiállásért, amit Magyarország büntetésül.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP



