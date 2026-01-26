Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
gáz jövedelem csehország energiajogász rezsi oroszország

A csehek példája figyelmeztet – ez történne, ha leválnánk az orosz gázról

2026. január 26. 18:52

A számok nem hazudnak: Csehországban a háztartások több mint háromszor annyit költenek a gáz- és villanyszámlákra a tényleges jövedelemhez viszonyítva, mint a magyarok.

2026. január 26. 18:52
null

Három diagrammal igyekezett Tóth Máté energiajogász eloszlatni azt a fals információt, hogy a régióban a csehek „milyen jól leváltak az orosz gázról, szóval akkor mi is csak lárifárizunk itt, hogy nem akarunk leválni”.

Mint fogalmazott, eltekintve attól, hogy nem a szlovákokkal és az osztrákokkal példálóznak – akik a mai napig szintén nagyrészt orosz gázt vesznek –, esetleg a lengyelekkel, akiknek pedig nemcsak tengerük van más forrásokhoz, de szenes-lignites erőművek is „pöfögnek” arrafelé, van itt más csúsztatás is. 

Szemmel látható a különbség

Erre három ábrával igyekezett rámutatni:

„Az elsőből kiderül, hogy a gáz nálunk 2,6 eurocent, Prágában ez 10. Rögtön a másodikból az is látható, hogy ez mindenestől, rendszerhasználattal, adókkal ennyi.”

Tóth ezután kiemelte, hogy ebben benne van a „hergelésre használt rendszerhasználat meg minden, tokkal-vonóval, de még így is majdnem négyszer annyit fizetnek odaát a jól levált csehek. Csak apró megjegyzés, 

a gázáraktól sosem teljesen független áramárak tekintetében is ekkora a különbség: nálunk adóval, rendszerhasználattal, mindennel együtt 9,5 eurocent, Prágában 35.”

A harmadik ábráról pedig azt lehet leolvasni, hogy egy kétkeresős háztartás a jövedelme mekkora hányadát fordítja a gáz- és villanyszámlára. 

  • Itthon ez 1,7, míg 
  • Csehországban 5,6 százalék.

 „Igen. Több mint háromszor annyit költenek a csehek gáz- meg villanyszámlákra a tényleges jövedelemhez viszonyítva” – magyarázta az energiajogász.

Ezután leszögezte, hogy ilyen „jól váltak le a csehek az orosz gázról. Amúgy a cseh kereskedőcégek osztrák és német társaikkal együtt maguk is vidáman vesznek orosz gázt tőlünk, de hát ugye az már rendes gáz, nem mint amit mi veszünk” – tette hozzá.

Fájdalmas lenne az orosz energiahordozókról való leválás

Tóth Máté hangsúlyozta, hogy semmiképp „ne üljünk hát fel a hazug propagandának”. „Örüljünk a jó sorunknak, és 

lássunk át a szitán akkor is, amikor a Tisza a rezsicsökkentés fenntartását, sőt emelését ígéri, miközben leválna az orosz gázról. A kettő együtt nem megy, ez bizony vagy-vagy”.

Gondolatait azzal zárta, hogy néhány hete ugyanezek a szereplők még „humbugnak” nevezték a rezsicsökkentést, „de ez a »roppant következetesség« szemlátomást nem sokakat zavar odaát. Mindegy. A lényeget vigyük haza: 

olcsó orosz gáz nélkül háromszor- meg négyszer annyit fizethetünk majd, mint most. 

Pont mint a bezzegcsehek, akik, ugye megcsinálták” – figyelmeztetett a szakértő.

A vonatkozó posztot teljes terjedelmében alább olvashatja:

Nyitókép illusztráció. Fotó: Charly TRIBALLEAU / AFP

nuevoreynuevaley
2026. január 26. 19:46
Cseheknel olcsobb a benzin, meg a dizel. Ja meg a sor is, nomeg minden is Errol ennyit
Válasz erre
0
1
zsugabubus-2
2026. január 26. 19:21
Na, meg mégy egy kérdés jutott eszembe... Azt mondják az ellenzéki oldalon, hogy Magyaroszág kuuurva magas áron veszi az orosz gázt, így szivattyúzza ki a pénzt Moszkvába a Viktor, holott a világpiacon bagatell összegért már utánunk dobják a legjobb évjáratú amerikai LNG-t is... Na, de akkor hogy a faszba' lesz abból az olcsó gázból Csehországban 4szeres árú a gáz???
Válasz erre
2
0
Antifleto
2026. január 26. 19:13
Telibe kell szarni mit akar az EU. Nem kell leválni az orosz gázról. Aki akar váljon le a saját faszával verve a csalánt és kívánom, hogy fizessenek havi 500-1000 eurókat rezsire
Válasz erre
3
0
nempolitizalok-0
2026. január 26. 19:12
Pár milliárdos hülyére kereste magát, egy 10 milliós nép fizeti.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!