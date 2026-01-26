A csehek példája figyelmeztet – ez történne, ha leválnánk az orosz gázról

Megpecsételték Magyarország sorsát Brüsszelben: minden ellenállás hiábavalónak bizonyult
Elkezdődött a visszaszámlálás.
A számok nem hazudnak: Csehországban a háztartások több mint háromszor annyit költenek a gáz- és villanyszámlákra a tényleges jövedelemhez viszonyítva, mint a magyarok.
Három diagrammal igyekezett Tóth Máté energiajogász eloszlatni azt a fals információt, hogy a régióban a csehek „milyen jól leváltak az orosz gázról, szóval akkor mi is csak lárifárizunk itt, hogy nem akarunk leválni”.
Mint fogalmazott, eltekintve attól, hogy nem a szlovákokkal és az osztrákokkal példálóznak – akik a mai napig szintén nagyrészt orosz gázt vesznek –, esetleg a lengyelekkel, akiknek pedig nemcsak tengerük van más forrásokhoz, de szenes-lignites erőművek is „pöfögnek” arrafelé, van itt más csúsztatás is.
Erre három ábrával igyekezett rámutatni:
„Az elsőből kiderül, hogy a gáz nálunk 2,6 eurocent, Prágában ez 10. Rögtön a másodikból az is látható, hogy ez mindenestől, rendszerhasználattal, adókkal ennyi.”
Tóth ezután kiemelte, hogy ebben benne van a „hergelésre használt rendszerhasználat meg minden, tokkal-vonóval, de még így is majdnem négyszer annyit fizetnek odaát a jól levált csehek. Csak apró megjegyzés,
a gázáraktól sosem teljesen független áramárak tekintetében is ekkora a különbség: nálunk adóval, rendszerhasználattal, mindennel együtt 9,5 eurocent, Prágában 35.”
A harmadik ábráról pedig azt lehet leolvasni, hogy egy kétkeresős háztartás a jövedelme mekkora hányadát fordítja a gáz- és villanyszámlára.
„Igen. Több mint háromszor annyit költenek a csehek gáz- meg villanyszámlákra a tényleges jövedelemhez viszonyítva” – magyarázta az energiajogász.
Ezután leszögezte, hogy ilyen „jól váltak le a csehek az orosz gázról. Amúgy a cseh kereskedőcégek osztrák és német társaikkal együtt maguk is vidáman vesznek orosz gázt tőlünk, de hát ugye az már rendes gáz, nem mint amit mi veszünk” – tette hozzá.
Tóth Máté hangsúlyozta, hogy semmiképp „ne üljünk hát fel a hazug propagandának”. „Örüljünk a jó sorunknak, és
lássunk át a szitán akkor is, amikor a Tisza a rezsicsökkentés fenntartását, sőt emelését ígéri, miközben leválna az orosz gázról. A kettő együtt nem megy, ez bizony vagy-vagy”.
Gondolatait azzal zárta, hogy néhány hete ugyanezek a szereplők még „humbugnak” nevezték a rezsicsökkentést, „de ez a »roppant következetesség« szemlátomást nem sokakat zavar odaát. Mindegy. A lényeget vigyük haza:
olcsó orosz gáz nélkül háromszor- meg négyszer annyit fizethetünk majd, mint most.
Pont mint a bezzegcsehek, akik, ugye megcsinálták” – figyelmeztetett a szakértő.
A vonatkozó posztot teljes terjedelmében alább olvashatja:
