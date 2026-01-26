A csehek példája figyelmeztet – ez történne, ha leválnánk az orosz gázról

Három diagrammal igyekezett Tóth Máté energiajogász eloszlatni azt a fals információt, hogy a régióban a csehek „milyen jól leváltak az orosz gázról, szóval akkor mi is csak lárifárizunk itt, hogy nem akarunk leválni”.

Mint fogalmazott, eltekintve attól, hogy nem a szlovákokkal és az osztrákokkal példálóznak – akik a mai napig szintén nagyrészt orosz gázt vesznek –, esetleg a lengyelekkel, akiknek pedig nemcsak tengerük van más forrásokhoz, de szenes-lignites erőművek is „pöfögnek” arrafelé, van itt más csúsztatás is.