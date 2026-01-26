Ft
Brüsszel Magyarország LNG Európai Unió Tanácsa Oroszország földgáz Európai Unió

Megpecsételték Magyarország sorsát Brüsszelben: minden ellenállás hiábavalónak bizonyult

2026. január 26. 13:37

Elkezdődött a visszaszámlálás.

2026. január 26. 13:37
null

Magyarország megvédi a rezsistopot, és minden eszközzel fellép az orosz gáz és kőolaj európai kivezetését célzó uniós rendelet ellen – jelentette ki Zsigmond Barna Pál, az Európai Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára hétfőn Brüsszelben.

Az EU-s tagállamok uniós ügyekkel foglalkozó minisztereinek tanácskozására érkezve az államtitkár elmondta: a tanácsülés napirendjén szerepel azon rendelet elfogadása, amely alapján kivezetésre kerülne Európából az orosz gáz és kőolaj.

Kiemelte, hogy Magyarország álláspontja az első pillanattól világos: ezt ellenzik, mert a javaslat alapvetően sérti az ország energiabiztonságát.

Zsigmond Barna Pál hangsúlyozta: egy ilyen nehéz helyzetben, amikor a kormány mindent megtesz a magyar emberek rezsijének megvédése érdekében, a Tanács most olyan rendeletet akar elfogadni, amely veszélyezteti ezt.

Egyre aggasztóbb a helyzet

Az Európai Unió Tanácsa hétfőn hivatalosan is bejelentette, hogy a 27 EU-tagállam végül a mai nap folyamán hivatalosan is elfogadta azt a szabályozást, amely előírja az EU-ba irányuló orosz csővezetéken szállított gáz és cseppfolyósított földgáz (LNG) importjának fokozatos megszüntetését. A HVG azonban felhívta rá a figyelmet, hogy a szavazás során 24-en voksoltak igennel, ezzel a szükséges minősített többséget lényegesen meghaladta a javaslat támogatása. Bulgária tartózkodott, a rendelet ellen szavazott a szlovák és a magyar kormány képviselője, akik külön is indokolták döntésüket.

Az új szabályok az energiaellátás hatékony ellenőrzésére és diverzifikálására vonatkozó intézkedéseket is tartalmaznak.

A szabályozás fontos mérföldkő a REPowerEU célkitűzés megvalósításában, amelynek célja az EU orosz energiától való függőségének megszüntetése. A rendelet szerint az EU-ba történő orosz csővezetéken szállított gáz és LNG importja tilos lesz. A tilalom a rendelet hatálybalépésétől számított hat héttel lép hatályba.

A már meglévő szerződések átmeneti időszakot kapnak.

A teljes tilalom 2027 elejétől lép hatályba az LNG-importra, 2027 őszétől pedig a csővezetéken szállított gáz importjára.

(MTI / az Európai Unió Tanácsa)

A nyitókép illusztráció. Fotó: ROMEO BOETZLE / AFP

 

