Megpecsételték Magyarország sorsát Brüsszelben: minden ellenállás hiábavalónak bizonyult

Magyarország megvédi a rezsistopot, és minden eszközzel fellép az orosz gáz és kőolaj európai kivezetését célzó uniós rendelet ellen – jelentette ki Zsigmond Barna Pál, az Európai Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára hétfőn Brüsszelben.

Az EU-s tagállamok uniós ügyekkel foglalkozó minisztereinek tanácskozására érkezve az államtitkár elmondta: a tanácsülés napirendjén szerepel azon rendelet elfogadása, amely alapján kivezetésre kerülne Európából az orosz gáz és kőolaj.