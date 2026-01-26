Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
01. 26.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 26.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság Brüsszel Lengyelország Magyarország mezőgazdaság Ursula von der Leyen Nagy István Ausztria Európai Unió

Felkötheti a gatyáját Von der Leyen: Magyarország, Lengyelország és Ausztria együttesen mondtak neki nemet

2026. január 26. 11:54

Földindulás történt Brüsszelben.

2026. január 26. 11:54
null

Súlyosbodott a tejágazati válság Európában, azonnali és hatékony uniós beavatkozásra van szükség – jelentette ki Nagy István agrárminiszter hétfőn Brüsszelben, az EU-s tagállamok mezőgazdasági és halászati minisztereinek tanácsülésére érkezve.

A tárcavezető elmondta: az éjszakába nyúló ülés napirendjén számos kérdés szerepel, ami jól mutatja, hogy az európai agrárium nehéz helyzetben van. Magyarország két napirendi pont tárgyalását is kérte, köztük a tejpiaci válság azonnali kezelését.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

Nagy István emlékeztetett: Magyarország már a decemberi tanácsülésen is napirendre vetette a problémát, ám azóta tovább romlott a helyzet. A tej felvásárlási ára az 53 centes szintről 20 cent környékére esett vissza, ami több tagállamban is súlyos gondokat okoz.

Hangsúlyozta: Magyarország azonnali segítséget kér,

és szorgalmazza a magántárolás intézményének megnyitását sajt és vaj esetében, valamint olyan támogatások biztosítását, amelyek átsegítik a termelőket a nehéz időszakon. „A tejtermelők nagyon fontos szereplői a magyar agráriumnak, ezért harcolni fogunk értük” – fogalmazott.

A miniszter felidézte: decemberben az Európai Bizottság részéről Christophe Hansen agrárügyekért felelős uniós biztos azt ígérte, megvizsgálják a helyzetet, most azonban a romló piaci körülmények miatt Magyarország ismét napirendre tűzi az ügyet. Kiemelte: Olaszország is külön napirendi pontként kérte a tejhelyzet tárgyalását, ami jelzi, hogy uniós szintű problémáról van szó.

A Mercosur-egyezmény megítélése

Nagy István beszélt arról is, hogy Magyarország Lengyelországgal, Szlovákiával és Ausztriával közösen a Mercosur-egyezmény kapcsán is fellép a piacvédelem érdekében.

Mint mondta, az érzékeny ágazatok támogatására kompenzációs alap létrehozását tartják szükségesnek, amelyből a károsult gazdákat lehetne segíteni.

A tárcavezető hangsúlyozta: Magyarország mindaddig meg kívánja akadályozni a Mercosur-megállapodás ideiglenes hatályba léptetését, amíg azt a tagállamok nem ratifikálják. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az Európai Parlament bírósághoz fordult az ügyben, és még nem alakult ki végleges álláspont.

A miniszter szerint a tanácsülésen szó lesz az uniós költségvetésről és a közös agrárpolitikáról (KAP) is. Magyarország álláspontja nem változott: ragaszkodik ahhoz, hogy a KAP forrásai külön, kétpilléres rendszerben maradjanak, megfelelő finanszírozással és kiszámíthatósággal, mert csak így lehet megvédeni az európai gazdákat a szabadkereskedelmi egyezmények hatásaival szemben.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: ROMEO BOETZLE / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsuzsa-963
2026. január 26. 12:43
Alakul a Monarchia.
Válasz erre
0
0
auditorium
2026. január 26. 12:28
Perizomát hord.
Válasz erre
0
0
SzkeptiKUSS
2026. január 26. 12:23
Nem mindegy, hogy az alap élelmiszert megtermeli egy ország, vagy kockázatot vállalva a világ másik feléről importálja. Kína is törekszik a teljes önellátásra.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!