Felkötheti a gatyáját Von der Leyen: Magyarország, Lengyelország és Ausztria együttesen mondtak neki nemet

és szorgalmazza a magántárolás intézményének megnyitását sajt és vaj esetében, valamint olyan támogatások biztosítását, amelyek átsegítik a termelőket a nehéz időszakon. „A tejtermelők nagyon fontos szereplői a magyar agráriumnak, ezért harcolni fogunk értük” – fogalmazott.

A miniszter felidézte: decemberben az Európai Bizottság részéről Christophe Hansen agrárügyekért felelős uniós biztos azt ígérte, megvizsgálják a helyzetet, most azonban a romló piaci körülmények miatt Magyarország ismét napirendre tűzi az ügyet. Kiemelte: Olaszország is külön napirendi pontként kérte a tejhelyzet tárgyalását, ami jelzi, hogy uniós szintű problémáról van szó.

A Mercosur-egyezmény megítélése

Nagy István beszélt arról is, hogy Magyarország Lengyelországgal, Szlovákiával és Ausztriával közösen a Mercosur-egyezmény kapcsán is fellép a piacvédelem érdekében.