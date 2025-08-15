Akkor a legnehezebb az iskolatáska, amikor üres – adománygyűjtő kampányt indított az Ökumenikus Segélyszervezet

A sokéves hagyományt követve idén is meghirdette Iskolakezdés együtt! segélyakcióját az Ökumenikus Segélyszervezet. Az akcióval azoknak a diákokat segítik, akik szeptemberben alapvető eszközök nélkül ülnének be az iskolapadba, mert a hozzátartozóik nem tudják biztosítani számukra a szükséges iskolaszereket.

Bár sok család az iskolakezdés anyagi vonzatai miatt félelmekkel telve áll az ősz elé, az Ökumenikus Segélyszervezet hisz a hazai összefogás már sokszor bebizonyosodott csodájában. És abban, hogy ennek erejével ebben az évben is segíteni tudja azokat a gyermekeket, akik az átlagosnál sokkal nehezebb helyzetben vannak.

A 1353-as adományvonalon (500 forint per hívás) és a www.segelyszervezet.hu weboldalon ezért szeptember 1-jéig várják az adományokat, hogy az összegyűlt összegből személyre szabott, minőségi tanszercsomagokat még a tanévkezdésig átadhassák a rászoruló gyerekeknek.

A legszegényebbek számára e csomagok többet jelentenek puszta ajándéknál; egy jó minőségű tolltartó, füzetcsomag, tornazsák vagy ünneplőruha esélyt kínál arra, hogy ők is büszkén és örömmel menjenek iskolába.

A gyűjtés és a segélyakció részleteiről sajtótájékoztatón számoltak be. Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, a közelgő becsengetést sok gyerek izgatottan, mások viszont szorongva várják.

„Akiknek már megvan az összes iskolai felszerelése, azok nehéz táskával, de könnyű szívvel állnak az új tanév előtt. Szerintünk viszont akkor a legnehezebb az iskolatáska, amikor üres. Amikor csak a tankönyvek találhatók benne, se egy szép füzet, se egy teli tolltartó, se egy pár váltócipő testnevelésórára. Bár ezeknek a gyerekeknek könnyű a táskája, mégis ők cipelik a legnehezebb terhet. Az egyenlőtlen esélyek, a lemaradás terhét. A szégyen és az esetleges gúny terhét. A meg nem valósult álmok súlyát. Ha ezek a gyerekek varázsolhatnának, minden bizonnyal megtöltenék a táskájukat a szükséges iskolaszerekkel,

hogy ők is egyenlő esélyekkel indulhassanak az iskolába”

– fogalmazott Gáncs Kristóf.

Hozzátette, szerencsére, mint ahogy azt már olyan sokszor tapasztalták a működésük során, a közösség ereje csodákra képes. Ezért most is arra hívnak mindenkit, hogy csatlakozzanak az összefogáshoz, együtt varázsolva tele kétezer rászoruló gyermek iskolatáskáját a tanévkezdésig.

Gáncs Kristóf kiemelte azt is, a segélyszervezet akciója a valóban rászorulóknak, azaz a legszegényebb családoknak akar segíteni annak érdekében, hogy az iskolakezdés számukra se az eladósodásról, hanem a felzárkózás esélyéről szóljon. Az Ökumenikus Segélyszervezet már az első becsengetés, azaz szeptember 1-je előtt szeretné eljuttatni a csomagokat a nyár folyamán intézményei látóköréből kiválasztott fiatalok számára. A következő két hétben ezért intenzív adománygyűjtő kampányt indítanak, illetve az adományok beérkezésével párhuzamosan megkezdődik a csomagok összeállítása, csomagolása és kiszállítása.

A sajtótájékoztatón részt vett Hajnóczy Soma kétszeres bűvészvilágbajnok is, aki arról beszélt, hogy amiként egy bűvészmutatványt is hosszú időbe telik kidolgozni, úgy az Ökumenikus Segélyszervezet is hónapok óta készíti elő az Iskolakezdés együtt! segélyakciót. És amiként az előadásból a nézők is csak a kidolgozott trükköt látják, úgy a következő kéthetes rövid időszakban a 1353-as adományvonallal is csodát lehet tenni. Széles körű összefogással sikerülhet televarázsolni a kétezer iskolatáskát, ám a varázslatok világán túl, ahhoz, hogy a semmiből valami legyen,

ahhoz bizony pénzre, jelen esetben adományokra van szükség.

Lékai-Kiss Ramóna színész-műsorvezető, aki évek óta önkéntesként segíti a segélyszervezet munkáját, egy háromgyermekes család történetét ismertetve buzdított összefogásra: Zajócz Barbara és férje három gyermeket nevel. András 13, Beni 11, Noel 7 éves. Andrásnál enyhe, Noelnél súlyos autizmust diagnosztizáltak. A család egy másfél szobás panellakásban lakik, albérletben. Az édesapa szobafestő, hajnaltól késő estig dolgozik. Ők tavaly augusztusban kaptak iskolakezdési csomagot, amiben minden volt: füzetek, körző, ceruzák, gyurma, festék, tolltartó, origamipapír, dobókocka. Beni olyan szépen rajzol, fest, hogy neki a papír és a színes ceruza a minden! Noelnek különleges igényei vannak, Bandi pedig speciális iskolába jár.

„A kétezer közül e három gyermek története, nekik az Ökumenikus Segélyszervezet segítséget nyújtott a tanulásban és esélyt kínált a felzárkózásra. Hozzájuk hasonló nehéz sorsú gyerekeken tud segíteni, aki csatlakozik az Ökumenikus Segélyszervezet Iskolakezdés együtt! segélyakciójához” – hangsúlyozta a műsorvezető.

Ő és férje, az akcióhoz szintén csatlakozó Lékai Máté kézilabdázó az éppen iskolakezdő kisfiukat is elhozták az eseményre, hogy lássa, „nem minden család olyan szerencsés, mint a miénk, hogy szépen együtt felkerekedve mindent megveszünk, amire az iskolakezdéshez szükség van, és talán azt is, amire nincs. És éppen e miatt a szerencsés helyzet miatt kötelességünk segíteni.”

Lékai-Kiss Ramóna, az Ökumenikus Segélyszolgála önkéntese

Az Ökumenikus Segélyszervezet iskolásonként 15 ezer forintból állít össze az adott gyerekek életkorának és szükségleteiknek megfelelő csomagokat. Az összefogáshoz idén is több nagyvállalat csatlakozott adományokkal, szolgáltatásokkal és tárgyi felajánlásokkal, köztük az E.ON Hungária, a Magyar Posta és a Herlitz Magyarország Kft.

A sajtótájékoztatón részt vevő ismert önkéntesek zárásaként mintegy 100 üres iskolatáskából rakták ki a 1353-as adományvonal számait. A figyelemfelhívó akció egyrészt az összefogást, másrészt pedig azt szimbolizálja,

hogy minden adomány számít, hiszen azoknak köszönhetően tudja a szervezet megtölteni a rászoruló gyerekek iskolatáskáit tanszerekkel.

Több, mint segély: ESÉLY!

Az augusztusi segélyakció mellett az Ökumenikus Segélyszervezet idén is vállalja, hogy a csomagok összeállításához szükséges pénzen felül beérkező adományokat a gyermekek felzárkózását segítő egész éves munkája támogatására fordítja. Kapaszkodó programjának keretében az ország 30 pontján több ezer gyermek számára biztosít rendszeres fejlesztő foglalkozásokat a szegénység okozta hátrányok leküzdéséhez.

Így lehet csatlakozni!

Él a 1353-as adományvonal, melynek tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent.

Néhány kattintás csupán, s egy bankkártya segítségével tetszőleges összeget lehet felajánlani pár perc alatt a www.segelyszervezet.hu weboldalon.

Átutalással vagy csekkbefizetéssel a 11705008-20464565 számlaszámon lehet csatlakozni a felhíváshoz. A közlemény rovatban feltüntetve: Iskolakezdés együtt!

A nagyobb postákon a csekkbefizetés mellett gyűjtőperselyekbe is várják az adományokat.

Nyitókép: Kunos Attila/Ökumenikus Segélyszervezet