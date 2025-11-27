Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 27.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
cselgáncs Gyurta Dániel IJF Oroszország Budapest

Történelmi döntést hoztak Budapesten az oroszokkal kapcsolatban

2025. november 27. 17:28

Az IJF nagy bejelentést tett. Péntektől visszaállítja az orosz versenyzők jogait.

2025. november 27. 17:28
null

A nemzetközi szövetség (IJF) döntése értelmében a hétvégétől ismét saját zászlajukkal és himnuszukkal versenyezhetnek az orosz cselgáncsozók – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Visszaállítják az orosz versenyzők jogait
Visszaállítják az orosz versenyzők jogait (Fotó: Richard A. Brooks/AFP)

Döntött az IJF az oroszok kapcsán

A budapesti székhelyű IJF csütörtökön közölte, hogy az olimpiai sportágak közül elsőként állította vissza az orosz versenyzők jogait, akik az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta csak semleges színekben és himnuszuk elhangzása nélkül indulhattak. Az új szabályozás a pénteken Abu-Dzabiban rajtoló Grand Slamen lép életbe.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság ajánlását követően az IJF 2023-ban úgy határozott, hogy engedélyezi az orosz és fehérorosz sportolók részvételét semlegesként, ami a dohai világbajnokságon az ukrán küldöttség bojkottjához vezetett. Idén júniusban a fehéroroszok már teljes jogú sportolókként vehettek részt a budapesti vb-n.

A közelmúltbeli fejleményeket követően, beleértve a fehérorosz sportolók teljes körű képviseletének helyreállítását, az IJF úgy véli, hogy helyénvaló lehetővé tenni az orosz sportolók részvételét ugyanazon feltételek mellett”

– közülte az IJF, amelynek Vlagyimir Putyin orosz elnök a tiszteletbeli elnöke. 

„Oroszország mindig is vezető nemzet volt a dzsúdó világában, és teljes visszatérése minden szinten gazdagíthatja a versenyeket, miközben tiszteletben tartja a tisztesség, a befogadás és az IJF tiszteletének elveit” – hangsúlyozta az IJF.

„Az IJF továbbra is elkötelezett a megkülönböztetés nélküli, egyenlő bánásmód elve mellett, az Olimpiai Chartával és a sport alapelveivel összhangban. 

A sportolók nem felelősek a kormányok vagy más nemzeti intézmények döntéseiért”

– idézte a sportági világszövetség közleményét az orosz állami hírügynökség.

Tavaly a párizsi olimpián egyetlen orosz dzsúdós sem vett részt. Az orosz szövetség bojkottálta a játékokat, mert megalázónak tartotta a körülményeket. Most Szergej Szolovejcsik, az orosz szövetség elnöke üdvözölte a világszövetség döntését, amelyet történelminek nevezett.

Köszönjük az IJF-nek ezt a régóta várt, igazságos és bátor döntést”

– jelentette ki.

Gyurta Dániel az IJF döntéséről

A sport nem eshet áldozatául a geopolitikának, ezért üdvözlendő a Nemzetközi Cselgáncsszövetség (IJF) döntése, amelynek értelmében az orosz versenyzők ismét saját zászlajuk alatt indulhatnak a tornákon – közölte Gyurta Dániel Magyarország sportnagykövete csütörtökön Budapesten. 

Gyurta arról számolt be, hogy az IJF döntése jelentős változást hoz a nemzetközi sportéletben, hiszen mostantól az orosz versenyzők ismét teljes nemzeti státuszban indulhatnak a szövetség által szervezett eseményeken.

„Ez a döntés várhatóan komoly hatással lesz az egész olimpiai mozgalomra, és valószínűsíthető, hogy más sportágak is követik majd ezt a gyakorlatot. Összességében ez egy jelentős fordulópont, amely a nemzetközi sportpolitikában is új fejezetet nyithat” – húzta alá. 

A sportnagykövet emlékeztetett arra is, hogy a magyar sportolók sem vehettek részt az olimpián 1984-ben Los Angelesben, és leszögezte, hogy a sport nem eshet áldozatául a geopolitikának. 

„Ha engem csak azért nem engedtek volna rajthoz állni, mert magyar vagyok, az nemcsak sportszakmai, hanem emberi tragédia is lett volna. Ugyanez történt számos magyar sportolóval 1984-ben – politikai okokból vették el tőlük életük lehetőségét.”

Hozzátette: „A cselgáncs sport mindig a barátságot, a tiszteletet, a szolidaritást és a békét hirdeti.” Ezért is tartják különösen fontosnak, hogy a nemzetközi sportéletben a teljesítmény és az emberi értékek kerüljenek előtérbe, ne pedig a politikai érdekek. 

„Sőt a sportra mint a béketeremtés eszköze tekintünk. Mi mindig annak a pártján álltunk, hogy kizárólag az adott sportoló teljesítménye döntheti el az adott sporteseményen való részvétel lehetőségét.” (MTI)

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Olga Maltseva/AFP – a kép illusztráció

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
makapaka2
2025. november 27. 18:33
Helyes!
Válasz erre
0
0
nexata
2025. november 27. 18:31
Helyes.
Válasz erre
2
0
europész
2025. november 27. 17:37
Ez most sportszeru volt.Minden sportszervezettol el kell varni ezt a gesztust.
Válasz erre
10
0
Héja
2025. november 27. 17:34
Ideje volt észhez térni...
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!