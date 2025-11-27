Történelmi döntést hoztak Budapesten az oroszokkal kapcsolatban

Nyolc nap csoda Budapesten – most mindenki Magyarországról beszél
Fantasztikus siker volt az esemény.
Az IJF nagy bejelentést tett. Péntektől visszaállítja az orosz versenyzők jogait.
A nemzetközi szövetség (IJF) döntése értelmében a hétvégétől ismét saját zászlajukkal és himnuszukkal versenyezhetnek az orosz cselgáncsozók – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
A budapesti székhelyű IJF csütörtökön közölte, hogy az olimpiai sportágak közül elsőként állította vissza az orosz versenyzők jogait, akik az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta csak semleges színekben és himnuszuk elhangzása nélkül indulhattak. Az új szabályozás a pénteken Abu-Dzabiban rajtoló Grand Slamen lép életbe.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság ajánlását követően az IJF 2023-ban úgy határozott, hogy engedélyezi az orosz és fehérorosz sportolók részvételét semlegesként, ami a dohai világbajnokságon az ukrán küldöttség bojkottjához vezetett. Idén júniusban a fehéroroszok már teljes jogú sportolókként vehettek részt a budapesti vb-n.
A közelmúltbeli fejleményeket követően, beleértve a fehérorosz sportolók teljes körű képviseletének helyreállítását, az IJF úgy véli, hogy helyénvaló lehetővé tenni az orosz sportolók részvételét ugyanazon feltételek mellett”
– közülte az IJF, amelynek Vlagyimir Putyin orosz elnök a tiszteletbeli elnöke.
„Oroszország mindig is vezető nemzet volt a dzsúdó világában, és teljes visszatérése minden szinten gazdagíthatja a versenyeket, miközben tiszteletben tartja a tisztesség, a befogadás és az IJF tiszteletének elveit” – hangsúlyozta az IJF.
„Az IJF továbbra is elkötelezett a megkülönböztetés nélküli, egyenlő bánásmód elve mellett, az Olimpiai Chartával és a sport alapelveivel összhangban.
A sportolók nem felelősek a kormányok vagy más nemzeti intézmények döntéseiért”
– idézte a sportági világszövetség közleményét az orosz állami hírügynökség.
Tavaly a párizsi olimpián egyetlen orosz dzsúdós sem vett részt. Az orosz szövetség bojkottálta a játékokat, mert megalázónak tartotta a körülményeket. Most Szergej Szolovejcsik, az orosz szövetség elnöke üdvözölte a világszövetség döntését, amelyet történelminek nevezett.
Köszönjük az IJF-nek ezt a régóta várt, igazságos és bátor döntést”
– jelentette ki.
A sport nem eshet áldozatául a geopolitikának, ezért üdvözlendő a Nemzetközi Cselgáncsszövetség (IJF) döntése, amelynek értelmében az orosz versenyzők ismét saját zászlajuk alatt indulhatnak a tornákon – közölte Gyurta Dániel Magyarország sportnagykövete csütörtökön Budapesten.
Gyurta arról számolt be, hogy az IJF döntése jelentős változást hoz a nemzetközi sportéletben, hiszen mostantól az orosz versenyzők ismét teljes nemzeti státuszban indulhatnak a szövetség által szervezett eseményeken.
„Ez a döntés várhatóan komoly hatással lesz az egész olimpiai mozgalomra, és valószínűsíthető, hogy más sportágak is követik majd ezt a gyakorlatot. Összességében ez egy jelentős fordulópont, amely a nemzetközi sportpolitikában is új fejezetet nyithat” – húzta alá.
A sportnagykövet emlékeztetett arra is, hogy a magyar sportolók sem vehettek részt az olimpián 1984-ben Los Angelesben, és leszögezte, hogy a sport nem eshet áldozatául a geopolitikának.
„Ha engem csak azért nem engedtek volna rajthoz állni, mert magyar vagyok, az nemcsak sportszakmai, hanem emberi tragédia is lett volna. Ugyanez történt számos magyar sportolóval 1984-ben – politikai okokból vették el tőlük életük lehetőségét.”
Hozzátette: „A cselgáncs sport mindig a barátságot, a tiszteletet, a szolidaritást és a békét hirdeti.” Ezért is tartják különösen fontosnak, hogy a nemzetközi sportéletben a teljesítmény és az emberi értékek kerüljenek előtérbe, ne pedig a politikai érdekek.
„Sőt a sportra mint a béketeremtés eszköze tekintünk. Mi mindig annak a pártján álltunk, hogy kizárólag az adott sportoló teljesítménye döntheti el az adott sporteseményen való részvétel lehetőségét.” (MTI)
