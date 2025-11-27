Történelmi döntést hoztak Budapesten az oroszokkal kapcsolatban

Gyurta Dániel az IJF döntéséről

A sport nem eshet áldozatául a geopolitikának, ezért üdvözlendő a Nemzetközi Cselgáncsszövetség (IJF) döntése, amelynek értelmében az orosz versenyzők ismét saját zászlajuk alatt indulhatnak a tornákon – közölte Gyurta Dániel Magyarország sportnagykövete csütörtökön Budapesten.

Gyurta arról számolt be, hogy az IJF döntése jelentős változást hoz a nemzetközi sportéletben, hiszen mostantól az orosz versenyzők ismét teljes nemzeti státuszban indulhatnak a szövetség által szervezett eseményeken.

„Ez a döntés várhatóan komoly hatással lesz az egész olimpiai mozgalomra, és valószínűsíthető, hogy más sportágak is követik majd ezt a gyakorlatot. Összességében ez egy jelentős fordulópont, amely a nemzetközi sportpolitikában is új fejezetet nyithat” – húzta alá.

A sportnagykövet emlékeztetett arra is, hogy a magyar sportolók sem vehettek részt az olimpián 1984-ben Los Angelesben, és leszögezte, hogy a sport nem eshet áldozatául a geopolitikának.