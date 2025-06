Nyolc nap csoda Budapesten – most mindenki Magyarországról beszél

Az is nagyon fontos, hogy lett magyar érem és magyar helyezések is születtek. Egy olyan fiatal csapat tette le a névjegyét, amelyre biztosan lehet alapozni. Áttörések is születettek, hiszen férfi 60 kilóban például 40 éve nem volt eredményünk, most meg Andrási Márton és Feczkó Csanád révén ötödik és hetedik helyet szereztünk. Versenyzőink képesek voltak arra, hogy aktuális világ- és Európa-bajnokot verjenek meg, vagy hogy a párizsi és a tokiói olimpia egyik érmes versenyzőjét győzzék le.”