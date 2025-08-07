Újabb jó hírt kaptak az autósok: mutatjuk, hogyan változnak az üzemanyagárak péntektől

Pénteken a hazai üzemanyagpiacon a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára nem változik, míg a gázolaj ára bruttó 2 forinttal csökken – számolt be róla a holtankoljak.hu. A gázolaj ezzel továbbra is csökkenő ártrendben marad, míg a benzinár a napokban megszokott szinten stabilizálódik.

A csütörtöki átlagárak az alábbiak szerint alakulnak: