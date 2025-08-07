Ft
Újabb jó hírt kaptak az autósok: mutatjuk, hogyan változnak az üzemanyagárak péntektől

2025. augusztus 07. 11:26

Aki teheti, várjon a tankolással.

2025. augusztus 07. 11:26
null

Pénteken a hazai üzemanyagpiacon a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára nem változik, míg a gázolaj ára bruttó 2 forinttal csökken – számolt be róla a holtankoljak.hu. A gázolaj ezzel továbbra is csökkenő ártrendben marad, míg a benzinár a napokban megszokott szinten stabilizálódik.

A csütörtöki átlagárak az alábbiak szerint alakulnak: 

  • 95-ös benzin: 588 Ft/liter 
  • Gázolaj: 604 Ft/liter 

Nyitókép: MTI/PAP/Piotr Polak

sajtszagufidkanyok
2025. augusztus 07. 11:41
A masik jo hir az mi? Hogy lassan 20 ev a magyar autok atlageletkora ? Ebben is romanok lettunk mi, magyarok
