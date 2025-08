Újdonságokkal készül a MOHU: érkezik a mobil hulladékudvar

Változik a szemétszállítás, ősszel jelentős átalakulás várható a hulladékgazdálkodás rendszerében Magyarországon – írta a sonline.

A MOHU (MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.) új irányelveket vezet be, amelyek célja, hogy a rendszer még átláthatóbbá, egységesebbé és hatékonyabbá váljon – ám ehhez több ponton módosítani kell a jelenlegi szabályozást. A tervek szerint az új előírásokat nem egyetlen lépésben, hanem fokozatosan, lépcsőzetes rendszerben vezetik be.

A MOHU új rendelkezései szeptembertől fokozatosan válnak ismertté, de a végleges változások csak októberben lépnek életbe.

Az egyik újdonság, amely már most ismert,

az úgynevezett „mobil hulladékudvar” fogalmának megjelenése.

Ez a szolgáltatási forma olyan helyszínekre utalhat, ahol időszakosan, előre meghirdetett napokon lehet nagyobb mennyiségű vagy speciális hulladékot leadni – ez különösen a kisebb települések lakóinak lehet előnyös, akiknek eddig nehezebben volt elérhető egy állandó hulladékudvar.

Emellett a szabályzat új korlátozásokat is tartalmaz a hulladékleadás mennyiségére vonatkozóan, amelyeket típustól és időszaktól függően vezetnek be. Ez segíthet a túlterhelés elkerülésében és a szakszerű feldolgozás hatékonyabb lebonyolításában, ugyanakkor a lakosságnak is alkalmazkodnia kell hozzá – például előzetes tervezéssel.

A MOHU közlése szerint a részletes, minden változást tartalmazó szabályzat szeptember 1-től válik elérhetővé a cég hivatalos weboldalán.

Nyitókép: hulladékudvar Esztergomban (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI)