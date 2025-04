„Na, hazaérve én is kiszedtem egy ilyet a postaládából. Akkor kezdjük az elején. Brüsszel nem határoz el semmit senkinek a semmilyen felvételéről, nemhogy gyorsított eljárásról. Ilyen nincs, nem is volt soha. A tagfelvétel az uniós szerződések alapján mindig is a tagállamok közös döntése volt, azok a szerződések semmilyen »gyorsított eljárást« nem ismernek, ahogy az uniós intézmények számára sem biztosítanak semmilyen jogot a tagállamok ellenében.

De persze nyitott vagyok arra, hogy bármelyik kitartott propagandista, vagy bárki rámutasson, hogy mekkora szakmai hulladék vagyok, és rámutasson a konkrét cikkre az adott uniós szerződésben, ami azt lehetővé teszi. Tessék, szabad a pálya.

A további hazugságokkal a lap másik oldalán egy ilyen felütés után már foglalkozni sem fogok, van jobb dolgom is.”

