Szeret a vagyonával hencegni Magyar Péter milliárdos támogatója

Felföldi József neve sokak számára ismeretlen lehet, pedig vállalkozása, a Felföldi Édességgyártó és Szolgáltató Kft. évről évre növekvő árbevétellel rendelkezik, amely 2024-ben már több mint hatmilliárd forint volt, főként exportból származó bevétellel – írja az Ellenpont cikkére hivatkozva a Magyar Nemzet.

A milliárdos vállalkozó legutóbb azzal a kijelentésével hívta fel magára a figyelmet, miszerint a cégére Mészáros Lőrincnek és az érdekeltségeinek fájt a foga. Mészárosék ezt cáfolták, közölték, azt sem tudják ki az a Felföldi József.

Az Ellenpont olyan érdekességekről is fellebbenti a fátylat, miszerint Felföldi végletesen összeveszett az elmúlt években Roland nevű fiával, sérelmezve például, hogy Schobert Norbival indított közös üzletet.

Instagram-oldalán rendszeresen henceg vagyonával, így például egyedi rendszámos, márkás autóival.

Az üzletember azonban nem csak gazdasági sikerei miatt került a reflektorfénybe, hanem politikai megnyilvánulásai miatt is,

amelyek gyakran ellentmondásosak és széles spektrumon mozognak.

Bár korábban kormánypártinak vallotta magát, évek óta élesen bírálja a kormány főbb intézkedéseit, köztük az oktatási rendszert és a gyermekvédelmi törvényt, miközben 2021-ben Márki-Zay Pétert támogatta, 2022-ben pedig keményen kritizálta Orbán Viktor miniszterelnököt – írta a Magyar Nemzet.

Tavaly Felföldi úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter „példa nélküli bátorsággal” lépett a nyilvánosság elé, és ő maga is aktívan állt be a politikus mögé.

Ez a támogatás különösen szembeötlő annak tükrében, hogy Felföldi korábban nem volt egységes a politikai véleményeiben, és gyakran megosztó kijelentéseket tett.

A milliárdos vállalkozó és Magyar Péter kapcsolata nem csupán politikai szimpátia.

A milliárdos nyíltan és következetesen kiáll az ellenzéki politikus mellett, egyfajta mentorként és pénzügyi támogatóként is jelen van a környezetében.

Nyitókép: Felföldi József Facebook oldala