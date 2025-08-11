Ft
milliárdos támogatás Felföldi József Magyar Péter

Szeret a vagyonával hencegni Magyar Péter milliárdos támogatója

2025. augusztus 11. 22:42

Felföldi József 2021-ben még Márki-Zay Pétert szekerét tolta.

2025. augusztus 11. 22:42
null

Felföldi József neve sokak számára ismeretlen lehet, pedig vállalkozása, a Felföldi Édességgyártó és Szolgáltató Kft. évről évre növekvő árbevétellel rendelkezik, amely 2024-ben már több mint hatmilliárd forint volt, főként exportból származó bevétellel – írja az Ellenpont cikkére hivatkozva a Magyar Nemzet

A milliárdos vállalkozó legutóbb azzal a kijelentésével hívta fel magára a figyelmet, miszerint a cégére Mészáros Lőrincnek és az érdekeltségeinek fájt a foga. Mészárosék ezt cáfolták, közölték, azt sem tudják ki az a Felföldi József. 

Az Ellenpont olyan érdekességekről is fellebbenti a fátylat, miszerint Felföldi végletesen összeveszett az elmúlt években Roland nevű fiával, sérelmezve például, hogy Schobert Norbival indított közös üzletet.

Instagram-oldalán rendszeresen henceg vagyonával, így például egyedi rendszámos, márkás autóival. 

Az üzletember azonban nem csak gazdasági sikerei miatt került a reflektorfénybe, hanem politikai megnyilvánulásai miatt is, 

amelyek gyakran ellentmondásosak és széles spektrumon mozognak.

Bár korábban kormánypártinak vallotta magát, évek óta élesen bírálja a kormány főbb intézkedéseit, köztük az oktatási rendszert és a gyermekvédelmi törvényt, miközben 2021-ben Márki-Zay Pétert támogatta, 2022-ben pedig keményen kritizálta Orbán Viktor miniszterelnököt – írta a Magyar Nemzet.

Tavaly Felföldi úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter „példa nélküli bátorsággal” lépett a nyilvánosság elé, és ő maga is aktívan állt be a politikus mögé.

Ez a támogatás különösen szembeötlő annak tükrében, hogy Felföldi korábban nem volt egységes a politikai véleményeiben, és gyakran megosztó kijelentéseket tett.

A milliárdos vállalkozó és Magyar Péter kapcsolata nem csupán politikai szimpátia.

A milliárdos nyíltan és következetesen kiáll az ellenzéki politikus mellett, egyfajta mentorként és pénzügyi támogatóként is jelen van a környezetében.

 Nyitókép: Felföldi József Facebook oldala

 

La Piovra
2025. augusztus 12. 00:00
Egyedi rendszámmal kérkedni, milyen buziság! Nem mondták a fasznak, hogy az összes rendszám egyedi.
Válasz erre
0
0
states-2
2025. augusztus 11. 23:36
Komcsi milliárdosok, milyen rendszerváltás volt itt?
Válasz erre
0
0
pollip
2025. augusztus 11. 23:29
Felföldinek a fia mondta, hogy megkereste valaki Mészárostól. Ez így elég gyenge. Bizonyítani kéne. Ráadásul a két Felföldi nincs jó viszonyban......
Válasz erre
0
0
kbs-real
2025. augusztus 11. 23:27
Szerencsétlent két aranyásó is lehúzta. Egyik közvetlenül, a másik úgy, hogy a fiához ment hozzá.
Válasz erre
0
0
