08. 11.
hétfő
Kína Donald Trump vám Egyesült Államok

Utolsó pillanatban döntött Donald Trump a kínai vámokról

2025. augusztus 11. 21:35

„Nagyon jól haladunk Kínával. Ahogy valószínűleg hallották, hatalmas vámokat fizetnek az Egyesült Államoknak” – nyilatkozta a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón.

2025. augusztus 11. 21:35
null

Donald Trump elnök 90 nappal meghosszabbította a kínai árukra vonatkozó magas amerikai vámok felfüggesztését – írja a CNBC

Hétfő délután aláírt egy végrehajtási rendeletet, amely további három hónappal elhalasztja a magas vámok visszaállítását, eredetileg a vámok felfüggesztésének lejártakor, éjfélkor.

„Majd meglátjuk, mi történik” – mondta Trump, miközben méltatta Kína együttműködését az amerikai tárgyalások során.

„Nagyon jól haladunk Kínával. Ahogy valószínűleg hallották, hatalmas vámokat fizetnek az Egyesült Államoknak” – nyilatkozta a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón, hozzátéve, hogy jó kapcsolatot ápol Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

Nyitókép: AFP/Bonnie Cash

„Nagyon jól haladunk Kínával. Ahogy valószínűleg hallották, hatalmas vámokat fizetnek az Egyesült Államoknak” Ha egy USA-ba eladott kínai termék konkurenciáin is vám van (márpedig itt ez a helyzet), akkor nem biztos. Mivel a konkurencia se tudja benyelni a vámot, így ő is árat fog emelni (vagy már nem fogja megérni neki az eladás) és ha így tesz és a kínai exportőr is így tesz, akkor a vámok többségét az USA fogyasztója fogja kifizetni méghozzá: - először a magasabb fogyasztói árakban - utána pedig majd az így felpörgő inflációban Ha pedig a vámok miatt a hazai piaci szereplők lesznek majd a legversenyképesebbek valamely szektorban, ott sem máról holnapra fogják letarolni a belföldi piacot, ehhez beruházások, kapacitás bővítések szükségesek, amihez évek kellenek. Ám mivel Trump egy kiszámíthatatlan figura kétszer is átgondolja mindenki, hogy van-e értelme ilyen bizonytalan környezetben invesztálni...
