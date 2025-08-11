Utolsó pillanatban döntött Donald Trump a kínai vámokról

Donald Trump elnök 90 nappal meghosszabbította a kínai árukra vonatkozó magas amerikai vámok felfüggesztését – írja a CNBC.

Hétfő délután aláírt egy végrehajtási rendeletet, amely további három hónappal elhalasztja a magas vámok visszaállítását, eredetileg a vámok felfüggesztésének lejártakor, éjfélkor.

„Majd meglátjuk, mi történik” – mondta Trump, miközben méltatta Kína együttműködését az amerikai tárgyalások során.

„Nagyon jól haladunk Kínával. Ahogy valószínűleg hallották, hatalmas vámokat fizetnek az Egyesült Államoknak” – nyilatkozta a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón, hozzátéve, hogy jó kapcsolatot ápol Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

Nyitókép: AFP/Bonnie Cash