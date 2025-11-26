Elképesztő szavakkal vette védelmébe Magyarországot az AfD-s EP-képviselő (VIDEÓ)

„Miért mutogatnak mindig Magyarországra? És miért nem mutogatnak Németországra is?” – tette fel a költői kérdést Mary Khan-Hohloch, az Alternatíva Németországnak (AfD) képviselője az Európai Parlament november 24-ei, a magyar jogállamiság helyzetéről szóló vitájában.

Az Európai Parlament ismét azzal van elfoglalva, hogy ellehetetlenítse Magyarországot

Forrás: Nicolas TUCAT / AFP

A német politikus rögtön példákat is hozott arra, miért kellene tüzetesebben vizsgálnia az Európai Uniónak a mindenkori német kormány tevékenységét, ahelyett, hogy állandóan hazánkon igyekszik elverni a port: