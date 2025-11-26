Elképesztő szavakkal vette védelmébe Magyarországot az AfD-s EP-képviselő (VIDEÓ)

Azt is kifogásolta, hogy bár az Európai Unió nem egy állam, Magyarországgal szemben egyenesen szuperállamként viselkedik, és a jogállamiság jelszava jegyében nyolc éve büntetőeljárást folytat hazánk ellen,
„pusztán azért, mert ott egy olyan kormány van”, ami nem tetszik az európai döntéshozóknak.
Mary Khan-Hohloch kiemelte, hogy a magyar nép az állandó brüsszeli támadások ellenére is újabb kétharmaddal választotta újra az Orbán Viktor vezette kormányt, ami akkora felhatalmazás, amelyről a magyar kormány kritikusai csak álmodhatnak. Akárcsak a legutóbbi EP-választáson a Fidesz által elért eredményről.
Magyarország teljesítette a feladatát: a szegénység 30-ról 19 százalékra csökkent és egymillió munkahely jött létre”