Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
11. 26.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 26.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
jogállamiság Magyarország AfD jogállamisági eljárás Európai Parlament Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió

Elképesztő szavakkal vette védelmébe Magyarországot az AfD-s EP-képviselő (VIDEÓ)

2025. november 26. 10:57

Mary Khan-Hohloch szerint Németországot valóban lenne miért elmarasztalni a jogállamisági kérdések kapcsán.

2025. november 26. 10:57
null

„Miért mutogatnak mindig Magyarországra? És miért nem mutogatnak Németországra is?” – tette fel a költői kérdést Mary Khan-Hohloch, az Alternatíva Németországnak (AfD) képviselője az Európai Parlament november 24-ei, a magyar jogállamiság helyzetéről szóló vitájában.

Az Európai Parlament ismét azzal van elfoglalva, hogy ellehetetlenítse Magyarországot
Az Európai Parlament ismét azzal van elfoglalva, hogy ellehetetlenítse Magyarországot
Forrás: Nicolas TUCAT / AFP

A német politikus rögtön példákat is hozott arra, miért kellene tüzetesebben vizsgálnia az Európai Uniónak a mindenkori német kormány tevékenységét, ahelyett, hogy állandóan hazánkon igyekszik elverni a port:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron

Németországban egy AfD-s alpolgármestert egyszerűen leválthatnak, nem valamiféle hibák miatt, hanem pusztán azért, mert az AfD tagja.”

Ezt is ajánljuk a témában

Hozzátette:

Németországban, ahol a leköszönt Bundestag még az utolsó pillanatban megváltoztatta az alaptörvényt.”

Khan-Hohloch szerint a hasonló ügyek ellenére

a jogállamiság kérdése természetesen fel sem merülhet Németországgal kapcsolatban, „mert ott a »megfelelő« kormány ül”.

A képviselőnő arra is rámutatott, hogy ennek ellenére azt a Magyarországot vegzálják, amelynek fővárosában ő nőként ma sokkal nagyobb biztonságban sétálhat az utcán, mint például Bécsben.

Ezt is ajánljuk a témában

Azt is kifogásolta, hogy bár az Európai Unió nem egy állam, Magyarországgal szemben egyenesen szuperállamként viselkedik, és a jogállamiság jelszava jegyében nyolc éve büntetőeljárást folytat hazánk ellen,

„pusztán azért, mert ott egy olyan kormány van”, ami nem tetszik az európai döntéshozóknak.

Mary Khan-Hohloch kiemelte, hogy a magyar nép az állandó brüsszeli támadások ellenére is újabb kétharmaddal választotta újra az Orbán Viktor vezette kormányt, ami akkora felhatalmazás, amelyről a magyar kormány kritikusai csak álmodhatnak. Akárcsak a legutóbbi EP-választáson a Fidesz által elért eredményről.

Magyarország teljesítette a feladatát: a szegénység 30-ról 19 százalékra csökkent és egymillió munkahely jött létre”

– fogalmazott az AfD képviselője, aki a következőket is szóvá tette:

És mit tesz az Európai Bizottság? Befagyasztja az Erasmust és a kutatási projekteket, hogy nyomást gyakoroljon a diákokra és a tudósokra.”

Arra is rámutatott, hogy a hazánkat sorra elítélő jogállamisági jelentésekben és azokat vitáiban a Magyarországot támadó politikusok olyan NGO-kat idézgetnek, amelyeket maga az EU finanszíroz, ami szerinte egyenlő a „véleménybíráskodással”.

Az AfD kiáll a demokratikusan megválasztott miniszterlenök, Orbán Viktor mellett”

– zárta szavait Mary Khan-Hohloch.

@notafraid198608

Mary Khan (AfD)

♬ eredeti hang - NotAfraid

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Facebook

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egyszeri
2025. november 26. 12:41
Nagyot fordult a világ! A keleti sztálinizmus már nyugaton van.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. november 26. 12:35
Helyes. Egy " tökös " nő végre az eu-s moslékban!
Válasz erre
0
0
mr-nem-semmi
2025. november 26. 12:13
Német baloldal? Csak jelzem, hogy a német náci párt is baloldali volt (Nemzetiszocialista Német Munkáspárt), úgyhogy nagyon is óvatosnak kell lenni az újra ébredező fasizmussal, ami ezúttal a liberálisok köreiből indul. Ugyanaz a metódus: ellenzékkel nem vitázunk, hanem kinyírjuk őket - most még csak politikailag, de sejthető a jövő. Ja, és háborút is indítanának, ja és megint Oroszország felé, ja és már kétszer robbantottak ki világháborút... :(
Válasz erre
4
0
cirmos
•••
2025. november 26. 11:48 Szerkesztve
van ebben az afd-ben keresztény hetero fehér ember egyáltalán?
Válasz erre
0
11
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!