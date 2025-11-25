Vezető elemző: „Az a cél, hogy Magyarországot politikailag ellehetetlenítsék az Európai Unión belül”

A vezető elemző kifejtette: ha megnézzük, kik szavazták meg a jelentést, nem ér nagy meglepetés bennünket. Ugyanaz a baloldali–zöld–néppárti koalíció, amely jelenleg uralja az uniós intézményeket, most is teljes mellszélességgel a jelentés mögé állt. „A DK és a Tisza pártcsaládja is megszavazta. Az, hogy a Tisza képviselői látszólag nem vállalják ezt fel, csak belpolitikai trükközés: Magyar Péter akár tiltakozhatna Manfred Webernél, ha valóban úgy gondolná, hogy valami nincs rendben. Ez azonban nem történt meg.

Egyértelmű, hogy ők is a döntés mögött állnak, csak ezt belpolitikai okokból nem mondják ki nyíltan – szemben a DK-val, amelytől már megszoktuk, ezt a fajta hazaáruló magatartást”

– jegyezte meg a szakértő.

Dornfeld László szerint Brüsszelben tudják, hogy a jelenlegi magyar kormány soha nem teljesítené ezeket a követeléseket, ezért több úton próbálnak eljutni a célhoz. Egyrészt pénzügyi nyomást helyeznek Magyarországra: az Európai Parlament jelenlegi álláspontja szerint az utolsó eurócentig vissza kell tartani minden hazánknak járó forrást. Emellett politikai nyomás is van, a szavazati jog megvonásának lebegtetésével. „És mindeközben nyíltan támogatják a kormány kihívóját, a Tisza Pártot, amely viszont teljesítené ezeket a feltételeket – ezért is számítanak rá, hogy a következő év változást hozhat a vitás kérdésekben” – tette hozzá.

Dornfeld emlékeztetett, hogy a 7-es cikkelyt a kétezres években találták ki, méghozzá azért, mert az Osztrák Szabadságpárt jól szerepelt a választáson, és bekerült a kormányba. „Brüsszelben azonnal kitört a pánik, hogy »a fasizmus kopogtat az ajtón«, és ennek nyomán az akkori szerződésreform során beépítették a nizzai szerződésbe a hetes cikkely szerinti eljárást. Ennek célja az volt, hogy ha valahol igazolhatóan és súlyosan sérülnek az alapvető európai normák, akkor be lehessen avatkozni, és meg lehessen vonni az adott tagállamtól a döntési jogot” – magyarázta az elemző, aki úgy véli,