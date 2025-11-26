Ft
Medián Közvélemény-és Piackutató Intézet Tisza Párt pártpreferencia Fidesz-KDNP

Itt a fordulat, súlyos bajban a Tisza: már a Medián is a Fidesz erősödését méri

2025. november 26. 11:47

Nyolc százalékkal csökkent a kormányváltást szorgalmazók aránya, amely a legalacsonyabb szint 2024 nyara óta.

2025. november 26. 11:47
null

Látványosan nőtt az ország jövőjét derűlátón értékelők és a kormány maradását kívánók aránya a Medián legfrisseb, november végén készített felmérésének adatai alapján, amelyet a HVG közölt.

A kutatóintézet novemberi pártpreferencia-mérése szerint ebből a Fidesz profitálni is tudott, igaz, egyelőre kisebb mértékben. A Tisza továbbra is hibahatáron túl vezet a pártok versenyében, de Magyar Péter pártja már csak 5 százalékponttal előzi meg a Fideszt a teljes szavazókorú népesség körében.

Szeptember eleje óta a Fidesz 3 százalékpontot, a Tisza pedig 1 százalékpontot javított, ugyanis hónapról hónapra csökken a bizonytalanok aránya.

 A Tisza előnye összességében 2 százalékponttal csökkent.

A választani tudók körében 4 százalékponttal, 6 pontra szűkült Magyar Péter pártjának előnye, míg a magukat biztos szavazónak mondók körében 3 százalékponttal csökkent a különbség, és most 50–40-re vezet a Tisza a kormánypárttal szemben. A Tisza Párt őrzi ugyan vezető pozícióját, de az mindenképp aggasztó lehet Magyar Péter számára, hogy a közhangulat megváltozni látszik – hívat fel a figyelmet e Medián. 

Az intézet adatai szerint jelentősen, 

a szeptemberi 60 százalékról 52 százalékra csökkent kormányváltást szorgalmazók aránya, ami 2024 nyara óta a legalacsonyabb szint.

Ugyancsak számottevő változás, hogy – a szintén legutóbb 2024 nyarán tapasztalthoz hasonlóan – 34 százalék szerint jó irányba, míg 60 százalék szerint rossz irányba tartanak a dolgok Magyarországon, amely adat borús képet fest ugyan, de javulás a szeptemberi 28–67-es arányhoz képest.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyozoporgorugasa
2025. november 26. 12:49
Ne erőlködjön orbánkiscserkész.A nyakán a "hurok" minnél jobban kapálózik annál jobban megszorul.Veszélyes időket élünk 28 án egy putyinkitérő, ahol többet költenek már nyilászárók cseréjére mint a háborúra.Ha vissza is tér ,egy ukrán már némán lesi minden mozdulatát.Csak,hogy biztonságban legyen.⏰
Válasz erre
0
0
states-2
2025. november 26. 12:47
A komcsik nyerik a közvélemény-kutatásokat, a Fidesz a választásokat. Ez a sorminta 16 éve, és ebben most sem lesz semmi változás. Egy pszichopata egyébként sem lesz miniszterelnök soha Magyarországon, márpedig ez a pojáca az.
Válasz erre
0
0
Sróf
•••
2025. november 26. 12:42 Szerkesztve
A tiszások eszén Hann Endre sosem fog tudni túljárni. Hiába fizeti jól a Tóni.
Válasz erre
1
0
ThunderDan
2025. november 26. 12:42
Horts_Tappert: Igen. Amikor pár héttel a választás előtt, 2022 márciusában benyögte a Medián, hogy 5% ponttal a Fidesz vezet, ŐRJÖNGÖTT a hisztero-orbánfób közvélemény. Pulaiék ugye még a választás előtti napon is bemondták az EGÁLT. A tényadat meg ugye 16% pontnál is nagyobb különbség (csak belföldön).
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!