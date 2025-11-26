Itt a fordulat, súlyos bajban a Tisza: már a Medián is a Fidesz erősödését méri

A választani tudók körében 4 százalékponttal, 6 pontra szűkült Magyar Péter pártjának előnye, míg a magukat biztos szavazónak mondók körében 3 százalékponttal csökkent a különbség, és most 50–40-re vezet a Tisza a kormánypárttal szemben. A Tisza Párt őrzi ugyan vezető pozícióját, de az mindenképp aggasztó lehet Magyar Péter számára, hogy a közhangulat megváltozni látszik – hívat fel a figyelmet e Medián.
Az intézet adatai szerint jelentősen,
a szeptemberi 60 százalékról 52 százalékra csökkent kormányváltást szorgalmazók aránya, ami 2024 nyara óta a legalacsonyabb szint.
Ugyancsak számottevő változás, hogy – a szintén legutóbb 2024 nyarán tapasztalthoz hasonlóan – 34 százalék szerint jó irányba, míg 60 százalék szerint rossz irányba tartanak a dolgok Magyarországon, amely adat borús képet fest ugyan, de javulás a szeptemberi 28–67-es arányhoz képest.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos