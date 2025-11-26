Itt a fordulat, súlyos bajban a Tisza: már a Medián is a Fidesz erősödését méri

Látványosan nőtt az ország jövőjét derűlátón értékelők és a kormány maradását kívánók aránya a Medián legfrisseb, november végén készített felmérésének adatai alapján, amelyet a HVG közölt.

A kutatóintézet novemberi pártpreferencia-mérése szerint ebből a Fidesz profitálni is tudott, igaz, egyelőre kisebb mértékben. A Tisza továbbra is hibahatáron túl vezet a pártok versenyében, de Magyar Péter pártja már csak 5 százalékponttal előzi meg a Fideszt a teljes szavazókorú népesség körében.