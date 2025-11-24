Korábban óriási előnyöket mért a Tiszának, de már hónapok óta hallgat az egyik legbefolyásosabb közvélemény-kutató – ez lehet az oka

A cikk szerint Róna maga is arról beszélt hogy a 2022-es választások előtt létezett egy kutatói tanács nevű fórum, amit az ellenzéki kampányközpont hozott létre.

„A központi kampánycsapat hívott közvélemény-kutatókat, hogy átbeszéljék a helyzetet” – idézte fel Róna, aki maga is részt vett az egyeztetéseken. Elmondta azt is, hogy nem voltak megfelelő minőségűek azok a kutatások, amelyek szoros versenyt mutattak a Fidesz és a baloldal között. A Magyar Nemzet állítása alapján

Hann Endre, a Medián vezetője szintén beszélt a közvélemény-manipulációról és a hamis felmérésekről. Elmondta, hogy voltak olyan kutatások, amelyek kimondottan a közvélemény befolyásolására készültek.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója találóan úgy fogalmazott: Róna Dániel a közvélemény-kutatás helyett bevezette a közvéleményformáló-kutatás fogalmát.

Hibás mintavételre alapozva mérhetett nagy előnyöket a Tiszának a Republikon