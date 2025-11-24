Ft
Ft
2°C
-2°C
Ft
Ft
2°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
medián közvélemény-kutató Repulikon közvélemény-kutatás Magyar Péter Talabér Krisztián

Korábban óriási előnyöket mért a Tiszának, de már hónapok óta hallgat az egyik legbefolyásosabb közvélemény-kutató – ez lehet az oka

2025. november 24. 13:23

Érdekes, ahogy közeledik az országgyűlési választás, a Medián egyre kevésbé dobálózik a számokkal. A Republikon viszont nemrég bátran előhozakodott egy furcsa kutatással. Meg is égették vele magukat.

2025. november 24. 13:23
null

„A Medián közel három hónapja tartó hallgatása üvöltőbb, mint valaha. Azt kétlem, hogy ne lett volna mintavételük. A probléma inkább az lehet, amit a számok mutatnak” – írta a Facebook-oldalán a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója.

Talabér Krisztián ezzel arra utalt, hogy a Medián nem szívesen hozná nyilvánosságra a méréseit, mert azzal ártana a Tisza Pártnak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

Magyar Péter alakulatának ugyanis az egyik legnagyobb felhajtóereje a politikai piacon – valódi pártprogram és kivehető ideológiai vonások híján – eddig az volt, hogy egyedül nekik van esélyük legyőzni a Fidesz-KDNP-t. Ezt a felhajtóerőt a Tisza Pártnak rendre hihetetlen előnyöket megítélő baloldali közvélemény-kutatók mesterségesen gerjesztik már egy ideje.

Közvélemény-kutatás helyett közvéleményformáló-kutatás

Ahogy arról korábban írtunk, már jó ideje létezhet egy úgynevezett manipulációs kerekasztal, amely olyan baloldali közvélemény-kutatókból áll, mint a 21 Kutatóközpont, a Medián, a Publicus, a Republikon Intézet, a Závecz Research és az Idea Intézet is.

Ezt is ajánljuk a témában

A Magyar Nemzet korábban azt írta, ezek a cégek, hasonlóan a 2022-es választásokat megelőző időszakhoz, ismét összehangoltan, koordinálva dolgoznak.

Lényegében ennek a politikai menetrenden alapuló ütemezett összjátéknak tudható be, hogy a szóban forgó intézetek egymáshoz igazított „méréseikkel” a Tisza Párt vezetését mutatják ki.

A cikk szerint Róna maga is arról beszélt hogy a 2022-es választások előtt létezett egy kutatói tanács nevű fórum, amit az ellenzéki kampányközpont hozott létre.

„A központi kampánycsapat hívott közvélemény-kutatókat, hogy átbeszéljék a helyzetet” – idézte fel Róna, aki maga is részt vett az egyeztetéseken. Elmondta azt is, hogy nem voltak megfelelő minőségűek azok a kutatások, amelyek szoros versenyt mutattak a Fidesz és a baloldal között. A Magyar Nemzet állítása alapján

Hann Endre, a Medián vezetője szintén beszélt a közvélemény-manipulációról és a hamis felmérésekről. Elmondta, hogy voltak olyan kutatások, amelyek kimondottan a közvélemény befolyásolására készültek.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója találóan úgy fogalmazott: Róna Dániel a közvélemény-kutatás helyett bevezette a közvéleményformáló-kutatás fogalmát.

Hibás mintavételre alapozva mérhetett nagy előnyöket a Tiszának a Republikon

Nemrégiben rettentő furcsa mérési eredményekkel jött elő a liberális Horn Gábor vezette Republikon, amely komolyan megkérdőjelezi kutatásaik megbízhatóságát. Az intézet megmérte, hogy „Magyar Péterről kétszer annyi válaszadónak van pozitív véleménye, mint a miniszterelnökről”.

Csakhogy a kutatásnak olyan eredményei is születtek, mint hogy 

  • Orbán Viktort jobban kedvelik a fiatalok, mint az idősek,
  • Magyar Pétert jobban szeretik a 60 évnél idősebbek, mint a 40-59, vagy a legfiatalabb, 18-39 közötti korosztály,
  • a vidék jobban kedveli Magyar Pétert, mint Budapest,
  • vagy hogy minden nyolcadik fideszes kedveli Magyar Pétert.

Ha belegondol... ezek az állítások igazak lehetnek? Ha válasza szerint nem, akkor bizonyára az adatminőséggel lehet valami baj, talán a mintavétel nem sikerült túl jól. Ebből egyébként pártpreferenciát is ki szoktak mutatni…”

jegyezte meg a Repulikon kutatásával kapcsolatban Talabér Krisztián, amivel arra utalt, hogy 

a balliberális Republikon megkérdőjelezhető minőségű mintavételre alapozva mérhet rendre óriási előnyt a Tisza Pártnak.

Ezt is ajánljuk a témában

Posztja alatti hozzászólásában a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója azt is felidézte:

2021. novemberében a Republikon kutatása azt állította, hogy Orbán Viktor népszerűsége 43 százalék, Márki-Zay Péteré 55 százalék. A többi már történelem. Ebből lett fél évvel később az 54 százalékos Fidesz-győzelem, 36 százalékos ellenzéki eredmény mellett.”

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP
 

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. november 24. 17:21
Magyarország szavazott, Ukrajna nem való az EU-ba! (95%) Fasizmust, maffiát, háborút, gazdasági csődöt, korrupciót nem importálunk. Amíg nincs tartós béke Ukrajnában, addig Ukrajna semminemű EU csatlakozása szóba sem kerülhet. Tessék tűzszünetet és békét kötni! Orbán nagyvonalú volt amikor társult tagságot ajánlott, ha tartósan béke lesz Ukrajnában. Ez a legjobb ajánlat amit Ukrajna kaphat.
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. november 24. 17:14
Magyar Péter a "bármilyen hazugság megteszi, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja.
Válasz erre
0
0
NokiNokedli
•••
2025. november 24. 16:29 Szerkesztve
A pártok közül van, amelyik a magyarokért dolgozik, vagy csak mindegyik a hatalomért küzd? Ez alapján talán a FIDESZ, és az MHM, aki labdába rúghatna. Bár a FIDESZ esetében is fele részben felmerül, hogy nem a magyar érdekeket hozzák ki.
Válasz erre
0
0
survivor
2025. november 24. 16:25
StresszTeszt Mert nem szoktak.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!