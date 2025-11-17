Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
11. 17.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 17.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Márki-Zay Péter Republikon Magyar Péter Horn Gábor Talabér Krisztián Orbán Viktor

Kísérteties: a Republikon négy éve szinte napra pontosan ugyanúgy kihozta győztesnek Márki-Zayt, mint most Magyar Pétert

2025. november 17. 15:59

A balliberális kutatóintézet legfrissebb kutatása hemzseg a gyanús eredményektől.

2025. november 17. 15:59
null

Rettentő furcsa adatokkal állt elő a Horn Gábor vezette Republikon. Az 1000 fő október 16. és 22. közötti telefonos megkérdezésére alapozott kutatásukban ugyanis azt írják: „Magyar Péterről kétszer annyi válaszadónak van pozitív véleménye, mint a miniszterelnökről: míg Orbán Viktort a válaszadók 23 százaléka kedveli, addig Magyar Pétert a teljes népesség 50 százaléka, vagyis fele kedveli, ami jócskán túlmutat a Tisza Párt támogatottságán.”

Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója a Facebook-oldalán mondta el a véleményét a balliberális kutatóintézet kutatásáról.

A szakértő először is további meghökkentő eredményeket válogatott ki. Mint írta:

„1. A Republikon kutatása azt állítja, hogy Orbán Viktort jobban kedvelik a fiatalok, mint az idősek. A kutatás párhuzamosan azt is állítja, hogy Magyar Pétert jobban szeretik a 60 évnél idősebbek, mint a 40-59, vagy a legfiatalabb, 18-39 közötti korosztály.

2. A Republikon kutatása azt állítja, hogy a fideszes szavazók 13 százaléka nem kedveli Orbán Viktort, és ha ehhez hozzávesszük a 12 százalék bizonytalan (NT/NV) arányát, akkor az jön ki, hogy a fideszesek negyede (25 százalék) nem tudja azt mondani Orbán Viktorra, hogy kedveli.

3. A Republikon kutatása azt állítja, hogy a »mindig örök fideszes« vidék jobban kedveli Magyar Pétert, mint a „mindig örök ellenzéki” Budapest.

4. A Republikon kutatása azt állítja, minden nyolcadik fideszes kedveli Magyar Pétert.

5. A Republikon kutatása azt állítja, hogy a néhány százalékos támogatottságú DK-t vezető Dobrev Klára népszerűbb, mint a 15 éve kormányzó, négy választást sorozatban kétharmaddal nyerő Orbán Viktor.”

Talabér Krisztián bejegyzése végén rámutatott: 

Ha belegondol... ezek az állítások igazak lehetnek? Ha válasza szerint nem, akkor bizonyára az adatminőséggel lehet valami baj, talán a mintavétel nem sikerült túl jól. Ebből egyébként pártpreferenciát is ki szoktak mutatni…”.

Utóbbi mondatával arra utalt, hogy 

a balliberális Republikon megkérdőjelezhető minőségű mintavételre alapozva mérhet rendre óriási előnyt a Tisza Pártnak.

Posztja alatti hozzászólásában a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója azt is felidézte:

2021. novemberében a Republikon kutatása azt állította, hogy Orbán Viktor népszerűsége 43 százalék, Márki-Zay Péteré 55 százalék. A többi már történelem. Ebből lett fél évvel később az 54 százalékos Fidesz-győzelem, 36 százalékos ellenzéki eredmény mellett.”

 

Mindehhez mellékelt egy képernyőfotót a Telex 2021-es cikkéről, amelyben beszámoltak a Republikon akkori, az ellenzéki közvéleményt hamis bizakodással eltöltő kutatásáról.

 

Összesen 51 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egyszeri
2025. november 17. 17:29
Ez megnyugtató! Ami nekem még hiányzik, hogy nem hallom a "kormányváltó hangulat van Magyarországon" szöveget tőlük.
Válasz erre
0
0
catalina11
2025. november 17. 17:29
basti64 2025. november 17. 16:48 Érdekes. Én ezzel úgy vagyok, mint miután Hitler Ausztria bekebelezését az Anschlussnak hívott népszavazással okolta meg. Akkor állítólag a népesség 99,99%-a szavazott az Anschlussra. Kurt Tucholsky neves osztrák író pedig hónapokig mondta, míg le nem csukták: Érdekes. Bárhová utazom, mindig csak ezzel a 0,001 százalékkal találkozom." Ez nem bekebelezés volt hanem egyesülés, ugyanis az osztrákok maguk is megszavazták az az egyesülést. Valóban ott voltak a német katonák, de ők csak a népszavazást felügyelték. Az osztrák kancellár ugyanis megígérte. hogy lesz népszavazás, de el akarta szabotálni.
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. november 17. 17:29
Persz a kihozás az egy szakma, pénzért. Miét is hozna ki mást, elesnének a pénztől...DDD
Válasz erre
0
0
Csubszi
2025. november 17. 17:22
Nem azt mondták Gábor!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!