Kísérteties: a Republikon négy éve szinte napra pontosan ugyanúgy kihozta győztesnek Márki-Zayt, mint most Magyar Pétert

A tiszás jelöltek a politikában járatlan, zöldfülű személyek lesznek
Az egyenlőtlenek harca indul el.
A balliberális kutatóintézet legfrissebb kutatása hemzseg a gyanús eredményektől.
Rettentő furcsa adatokkal állt elő a Horn Gábor vezette Republikon. Az 1000 fő október 16. és 22. közötti telefonos megkérdezésére alapozott kutatásukban ugyanis azt írják: „Magyar Péterről kétszer annyi válaszadónak van pozitív véleménye, mint a miniszterelnökről: míg Orbán Viktort a válaszadók 23 százaléka kedveli, addig Magyar Pétert a teljes népesség 50 százaléka, vagyis fele kedveli, ami jócskán túlmutat a Tisza Párt támogatottságán.”
Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója a Facebook-oldalán mondta el a véleményét a balliberális kutatóintézet kutatásáról.
A szakértő először is további meghökkentő eredményeket válogatott ki. Mint írta:
„1. A Republikon kutatása azt állítja, hogy Orbán Viktort jobban kedvelik a fiatalok, mint az idősek. A kutatás párhuzamosan azt is állítja, hogy Magyar Pétert jobban szeretik a 60 évnél idősebbek, mint a 40-59, vagy a legfiatalabb, 18-39 közötti korosztály.
2. A Republikon kutatása azt állítja, hogy a fideszes szavazók 13 százaléka nem kedveli Orbán Viktort, és ha ehhez hozzávesszük a 12 százalék bizonytalan (NT/NV) arányát, akkor az jön ki, hogy a fideszesek negyede (25 százalék) nem tudja azt mondani Orbán Viktorra, hogy kedveli.
3. A Republikon kutatása azt állítja, hogy a »mindig örök fideszes« vidék jobban kedveli Magyar Pétert, mint a „mindig örök ellenzéki” Budapest.
4. A Republikon kutatása azt állítja, minden nyolcadik fideszes kedveli Magyar Pétert.
5. A Republikon kutatása azt állítja, hogy a néhány százalékos támogatottságú DK-t vezető Dobrev Klára népszerűbb, mint a 15 éve kormányzó, négy választást sorozatban kétharmaddal nyerő Orbán Viktor.”
Talabér Krisztián bejegyzése végén rámutatott:
Ha belegondol... ezek az állítások igazak lehetnek? Ha válasza szerint nem, akkor bizonyára az adatminőséggel lehet valami baj, talán a mintavétel nem sikerült túl jól. Ebből egyébként pártpreferenciát is ki szoktak mutatni…”.
Utóbbi mondatával arra utalt, hogy
a balliberális Republikon megkérdőjelezhető minőségű mintavételre alapozva mérhet rendre óriási előnyt a Tisza Pártnak.
Posztja alatti hozzászólásában a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója azt is felidézte:
2021. novemberében a Republikon kutatása azt állította, hogy Orbán Viktor népszerűsége 43 százalék, Márki-Zay Péteré 55 százalék. A többi már történelem. Ebből lett fél évvel később az 54 százalékos Fidesz-győzelem, 36 százalékos ellenzéki eredmény mellett.”
Mindehhez mellékelt egy képernyőfotót a Telex 2021-es cikkéről, amelyben beszámoltak a Republikon akkori, az ellenzéki közvéleményt hamis bizakodással eltöltő kutatásáról.