Kísérteties: a Republikon négy éve szinte napra pontosan ugyanúgy kihozta győztesnek Márki-Zayt, mint most Magyar Pétert

Rettentő furcsa adatokkal állt elő a Horn Gábor vezette Republikon. Az 1000 fő október 16. és 22. közötti telefonos megkérdezésére alapozott kutatásukban ugyanis azt írják: „Magyar Péterről kétszer annyi válaszadónak van pozitív véleménye, mint a miniszterelnökről: míg Orbán Viktort a válaszadók 23 százaléka kedveli, addig Magyar Pétert a teljes népesség 50 százaléka, vagyis fele kedveli, ami jócskán túlmutat a Tisza Párt támogatottságán.”

Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója a Facebook-oldalán mondta el a véleményét a balliberális kutatóintézet kutatásáról.

A szakértő először is további meghökkentő eredményeket válogatott ki. Mint írta:

„1. A Republikon kutatása azt állítja, hogy Orbán Viktort jobban kedvelik a fiatalok, mint az idősek. A kutatás párhuzamosan azt is állítja, hogy Magyar Pétert jobban szeretik a 60 évnél idősebbek, mint a 40-59, vagy a legfiatalabb, 18-39 közötti korosztály.

2. A Republikon kutatása azt állítja, hogy a fideszes szavazók 13 százaléka nem kedveli Orbán Viktort, és ha ehhez hozzávesszük a 12 százalék bizonytalan (NT/NV) arányát, akkor az jön ki, hogy a fideszesek negyede (25 százalék) nem tudja azt mondani Orbán Viktorra, hogy kedveli.