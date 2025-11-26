Az EU Bírósága kimondta: minden tagállamnak el kell ismernie a melegházasságot

Ennek már a fele sem tréfa: az Európai Bíróság egy döntéssel üzent Magyarországnak, Lengyelországnak és Romániának
Hirtelen felgyorsultak az események.
Európa liberális véleményformálói abban bíznak, hogy a döntés nyomán Magyarországon is legálissá válhat a melegházasság.
Az Európai Unió Bírósága november 25-én hozott ítéletet arról, hogyha egy azonos nemű pár házasságot köt az Európai Unió bármely tagállamában, akkor azt az összes többi tagállamnak is el kell ismernie. Az ítélet nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy belföldön bevezessék a melegházasságot, de a „külföldön szerzett családi jogállás” elismerése kötelező érvényű kell legyen – írja a Politico.
Az ügy egy lengyel pár berlini házasságából indult, amelyet a lengyel hatóságok nem akartak bejegyezni, hivatkozva arra, hogy a lengyel jog nem ismeri el azonos neműek házasságát. A pár az ügyet a lengyel legfelsőbb közigazgatási bíróságig vitte, amely előzetes döntéshozatalt kért Luxemburgból. A bíróság végül kimondta:
az elismerés megtagadása sérti az uniós polgárok szabad mozgáshoz, valamint a magán- és családi élet tiszteletben tartásához fűződő jogait.
A döntés értelmében a tagállamok „saját eljárásaik szerint” ismerhetik el ezeket a házasságokat, de az elismeréshez kötődő uniós jogokat – például tartózkodási jog, családegyesítés – biztosítaniuk kell.
Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a Tagesschau szerint az ítélet jóval túlmutat a konkrét ügyön, és
közvetlen üzenet Magyarország, Lengyelország és Románia számára, hiszen jelenleg egyik ország sem ismeri el az azonos neműek házasságát.
A német lep szerint az ítélet korszerűsíti a lengyel házassági jogot, és
társadalmi békét teremt”, mert „nem vesz el semmit a heteroszexuális pároktól, ugyanakkor kényszeríti az államokat a jogi elismerésre”.
A cikk szerzője azt sem tartja kizártnak, hogy néhány éven belül Lengyelországban, és akár Magyarországon is elfogadottá válhat a melegházasság, mivel a luxembourgi ítélet
hosszú távon erősen formálja a jogi környezetet és a társadalmi hozzáállást”.
Ezt is ajánljuk a témában
Hirtelen felgyorsultak az események.
***
Fotó: Peter Kohalmi / AFP