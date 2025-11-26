Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
11. 26.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 26.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
melegházasság legalizálás Lengyelország Magyarország Európai Unió Bírósága homoszexualitás Románia melegházasság

Az EU Bírósága kimondta: minden tagállamnak el kell ismernie a melegházasságot

2025. november 26. 12:22

Európa liberális véleményformálói abban bíznak, hogy a döntés nyomán Magyarországon is legálissá válhat a melegházasság.

2025. november 26. 12:22
null

Az Európai Unió Bírósága november 25-én hozott ítéletet arról, hogyha egy azonos nemű pár házasságot köt az Európai Unió bármely tagállamában, akkor azt az összes többi tagállamnak is el kell ismernie. Az ítélet nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy belföldön bevezessék a melegházasságot, de a „külföldön szerzett családi jogállás” elismerése kötelező érvényű kell legyen – írja a Politico.

Az Európai Unió Bírósága hazánkat is rákényszerítené a melegházasság elismerésére
Forrás: JOHN THYS / AFP

Az ügy egy lengyel pár berlini házasságából indult, amelyet a lengyel hatóságok nem akartak bejegyezni, hivatkozva arra, hogy a lengyel jog nem ismeri el azonos neműek házasságát. A pár az ügyet a lengyel legfelsőbb közigazgatási bíróságig vitte, amely előzetes döntéshozatalt kért Luxemburgból. A bíróság végül kimondta:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron

az elismerés megtagadása sérti az uniós polgárok szabad mozgáshoz, valamint a magán- és családi élet tiszteletben tartásához fűződő jogait.

A döntés értelmében a tagállamok „saját eljárásaik szerint” ismerhetik el ezeket a házasságokat, de az elismeréshez kötődő uniós jogokat – például tartózkodási jog, családegyesítés – biztosítaniuk kell.

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a Tagesschau szerint az ítélet jóval túlmutat a konkrét ügyön, és

közvetlen üzenet Magyarország, Lengyelország és Románia számára, hiszen jelenleg egyik ország sem ismeri el az azonos neműek házasságát.

A német lep szerint az ítélet korszerűsíti a lengyel házassági jogot, és

társadalmi békét teremt”, mert „nem vesz el semmit a heteroszexuális pároktól, ugyanakkor kényszeríti az államokat a jogi elismerésre”.

A cikk szerzője azt sem tartja kizártnak, hogy néhány éven belül Lengyelországban, és akár Magyarországon is elfogadottá válhat a melegházasság, mivel a luxembourgi ítélet

hosszú távon erősen formálja a jogi környezetet és a társadalmi hozzáállást”.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Peter Kohalmi / AFP
 

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kovsa2
2025. november 26. 12:51
Soha!!!! Mindenki azzal él együtt, akivel akar. Senkinek semmi köze hozzá, de ... . Gyereket örökbe fogadni csak házaspárok fogadhatnak örökbe. Egy gyereket nem tehetünk ki annak a tortúrának, hogy két, nem szülő, azonos nemű ember félrevezesse, jobb esetben, esetleg megrontsa, és nem csak lelki, de fizikai sérülést is okozzon neki. Ezért ragaszkodni kell ahhoz, hogy a HÁZASSÁG egy nő és egy férfi szövetsége gyermekek nemzésére és nevelésére. Ez alól nincs és nem is lehet kivétel. Az persze egy más dolog, hogy valaki a gyerekét kivel akarja nevelni. De ez csak és kizárólag a vér szerinti szülőre vonatkozik. Szerintem. De remélem, nem vagyok egyedül ezzel a nézetemmel.
Válasz erre
0
0
jóember
2025. november 26. 12:48
Ez egy "nesze semmi fogd meg jól" ítélet, ez semmi lényeges kötelezettséget nem jelent. Az aktivisták harsányan ünneplik, mint egy nagy áttörést, hát legyenek ettől boldogok. "döntés értelmében a tagállamok „saját eljárásaik szerint” ismerhetik el ezeket a házasságokat, de az elismeréshez kötődő uniós jogokat – például tartózkodási jog, családegyesítés – biztosítaniuk kell." Ezeket a jogokat a Magyar állam eddig sem korlátozta.
Válasz erre
0
0
tapir32
•••
2025. november 26. 12:47 Szerkesztve
Az Alaptörvény a melegek között a házasságot nem, csak az élettársi kapcsolatot ismeri el. Magyarországon a magyar törvények és az Alaptörvény az elsődleges.
Válasz erre
0
0
alice
2025. november 26. 12:47
Ezeknek a nagyon okosaknak odafönt más problémájuk sincs?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!