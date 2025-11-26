Az EU Bírósága kimondta: minden tagállamnak el kell ismernie a melegházasságot

Az Európai Unió Bírósága november 25-én hozott ítéletet arról, hogyha egy azonos nemű pár házasságot köt az Európai Unió bármely tagállamában, akkor azt az összes többi tagállamnak is el kell ismernie. Az ítélet nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy belföldön bevezessék a melegházasságot, de a „külföldön szerzett családi jogállás” elismerése kötelező érvényű kell legyen – írja a Politico.

Az Európai Unió Bírósága hazánkat is rákényszerítené a melegházasság elismerésére

Forrás: JOHN THYS / AFP

Az ügy egy lengyel pár berlini házasságából indult, amelyet a lengyel hatóságok nem akartak bejegyezni, hivatkozva arra, hogy a lengyel jog nem ismeri el azonos neműek házasságát. A pár az ügyet a lengyel legfelsőbb közigazgatási bíróságig vitte, amely előzetes döntéshozatalt kért Luxemburgból. A bíróság végül kimondta: