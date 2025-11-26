Magyar Péter a budai luxusból játssza a nép egyszerű gyermekét (VIDEÓ)

Kissé odakozmált habos almással feledtetné az újabb blamázst Magyar Péter
Kétségbeesett próbálkozás, nézzük el neki.
Nem az influenszerkedés a gond, hanem Magyar Péter hiteltelensége – szögezi le a Lomnici Válaszol legújabb részében ifj. Lomnici Zoltán a Tisza-elnök legújabb sütögetős posztjaival kapcsolatban.
Az alkotmányjogász szerint
az „el- és kitartott” Magyar Péter a budai luxusból próbálja eljátszani a nép egyszerű gyermekét.
Ez nagyon hiteltelen egy olyan embertől – szögezi le – aki ráadásul aranykanállal a szájában született.
Ifj. Lomnici Zoltán nézői kérdésre válaszolva kifejti, mi a helyzet a tiszás előválasztással közjogi értelemben, különösen úgy, hogy
Magyar Péter jelöltjei nem korteskedhetnek, nem vitázhatnak sem egymással, sem a politikai ellenfelekkel.
A műsorból kiderül, kinek kell hogy érdekében álljon Trump béketervének elfogadása, és az is, hogy
vajon elsöpri-e Zelenszkijt a korrupciós botrány
– vagy egy demokratikus választás, ami már évek óta időszerű lenne az országban.
A Lomnici Válaszol legújabb része a Mandiner Kontextus-csatornáján, vagy az alábbiakban megtekinthető:
