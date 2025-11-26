Ft
11. 26.
szerda
Ifj Lomnici Zoltán mandiner kontextus Magyar Péter

Magyar Péter a budai luxusból játssza a nép egyszerű gyermekét (VIDEÓ)

2025. november 26. 12:46

Nem az influenszerkedés a gond, hanem Magyar Péter hiteltelensége – szögezi le a Lomnici Válaszol legújabb részében ifj. Lomnici Zoltán a Tisza-elnök legújabb sütögetős posztjaival kapcsolatban.

2025. november 26. 12:46
Mandiner
Mandiner

Az alkotmányjogász szerint 

az „el- és kitartott” Magyar Péter a budai luxusból próbálja eljátszani a nép egyszerű gyermekét. 

Ez nagyon hiteltelen egy olyan embertől – szögezi le – aki ráadásul aranykanállal a szájában született.

Ifj. Lomnici Zoltán nézői kérdésre válaszolva kifejti, mi a helyzet a tiszás előválasztással közjogi értelemben, különösen úgy, hogy 

Magyar Péter jelöltjei nem korteskedhetnek, nem vitázhatnak  sem egymással, sem a politikai ellenfelekkel.

A műsorból kiderül, kinek kell hogy érdekében álljon Trump béketervének elfogadása, és az is, hogy 

vajon elsöpri-e Zelenszkijt a korrupciós botrány

– vagy egy demokratikus választás, ami már évek óta időszerű lenne az országban.

A Lomnici Válaszol legújabb része a Mandiner Kontextus-csatornáján, vagy az alábbiakban megtekinthető:

Nyitókép: Mandiner/Kontextus

 

Töki
2025. november 26. 15:52 Szerkesztve
Hagyjuk már ezt az elkényeztetett kis szardarab ficsurt!!!
sanya55-2
2025. november 26. 15:23
Amit véres, kemény munkával szereztek meg felmenői
csulak
2025. november 26. 14:45
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
oberennsinnen49
2025. november 26. 13:49 Szerkesztve
Gőgös Péter feleségétől lelopott hanganyaga délután fel fogja robbantani az Orbán-kormányt, nem vicc. Ő maga mondta, teljes komolysággal. Csak azt nem tette hozzá, melyik délután (bár a hír napjának reggelén aznap délutánt emlegetett)... Nagyfatertől tanulhatta a "jogi trükközést" a legény: Fiam: hazudozz, csak ne engedd, hogy rákérdezzenek... Tényleg: Hír TV, megkérdeztétek már Péter úrtól: Mikor lesz ama nagy robbantás?
