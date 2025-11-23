Ft
Tisza Magyar Péter Politico Fidesz

Kissé odakozmált habos almással feledtetné az újabb blamázst Magyar Péter

2025. november 23. 22:53

Magyar Péter vasárnap újra a konyhából posztolt: az ilyesmi általában egy utolsó, kétségbeesett próbálkozás szokott lenni az ő esetében arra, hogy elnyomja a számára kellemetlen híreket – most például azt, hogy már a Politico szerint is a Fidesz vezet, nem pedig a Tisza Párt, ahogy ő állítja. Még egy családi receptet is bedobott a hatás érdekében.

2025. november 23. 22:53
null

Balul sült el a tiszás jelöltállítás, nem elég, hogy hónapokat csúsztak vele, ezer sebből vérzik az előválasztás sztorija: Magyar Péter hiába tiltotta meg jelölt-jelöltjeinek a nyilatkozást, dőlnek a dominók anélkül is, hogy megszólalnának. 

Előre lezsírozott előválasztás, biztos befutó baloldali jelöltek tiszás színbekben, térben „dezorientált” képviselő-aspiránsok nehezítik meg a pártelnök mindennapjait.

A hónapok óta a Tisza nagy dobásaként beharangozott jelöltlista kudarca után pedig megérkezett az újabb pofon

a jobboldali-konzervatív elhajlással nem vádolható Politico szerint is visszavette a vezetést a Fidesz a Tisza előtt.

Magyar Péter – ahogy ilyen esetekben általában – kétségbeesésében mindent bevet, hogy elterelje a figyelmet a legújabb blamázsról, legalább a hívei körében. Korábban cicákról, töltött cukkiniről is tett közzé bejegyzést, ma pedig újra a – feltűnően steril – konyhájából posztolt, tiszás kötényben.

Ezúttal nem palacsintákat dobált, hanem

 habos almás süteményt sütött, családi recept alapján. 

Ám hiába az aprólékosan beállított fotó: a sütemény kissé szétégett, a forró tepsi pedig finoman Magyar Péter tenyerébe simult, de azért ügyes próbálkozás.

langyostiszasok
2025. november 24. 00:41
Úgy vigyorog ez az idióta, mint akit baszni visznek.... azt' közbe basznak vinni.
Toma78
•••
2025. november 24. 00:34 Szerkesztve
Petike reszeltél bele napraforgót? Remélem a levelek össze szedése után mostál kezet?! Mondjuk a sok agyhalottnak édes mindegy... Sütés közben a zacsit is markolászhattad volna azt úgy is szereti a sok agyhalott büdősszájú! 🖕😁🖕 Ferikét meghívtad volna össze dobott volna pár lángost mellé egy pár üveg pezsgő mellett megdumáltátok volna mihez is kezdj az örökölt munkásőreivel... Ja és ne vigyorogj ilyen önelégülten, mint akinek a Radnai arany pénisze a seggében van! Vagy lehet, hogy ott is volt csak nem az arany hanem az eredeti?!🖕😁🖕
Toma78
•••
2025. november 24. 00:18 Szerkesztve
Hej Vargáné cukkinit főz. bánatára az Orbán győz Hánya veti jelöltjeit Kinek adja a birkáit Nem adja ő más egyébnek Csak a Pridos Gergőkének Már akkor neki igérték Mikor Peti Lölőkézet Nem lopott ő most egyebet Mint a brüsszeli pénzeket Pakolja is a bőrőndkét Hogy elérje repülőjét👋
langyostiszasok
2025. november 24. 00:15
Hajrá Tisza párt ! Szurkolni fogunk nektek... hogy bekerüljetek a Parlamentbe .... parlamenti díszköcsögnek !
