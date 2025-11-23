Kissé odakozmált habos almással feledtetné az újabb blamázst Magyar Péter

Hont András válaszolt Magyar Péternek: Nem kérek palacsintát, nem tudom, mit fogott meg előtte
„Ennyit arról, hogy ki foglalkozik a másikkal. Az együgyűek meg lájkolják” – írta a publicista.
Magyar Péter vasárnap újra a konyhából posztolt: az ilyesmi általában egy utolsó, kétségbeesett próbálkozás szokott lenni az ő esetében arra, hogy elnyomja a számára kellemetlen híreket – most például azt, hogy már a Politico szerint is a Fidesz vezet, nem pedig a Tisza Párt, ahogy ő állítja. Még egy családi receptet is bedobott a hatás érdekében.
Balul sült el a tiszás jelöltállítás, nem elég, hogy hónapokat csúsztak vele, ezer sebből vérzik az előválasztás sztorija: Magyar Péter hiába tiltotta meg jelölt-jelöltjeinek a nyilatkozást, dőlnek a dominók anélkül is, hogy megszólalnának.
Előre lezsírozott előválasztás, biztos befutó baloldali jelöltek tiszás színbekben, térben „dezorientált” képviselő-aspiránsok nehezítik meg a pártelnök mindennapjait.
A hónapok óta a Tisza nagy dobásaként beharangozott jelöltlista kudarca után pedig megérkezett az újabb pofon:
a jobboldali-konzervatív elhajlással nem vádolható Politico szerint is visszavette a vezetést a Fidesz a Tisza előtt.
Magyar Péter – ahogy ilyen esetekben általában – kétségbeesésében mindent bevet, hogy elterelje a figyelmet a legújabb blamázsról, legalább a hívei körében. Korábban cicákról, töltött cukkiniről is tett közzé bejegyzést, ma pedig újra a – feltűnően steril – konyhájából posztolt, tiszás kötényben.
Ezúttal nem palacsintákat dobált, hanem
habos almás süteményt sütött, családi recept alapján.
Ám hiába az aprólékosan beállított fotó: a sütemény kissé szétégett, a forró tepsi pedig finoman Magyar Péter tenyerébe simult, de azért ügyes próbálkozás.
