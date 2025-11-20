Ft
Tarr Zoltán Ruszin-Szendi Romulusz Magyar Péter előválasztás

Magyar Péter megint átveri a szavazóit: jön a kamu-előválasztás

2025. november 20. 17:18

Saját magukat buktatták le Magyar Péterék. Az egyes Tisza-szigetek közösségi oldalán megjelent sablonszöveg arra utal, hogy már pontosan tudják, hogy ki nyeri az előválasztást az adott egyéni választókerületben. A Magyar Nemzet szerint a bejegyzést a pártközpontban szövegezhették.

2025. november 20. 17:18
Mandiner
Mandiner

Több Tisza-sziget Facebook-oldalán is megjelentek olyan – sablon – bejegyzések, amelyekben megnevezik, hogy az adott választókerületben a három jelölt közül melyik győzelme lenne számukra „kívánatos” az előválasztáson. 

Előválasztás: Magyar Péter a saját híveit is átveri Forrás: Facebook/Magyar Péter
Előválasztás: Magyar Péter a saját híveit is átveri
Forrás: Facebook/Magyar Péter

Vagyis a három-három jelölt-jelölt megnevezése színjáték, 

Magyarék ezekkel a posztokkal egyértelműen megüzenték, kit kell győztesnek kihozni a körzetekben.

Az említett bejegyzések mindenütt csak egy jelölt mellett kampányolnak, a másik két induló nevét meg sem említik – írta meg a Magyar Nemzet. A szövegek a jelölt nevén és méltatásán túlmenően szóról szóra ugyanazok minden Tisza-sziget Facebook-oldalon.

A Kincses Bácska Tisza-sziget – Baja oldalon egy bizonyos Csontos Bence mellett kampányol „a központ”, ekképpen: „Végtelenül büszkék vagyunk arra, hogy egyik alapítónk és kapcsolattartónk, Csontos Bence elnyerte a párt bizalmát, és őszintén reméljük, hogy a teljes választókerület bizalmát is sikerül elnyernie! (…) Gratulálunk, Bence és minden erőnkkel támogatunk!”

A jelöltek adatain kívül ugyanez a szöveg lelhető fel az Arany Kulcs Tisza-sziget, valamint a Sokoró Tisza Sziget Tényő Facebook-oldalán, annyi különbséggel, hogy utóbbin Néher Andrást promotálják, az Arany Kulcsén pedig Jójárt Erikát.

Tisza-előválasztás: a három indulóból kettő kamu lehet

Egyes elemzők szerint – és ezt látszik megerősíteni a tiszások egyen-bejegyzése –

az egyes választókerületek kiszemeltjeinek adták ki feladatul, hogy szerezzenek maguk mellé két indulót, hogy meglegyen a létszám. 

Érdemes felidézni, hogy a Tisza-jelölteket több hónappal az eredetileg ígért határidő után sikerült Magyar Péteréknek megnevezniük. A jelöltlistára végül rengeteg baloldali került fel, illetve olyan nevek is, akik 

bejutásuk esetén dedikáltan az ukránok érdekeit képviselnék a magyar Országgyűlésben:

ilyen az ukrán kémbotrány egyik érintettje, Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök, illetve Tarr Zoltán, aki a Tisza EP-delegációvezetőjeként támogatja Brüsszel háború- és ukránpárti politikáját.

Magyar Péter nem először manipulálja a híveit

Nem ez az első eset, hogy Magyar Péter megvezeti a híveit: még emlékezhetünk rá, hogy tavaly nyáron a Tisza-szimpatizánsok véleményét kérte arról, hogy felvegye-e az európai parlamenti képviselői mandátumát – 

egyúttal arra buzdította őket, hogy szavazzanak igennel.

Mindezt annak ellenére, hogy kevéssel azelőtt kijelentette: biztosan nem ülne be az EP-be.

Toma78
•••
2025. november 20. 22:36 Szerkesztve
314 kamu jelölt csak egy csak egy legény van talpon a vidéken Peti bohóc. Ők tátognak a Tacskó meg nyomja a rizsát a semmiről...😁👎 Ennyi nyomorult hülye faszt levegőt vehetnek naguktól vagy Peti ütemre rázza a kolompot és úgy vehetnek levegőt is?! Már látom a kampányt Marika néni megkérdezi a birkát merre van a buszmegálló? Jön a válasz nem tudom, de ha kérdése van forduljon a Tisza kommunikáció csapatához...😁🖕 Nyomorult faszkalapok és az a szörnyű, hogy ezt komolyan is veszik... Ez tényleg nem lesz más mint 105 kólás üveg rémisztő krampusz arccal kifestve...🤮😱 Azért egy videót megnéznék arról a 6 ezer agyhalottal folytatott beszélgetésekről amiből ennyi sikerült ennyi vadparasztot kikukázni...😂
Válasz erre
1
0
red-bullshit
2025. november 20. 20:00
Itt a piros, hol a piros. Vajon a piros pohár alatt vagy a másik két átlátszó pohár valamelyike alatt. Hajrá büdösszájúak, hajrá agyhalottak.
Válasz erre
1
0
Picnic Niki
2025. november 20. 19:53
Fideszesek megmutatták, h 16 év alatt mit csináltak, változásban reménykedni értelmetlen. De OV sem tud már válogatni, mert egy süllyedő hajóra nem igen akad új matróz.
Válasz erre
0
2
nyugalom
2025. november 20. 19:34
Egyik se lesz, mert mar a szadeszes, momos, a libsikomcsi söpredék mar behalózta poloskat!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!